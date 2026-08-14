小資族們1年申購3.7次「滾出200億」 理財不再是熟齡退休才做：年輕人更衝

【撰文／林韋伶】

由金管會支持、基富通推動的 TISA（台灣個人投資專案）「好享投」上路已滿1年，臺灣集保結算所暨基富通證券董事長林丙輝在週三（8/12）分享最新統計數據指出，全台 TISA 開戶人數已「超過22萬戶」，整體帳戶資產（AUM）「超過200億元」。 其中透過基富通開戶者就超過12萬人，AUM 達到165億，讓基富通平台由過往被認定為「退休準備平台」轉型成為「全齡理財平台」。

林丙輝表示，培養長期紀律投資的習慣雖然需要時間，但一年多來的推廣成效相當顯著，民眾參與熱烈程度更超乎預期。該專案不僅吸引退休族與中壯年，連社會新鮮人、家庭主婦都積極參與，甚至許多父母也幫未成年子女與新生兒開戶，實現「從0到100歲」都能透過平台完成理財規劃，讓TISA不只是退休準備工具，更走向「全齡理財」。

圖為臺灣集保結算所暨基富通證券董事長林丙輝。今周刊提供

林丙輝強調，為了落實普惠金融，基富通專案基金提供低門檻與全面零手續費，經理費比一般級別平均低將近1%，透過定期定額與長期複利，能為投資人創造顯著效益。此外，基富通已串聯26家銀行網銀與中華郵政網路郵局，大幅縮短線上開戶與款項核印流程，未來也將持續優化介面與服務，協助國人進行長期紀律投資，穩定打造「退休的第三支柱」。

基富通證券總經理陳光輝則指出，隨著戰後嬰兒潮邁入退休年齡與高齡化社會來臨，國人理財意識顯著提升，國內最大基金交易平台基富通成立至今滿10年，正積極從傳統的「退休理財」發展方向延伸至「全齡理財」，面對長壽社會與通膨壓力，理財不再是中高齡族的專利，越早開始越輕鬆。

從「好想退」到「TISA好享投」 降低門檻引領全齡投資

陳光輝回顧，基富通成立前4年走得跌跌撞撞，直到2019年推出「好享退」及110年推出「好好退休」專案，因專家嚴選安全且回報率高於定存的商品，逐漸獲得社會矚目，「這兩個專案至今在平台內仍有約6成投資人持續留存投資、未作提領」。

基富通證券總經理陳光輝。今周刊提供

為響應金管會政策，基富通去年進一步推出「TISA好想投」，延續過往專家第一層把關的特色，將基金經理費降至0.5%至0.6%，並大幅下修門檻至定期定額每月最低1000元，讓每個人都能負擔得起。

目前全市場TISA開戶數達22萬戶，基富通即占了12萬戶（約6成）。值得注意的是，這12萬戶中有60%為過去未在基富通開戶的新戶，並帶動透過小額投資累積的TISA基金存量達到200億元（其中165億元來自基富通平台）。

揭密四大理財現象：年輕化、敢衝、小資族崛起

陳光輝進一步分析數據，發現TISA專案帶動了四大理財現象：

第一、理財族群明顯年輕化：

陳光輝分析，40歲以下的TISA投資人合計高達45%，打破過去買基金多為40歲以上族群的刻板印象，顯示年輕世代已意識到理財無須等到老。

第二、風險承受度提高：

相較於傳統退休專案偏向穩健，年輕族群因擁有更長的時間承擔市場風險，更傾向選擇積極型商品以換取更高報酬。

第三、小資族參與比例提升：

年收入70萬元以下的小資族參與比例從過往專案的27%提升至31%，顯示低門檻設計有效帶動小資族採取實際行動。

第四、投資行動力驚人：

TISA投資人年均投資基金筆數達3.7筆，遠高於退休專案的1.8筆，年均投資金額亦顯著增加。

化焦慮為行動 打造全年齡層防護網

面對通膨與生活壓力，陳光輝強調，理財能滿足從0歲到100歲不同階段的需求，幫助新鮮人累積第一桶金、三明治族群厚實財力，並為退休族建立實質的第三支柱。

陳光輝也打趣地表示：「千金難買早知道，但是千金能買好享投」，只要透過專家嚴選與定期定額機制，搭配低檔自動投等策略，一定能有更豐厚的投資成果。

陳光輝說，未來將持續深化平台的功能，把理財做得更簡單、更便利，協助全民一起長期投資及打造穩健未來。

本文授權自今周刊，原文見此。

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