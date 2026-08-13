不是工程師 年薪也有330萬！黃仁勳指4金飯碗人人有機會…AI時代搶手職業曝光

撰文：黃明惠

隨著AI時代浪潮，未來哪些職業將成市場最搶手金飯碗？讓輝達執行長黃仁勳告訴你！ 黃仁勳指出，未來10年內，大量年薪6位數美元（約台幣330萬以上）的工作即將湧現，而這些工作多數不需要大學學歷。至於哪些職業超搶手？黃仁勳點名水管工、電工、建築工人及鋼鐵工人這4種職業。

黃仁勳點名未來高薪職業

黃仁勳今年1月出席瑞士達沃斯世界經濟論壇，與貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）對談時指出，全球正處於他所稱「人類歷史上最大規模的基礎建設」開端。

隨著科技公司持續興建大型資料中心，預估到2030年末，全球相關資本支出將達7兆美元，也將創造大量就業機會。

黃仁勳指出，AI時代需要的不只是軟體工程師，也需要大量投入基礎建設的技術人才，包括水管工、電工、建築工人及鋼鐵工人。他並表示，每個人都應該有機會過上優渥生活，不需要擁有電腦科學博士學位，甚至部分工作也不要求大學學歷。

黃仁勳明確點名以下幾種未來將炙手可熱的職業。這些傳統印象中屬於勞力密集、看似與高科技沾不上邊的工作，即將迎來身價暴漲的黃金期：

電工、水管工／管線工人、建築工人，以及鋼鐵工人。

技術人才需求持續攀升

事實上，黃仁勳所提及的晶片廠、電腦廠與AI工廠所需的實際操作技能人才，目前已出現明顯短缺，儘管許多相關職位年薪超過10萬美元，且不需要大學學歷，仍供不應求。

根據麥肯錫（McKinsey）報告估算，光是美國市場，從2023年到2030年間，就需要額外13萬名訓練有素的電工、24萬名建築工人，以及15萬名建築主管，顯示AI基礎建設持續推進下，相關職缺需求仍將增加。

高薪關鍵原因 AI核心在於「實體基礎設施」

至於為何這些傳統技工會成為 AI 時代的當紅炸子雞？原因來自於 AI 背後龐大的「算力需求」。

要讓AI順利運作，不能只單靠虛擬雲端的程式碼，更需要極度龐大的實體基礎設施——資料中心（Data Centers）。而隨著全球科技巨頭瘋狂擴建資料中心，帶動了驚人的實體建設需求。

像是能源與散熱，對資料中心來說是巨大的吃電怪獸，同時需要極度複雜的水冷或液冷散熱系統來維持運作，因此專業電工與水管工的需求將增加。

此外，龐大的廠房建設，從整地、搭建鋼骨結構到內部管線配置，建造一座大型資料中心動輒需要上千名建築工人、鋼鐵工人與木匠的長期投入。

至於無法被AI取代的維護工作，仍需要大批專業的全職水電與管線人員駐點，確保機器 24 小時不中斷運作。這些高度依賴雙手與現場環境判斷的實作工作，是任何先進的軟體或機器人都無法輕易自動化取代的。

學歷不再是唯一門檻 技職體系迎來反轉

這項趨勢也帶來了教育與職涯觀念的翻轉。黃仁勳強調，這些年薪超過 330 萬台幣的高薪工作，多數並不需要具備傳統的大學學歷。

相較於年輕人一窩蜂地擠進大學學習寫程式，如果選擇投入技職體系，學習一技之長並取得專業證照，反而能更早進入這個需求呈指數級增長的就業市場，不僅能避開軟體業激烈的競爭，還能獲得極高的經濟回報。

本文授權自今周刊，原文見此。

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