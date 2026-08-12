記憶體看南亞科、載板挑景碩！股海名家開出17檔「台股災後重建清單」

文．林心怡

台股在歷經震撼大跌過後，指數出現反彈契機，投資贏家們在此分享，如何在汰弱換強、掌握獲利勝算的同時，又能避開風險誤區的操作策略。

台股經歷「去槓桿」大幅修正之後逐漸回魂，雖然第三季預料仍以整理格局居多，但部分投資贏家已開始盤點此際值得先行鎖定、伺機布局的私房標的。

「一個月的大跌（7月）、兩個月整理（8至9月）、三個月的多頭。」有產業隊長之稱的張捷，以此定調後續盤勢。他認為，在市場籌碼趨於沉澱後，9月底中秋節後有機會轉折向上，即使屆時出現美國聯準會升息干擾，短線不排除再次探底，但預料仍是大盤重啟多頭的前奏。籌碼贏家郭勝亦認為，第三季台股指數預料約在3萬8千點至4萬6千點箱型整理，但第四季後大盤有望重拾氣勢，年底前挑戰5萬點的看法不變。

記憶體看南亞科 載板挑景碩

認定台股仍有好戲，在大盤進入「災後重建」階段，兩人也已各自擬妥布局清單，「第三季，就是汰弱換強的好機會。」張捷強調，現階段，他首先是從ASIC與谷歌TPU概念股當中尋找機會，包括聯發科 （2454）、創意 （3443）等領頭羊，而鴻勁 （7769）、雍智科技（6683）為其後端測試供應商，料將同步受惠；近來鴻勁股價已相對抗跌，雍智在深度修正後也浮現搶短機會。

不過，半導體設備供應鏈家登（3680）以及記憶體廠南亞科（2408），更是他的布局首選。其中，南亞科七月營收優於市場預期，年增逾七倍，第三季營收可望季增約60％，高於先前預估的季增25％到30％，且南亞科在DDR4議價能力強，並有機會列入MSCI成分股，後市看好。張捷認為，雖然近期股價震盪，但屬短線清洗浮額的籌碼調整所致，公司基本面依舊強勁，凱基投顧現階段給予該股的目標價為720元。

至於家登，張捷主要看好其晶圓傳送盒與EUV光罩盒客戶涵蓋四大領域：台積電先進製程、英特爾重啟擴產專案、聯電等成熟製程大廠，最後則是中國的半導體在地化需求。就財務數字看，毛利率近5成，今、明兩年EPS預估為17元與23元，已有法人報告目標價上看5百元以上，值得留意。

此外，載板產業進入超級循環，隨著GPU與CPU升級、HBM堆疊普及，載板需求在面積與用量上暴增，但受限於T-Glass等關鍵材料與製程難度，供給擴張緩慢，形成結構性供需缺口。在此領域中，ABF的欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）都已被張捷列為口袋名單，其中景碩更是他在ABF產業中的首選。

至於新藥股仁新（6696），張捷表示，其黃斑部病變用藥已完成三期臨床試驗，市場需求龐大且尚無有效藥物，股價長線有千元的實力，尤其轉投資的Belite公司於那斯達克掛牌且表現優異，法人推估，若依仁新持有 Belite的股權價值回推，Belite 市值約60億美元，仁新持股48.4％，市值871.2億新台幣，除以仁新8.29億元的股本，合理股價為1050元，值得逢低布局。

郭勝同樣聚焦AI題材，其中，他已鎖定逢低買進宏致（3605）、先進光（3362）、凌嘉科（3644）、匯鑽科（8431）以及緯創（3231）。

先進光、大立光 矽光子互補

其中，宏致受惠於高速連接線產品出貨暢旺，帶動伺服器相關營收比重維持高檔，且在ASIC及GPU各平台產品滲透率擴增，AWS和輝達GB系列的高速連接器單價均較傳統高出近20％，機櫃內的高速傳輸線單價也較傳統產品大幅提升。整體而言，宏致的AI產品營收占比今年預估約20％，明年估計可達35％以上，郭勝認為，股價在站穩季線後，有機會挑戰130元。

先進光則是背後有大立光轉投資加持，郭勝分析，大立光主攻高精度FA（光纖陣列）及光學封裝技術，先進光則積極布局V型槽、精密光學加工等，兩者在矽光子產品上具備互補性，未來可望搭配大立光產品共同送樣。而先進光子公司科雅光電第三季確定釋股10％給大立光，兩家公司產品合作綁定，預期大立光AI手機鏡頭將導入科雅光電的產品一併出貨，可留意相關營收貢獻度。

先進光第三季認列科雅釋股，不僅單季有望轉虧為盈，甚至有法人預期全年度也有轉盈機會。以該公司可轉債的轉換價約240元評估，郭勝建議，長線可先看200元至220元區間。

至於其他個股，郭勝強調，EMI濺鍍設備廠凌嘉科的全球市占率高達60％，受惠切入SpaceX供應鏈，以及高階載板線距可壓縮到10微米以下的技術，營收從6月起開始成長，加上扇出型面板級封裝（FOPLP）明年第二季有望量產，長線股價可期。而緯創的主要題材則是新一代平台Vera Rubin已開始出貨，加上原先GB300需求持續，8月成長動能頗為顯著，若股價回測年線附近，可以考慮低接賺價差。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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