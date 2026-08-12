白手起家到坐三望二 凱撒衛浴老董：隨時憂患、否則被踩死！從一體成型面盆到電漿水龍頭

撰文：曾智怡

放眼台灣百億規模的衛浴市場，凱撒衛浴正處在「坐三望二」的關鍵階段；

從亞洲唯一具備高溫耐火瓷技術，到全球首創電漿滅菌龍頭，它以「差異化」布局，迎向更寬廣未來。

「你看得出來這個面盆哪裡不一樣？」剛抵達凱撒衛浴位於台北內湖的展示中心，都還沒坐穩，董事長蕭俊祥就翻開一本未公開的產品型錄，推到《今周刊》記者眼前。

頁面上的，是凱撒最經典的產品——一體成型方形面盆，不少家庭主婦、水電師傅，都是因為這款面盆而認識凱撒。

「一體成型」看似簡單，技術門檻可不尋常，那是凱撒在2002年，引進歐洲高端品牌的高溫耐火瓷技術（FFC），降低瓷器燒製收縮比例，讓面盆不易變形，才得以問世。

「20多年來，亞洲沒有一家同業跟上。」蕭俊祥自信地說。

在台灣約百億元規模的衛浴市場，多年來一直由日系百年高端品牌TOTO，以及公共工程領域獨占鰲頭的本土老字號HCG和成雙雄稱霸。

1988年成立的凱撒，起先只能在夾縫中求生存，後來靠著強攻水電行與修繕衛浴需求的獨特商業模式，市占率持續攀升，目前已排名全國第3；隨著和成將業務重心逐步轉向國防材料，衛浴設備比重連年下滑，凱撒更設定「坐三望二」的積極目標。

由於修繕業務占整體營收8成，儘管去年全國房市降溫，凱撒年營收僅微幅下降，全年仍創下26.18億元的歷史次高紀錄；今年上半年營收則回復正成長，第1季每股稅後純益（EPS）1.21元，更較去年同期幾乎翻倍。

懷創業憂患 持續創新築高牆

即使市況看好，蕭俊祥卻沒有絲毫鬆懈，「我白手起家，能走到今天，隨時要有憂患意識，否則早就被踩死。」他接受《今周刊》專訪時說。

他的憂患意識，體現在不斷投入研發、試圖創造「差異化」的產品線上。一體成型的面盆及後續的改造工程，就是一項實例，「作為後進者，一定要付出更多。」他強調。

約10年前，當市場仍以傳統「面盆＋瓷腳」為主流時，蕭俊祥即看好住宅愈來愈小的節省空間與收納商機，開始布局「面盆浴櫃組合」。

因為擁有FFC技術支撐，一體成型面盆不僅造型更俐落，而且不必後續修整加工，就能搭配不同尺寸的浴櫃，大幅提升生產效率，產品單價更是傳統常規品的2倍以上。如今，凱撒獨門的「浴櫃＋面盆＋鏡櫃」組合，無懼房市逆風，1年可售出上萬套，成為公司重要的獲利來源。

蕭俊祥最新開發的「差異化」武器，靈感則是來自競爭對手TOTO 2019年一則「馬桶便座噴嘴滅菌99％」的電視廣告。

蕭俊祥很清楚TOTO身為高檔衛浴品牌代名詞，建案只要標榜配備TOTO產品，就能增添賣點，凱撒如果跟著發展馬桶電解除菌技術，難以與「原廠」競爭，因此他心念一轉決定另闢戰場，嘗試將電漿滅菌技術導入水龍頭。

一萌生靈感，他立即著手尋找合適的外部滅菌技術團隊，不久後，一支專攻電漿技術的台灣大學新創團隊主動上門洽談合作。

該團隊原本將技術應用在農業與醫療領域，蕭俊祥得知，電漿水類似「雷公水」，無需任何耗材，就能達到去除異味、滅菌、抑制腸病毒、加速清除農藥殘留等效果，他只花10分鐘就拍板決定投資，後來更斥資上千萬元，直接買下團隊與技術。

將實驗室的理論化為市面上的產品，永遠是困難的挑戰。為了讓電漿水的滅菌成分足以有效殺菌、又不造成用水者的健康風險，凱撒團隊必須反覆調整參數及測試，經過6年以上的時間，才終於推出全球首款將電漿技術應用於廚房、浴室等水龍頭的產品。

如今，電漿龍頭已導入台北捷運部分站內廁所，並取得數件新建案訂單，今年更進入特力屋推廣販售，深入消費者市場。

在特力屋賣場體驗專區，消費者可測試用凱撒電漿龍頭的水，沖洗摸過蒜頭的手，再比較前後差異；根據特力屋觀察，這項體驗活動激起許多消費者好奇詢問，也明顯帶動特力屋整體衛浴設備買氣成長。

「我一直都做與別人不一樣的事。」蕭俊祥自信地說，凱撒的創新不會止步，目前研發團隊正嘗試將電漿技術導入溫水洗淨便座、小便斗，「1年內絕對可以變產品。」

不只做修繕 更跨向全市場

除了進軍零售修繕市場，凱撒深知要更上一層樓，必須主動出擊、深化其他市場。從北捷、大巨蛋到未來的桃園航空城，凱撒近年持續切入公共工程，增加品牌能見度，今年更強化日本發展成熟、台灣消費者尚不熟悉的模組化「整體浴室」新服務，瞄準老屋翻新、社宅等「全市場」趨勢。

但面對在前方領跑的TOTO，蕭俊祥不諱言，凱撒還有很長的一段路要走，「就像哪天TOYOTA做到人家願意選它，而不要選賓士。」現階段「只要能同時被提起」，就已經是很大的進步。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1547期)

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