李政軒才辭北市發言人、涉洩密30萬交保！洪秀柱曾喚小寶貝 天安門看升旗為這事

文．蘇芳禾

台北市政府周一(8/10)才表示，發言人李政軒因「個人生涯規劃」請辭獲准，臺中地檢署週二(8/11)即證實，李政軒因涉入洩密案已於8/6遭檢調搜索約談，複訊後被諭知30萬元具保候傳，並限制出境出海。 台中地檢署偵辦2020年台中市政府秘書處勞務採購案，於8/6指揮檢警調持搜索票前往台中市政府秘書處及相關人員住處執行搜索，約談現任市府參事顏迺倫、秘書處主任秘書黃雅希、國際事務科科長洪隆益及曾任台北市政府發言人李政軒等4人到案說明。 全案經檢察官偵訊後，認顏迺倫、李政軒、黃雅希、洪隆益等4人涉犯洩密等罪嫌重大，無羈押必要，其中顏迺倫、李政軒分別被諭知新台幣15萬元、30萬元具保候傳並限制出境、出海。 台北市長蔣萬安對此表示，希望司法毋枉毋縱，查無不法即還當事人清白；台中市府則是表示，本案發生在2020年，是6年前的舊案，同仁多次檢舉，本案從2021年立案至今，經檢調多次調查均未成案，且檢舉人獲民進黨中央升官，恐讓人有政治辦案的聯想。 根據北京清華校友總會網站引述《中國台灣網》之介紹，李政軒父親曾在中國廣州工作，還曾被洪秀柱稱為「小寶貝」，曾在凌晨3點趕往天安門廣場等待升旗儀式。 他受訪指出，「之所以想去天安門看升旗，緣於初中時候看到大陸的一些網路小說，其中一個橋段提到當人們看到五星紅旗升起時滿腔熱血，愛國情緒爆棚」，他是來感受大陸同胞的愛國意識的。

李政軒曾被洪秀柱喚「小寶貝」 赴天安門看升旗

現年33歲的顏迺倫在26歲就接任台中市府秘書處長，當時是全台六都最年輕的一級主管，被視為台中市長盧秀燕的愛將。顏迺倫曾任盧秀燕國會辦公室法案、行政助理，目前仍是市府參事。

李政軒則是在2018 年於時任立委的盧秀燕國會辦公室實習，台大政治系畢業後，就到盧秀燕市府擔任市長室秘書。中間曾因獲全額獎學金進入北京清華大學蘇世民書院（Schwarzman College）攻讀管理學碩士，離職一年。2023年擔任蔣萬安市府副發言人，後升任為發言人。原職務由副發言人魏汶萱接任。

李政軒在和學弟妹交流時曾強調「與人交流」的重要性。他指出，機會往往隱藏在不經意的對話中。從大學時期到現在，他保持與身邊的朋友定期 catchup 的習慣 ，這不僅幫助他獲得了實習和工作機會。

根據北京清華校友總會網站引述《中國台灣網》之介紹，李政軒父親曾在中國廣州工作，還曾被洪秀柱稱為「小寶貝」，曾在凌晨3點趕往天安門廣場等待升旗儀式。他受訪指出，「之所以想去天安門看升旗，緣於初中時候看到大陸的一些網路小說，其中一個橋段提到當人們看到五星紅旗升起時滿腔熱血，愛國情緒爆棚」，他是來感受大陸同胞的愛國意識的。

綠營爆料：李政軒曾任職中共統戰機構

民進黨台北市議員參選人馬郁雯加碼爆料，李政軒還曾在中共統戰機構旗下任職半年。2016年8月，大三的李政軒到清華大學社會學院交換半年，同時在北京創業公社台灣專區實習，進而獲取工作機會，後來擔任台灣專區負責人特助，而所謂的「創業公社」，就李政軒對外的介紹與解釋為「育成中心」，但實際上就是以「青年創業」包裝的「統戰機構」。

馬郁雯引述《商業周刊》報導指出，報導針對2016年針對中國青創基地以「中國國台辦史上最大商業契作」為題，做過中國青創基地的深度報導，商周報導內文寫到：這將是兩岸史上規模最大的契作案。這次，中國要收買的是台灣年輕人，占台灣總人口的31％，這740萬人，也是台灣最中堅的力量。

報導指出，源自中國國務院的「雙創」政策，一筆為數人民幣400億（約新台幣2千億元）的創業基金對想創業的台青，發出邀請；政策執行單位是國台辦，負責動員各中國各地方政府。「說白了，就是統戰啊。」一名不願具名的東莞台商協會主委私下透露。

馬郁雯指出，李政軒在這樣的統戰機構，擔任北京創業公社台灣專區負責人的特助長達半年時間，就連前國民黨主席洪秀柱赴中，也由李政軒負責接待，洪秀柱更在致詞時，稱呼李政軒「小寶貝」，李政軒他不是「被統戰對象」，而是「協助統戰的台灣人」。

馬郁雯表示，或許李政軒得知勞務採購洩密案，即將東窗事發，只好火速請辭，但李政軒不只是勞務採購洩密案被告，真正最大的問題是，在台北市長蔣萬安的身旁，竟然有個曾在統戰機構的人來擔任發言人，這是多恐怖的事。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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