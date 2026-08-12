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漢測從冷衙門變興櫃股王、傑智奪台積電訂單…2026未上市公司100強：揭默默賺翻隱形冠軍

聯合新聞網／ 今周刊
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撰文：今周刊編輯團隊

隱身在桃園龍潭重劃區一條不起眼的巷弄裡，緊鄰半導體封測巨擘美商艾克爾（Amkor）、綠色美妝大廠歐萊德，在兩大企業光環夾擊下，一座僅500坪的鐵皮工廠，幾乎不會被注意。然而，正是這座不起眼的工廠，默默守護全球最先進晶片的命脈。它，是高科技無塵室空汙淨化技術廠傑智環境（下稱傑智）。

30多年前，董事長張豐堂在華懋任職，負責打造台積電第一套有機廢氣淨化設備。直到9年前，AI席捲全球、晶片需求爆發，台積電大擴廠，雙方再續前緣，傑智成為空汙設備第二供應鏈。

不只傑智，聯純科技也因矽品擴產而訂單滿手。去年營收21億元中，8成來自矽品，訂單一路排到2027年，EPS達16.41元。

《今周刊》與《台灣經濟新報》（TEJ）合作的《2026年台灣未上市公司100強》統計顯示，今年與廠務工程相關企業就有7家入榜。從超純水、空汙防制、特用氣體，到配電盤、變壓器，這群隱形冠軍正隨AI擴廠潮迎來關鍵時刻。

擴廠動能可從台積電近6年資本支出看出端倪，累計逾2000億美元、換算新台幣突破7兆元。先進製程、先進封裝與海外建廠同步推進，也帶動台灣廠務供應鏈升級。

但訂單爆發也帶來人才瓶頸。漢唐總經理賴志明坦言，面對多座晶圓廠同步投資，「也沒有這麼大的能量，可以吃下所有工程。」

供電商機同樣受惠。經濟部已將未來10年國內用電年均成長率預估由1.7％上修至2.5％。去年營收逾33億元的宏于電機，提前取得施耐德電機Okken配電盤在台獨家技術授權，並布局模組式AI資料中心。

相較直接吃下AI建廠紅利，更多企業則從既有技術延伸出新的成長曲線。興櫃股王漢測過去被視為漢民集團虧損「冷衙門」，從晶圓針測機維修起家，逐步跨向設備整合，如今切入AI晶片與先進封裝測試供應鏈。

被動元件廠新聿科技則一路跟隨產品規格演進，從筆電跨入AI伺服器與高速網通，如今成為NVIDIA、AMD供應鏈一員。隨交換機規格由400G邁向1.6T，今年網通產品已占營收約二成。

丹立電子則在疫情後中國代工訂單消失時轉型，從晶圓測試延伸至記憶體晶片與模組銷售，並逆勢取得美光直接客戶資格，持續布局AI私有雲與系統整合。

大鵬科技則走出不同路線。從電腦電報機起家，靠自主無線射頻技術切入智慧安防，一年出貨超過400萬個警報設備，是台灣警報器外銷龍頭。董事長張再發對產品細節近乎偏執，連按鍵位置都要求7版本，從安防延伸至智慧照護，今年更跨入技術門檻更高的消防防災領域。

即使不是典型科技企業，首次進榜的和運租車也展現不同轉型思維。今年營收可望突破300億元，董事長劉源森認為，「想一直維持最大、最好，就要跑得比同業更前面。」因此提前啟動新3年計畫，重新盤點資源、布局海外，並研究個人長租與無人駕駛商業模式，力拚3年後獲利翻倍。

綜觀今年未上市百強企業的出線軌跡，無論是吃下AI擴廠紅利、從既有技術切入新應用，或提前布局下一個10年，背後都反映同一件事：市場變化愈快，企業愈需要提早布局、持續進化，才能在下一輪產業競賽中搶占先機。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1547期)

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