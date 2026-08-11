股民自嘲「買到川湖，送去慈湖」…8月財報體檢見真章 謝金河：股價會給答案

文．謝金河

市場恐懼的極限 從南韓引來的資本市場大修正，南韓股市下跌43.93%，費城半導體指數跌28.7%，台灣加權指數下跌18.3%，日本日經指數下跌17%，台股看起來跌幅不大，但個股修正有的很慘烈，像是玻纖布的德宏跌75%，國巨，華新科，禾伸堂都跌六成以上。

我在Threads上面看到有人寫下一段頗有創意的順口溜：買到國巨，來生要聚；買到禾伸堂，直接送靈堂；買到華新科，輸到送精神科；買到川湖，送去慈湖⋯⋯充分看出市場陷入恐懼的極限。

股市經過7月的大肅殺，進入8月，正好是第二季季報，上半年的半年報。還有7月營收公告。在股價經過大修正後，基本面對股價會帶來重要的影響！例如，要送到慈湖的川湖，第二季Eps74.38元，上半年110.96元，股價跑到11110元，成為第三檔萬元股。而國巨反彈力道不強，上半年國巨的Eps8.48元，今年可能在20元左右，這次炒到1220元，本益比超過60倍，估值過高，後座力也大。

剛剛公佈的7月出口753億美元，這是歷史第三高，也台灣前7月出口到美國1566.52億美元，順差1224.6億美元，數字比預期好很多。從出口看上市公司營收，鴻海7月創造9465億元的好成績很嚇人，也代表鴻海全年營收會超過10兆元。

今天(8/10)上市公司的業績紛紛出現驚爆式的成長，像記憶體的宜鼎，上半年Eps166.45元，威剛62.46元，創見賺200億，Eps46.63元，十銓53.44元，南亞科技第二季大賺501.92億元，上半年Eps23.38元；伺服器的緯穎上半年Eps156.38元。銅箔基板的台光電上半年Eps42.46元⋯⋯

台灣的出口連結上市公司的營收，獲利，接下來這一週是勤做功課的時候，這是體檢公司的最佳時機，那些是貨真價實？那些是吹牛炒股？股價會給出答案！

本文授權自今周刊，原文見此。

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