外資出逃陸 資產5折出清也要跑！美日重本聯手救日圓、陸放手人民幣升值 背後目的曝光

文．黃靖文

7月全球資本市場劇震，源自韓國「去槓桿」操作，讓投資人把目光聚焦AI概念是否都已漲過頭。財訊傳媒董事長謝金河在最新一集《數字台灣》，邀請元大證金董事長吳杰、今周刊顧問蔡致中(乾隆來)，暢談2026下半年經濟情勢。 節目中談到近期美國、日本罕見聯手干預匯市，大舉買進日圓阻貶，幕後用意為何。而中國出乎意料放手讓人民幣升值，背後又有什麼盤算？ 另外，美國期中選舉11月就要登場，選情不利的美國總統川普，有可能同時失去參眾兩院，成為跛腳總統，情急之下，川普是否會再祭出人意料之外的怪招，同樣受投資人關注。

美日聯手救日圓 美元兌日圓160是最終防線？

美國、日本證實共同出手大量買進日圓，成為近年美日首度共同干預匯率。表面上，美國正協助盟友日本阻貶，背後更牽動美國利益。日本有意阻貶，若可動用的美元不足，就可能出售美債。謝金河分析，日本是美債最重要的持有國，日本賣美債對美國會造成巨大的影響。

「美國財政部長貝森特很聰明，用兵不血刃的方法，故意讓路透社拍到手中的便條紙，讓路透社得到全球獨家。」今周刊顧問蔡致中指出，路透社報導指出，美日聯手干預日圓50億到100億美金。隔日，美元兌日圓就從163回到157。

蔡致中認為，把日圓線圖拉長來看，美元兌日圓基本上是在130日圓至160日圓區間。因此，雖然市場有聲音指會日圓會再跌到180甚至200，蔡致中斷言：「不會，時候到了它就會轉折。」

蔡致中指出，早在3個月前貝森特就跑一趟東京，法國G7財長會議中，他也把日本央行行長植田和男、財政部長片山皋月拉到旁邊去，討論這個問題。「這透露了一個非常明確的訊息，美日兩國政府共同的目標，是匯率的穩定還有利率的下調。」蔡致中說。

中國AI泡沫在即？ 長鑫存儲市值遠超一級國企

另一方面，謝金河點出，過去美國希望中國別再干預人民幣，逼其升值，有趣的是中國從原先很抗拒，近期反倒放手升值。謝金河點出，美元兌人民幣從7.35升到6.7，升值幅度非常大。

謝金河則形容，如今就像當年美蘇太空競賽，美國在AI領域已經擺好架式，而中國則祭舉國之力，不計代價投入，是否會重蹈蘇聯覆轍。蔡致中直言，中國過去干預人民幣相當明顯，這是為了滿足習近平「偉大中國復興」的目標所致，但造成的後果恐怕是「AI泡沫」。

蔡致中舉例，近期上市的長鑫存儲本益比高達140倍，更誇張的是，上市當天，市值甚至一度反超中國銀行、中國電信等一級國企，存在非常大的泡沫。其餘包含寒武紀、摩爾線程等公司，都是近期7月股市修正重災區。

外資出逃中國 資產打5折出清也要跑

「中國的資金一直在『潤』出去，有辦法的它都在跑。」謝金河說，中國也嘗試收緊政策，讓「資金進去容易，出去難」。也因此，過去金融中心在香港，如今正慢慢遷移，這樣的變化能在桃園機場的轉機量觀察到，去年台灣轉機達690萬，台灣因此受惠。

對此，蔡致中也指出2大警訊。他點出，外資機構KKR過去10年，投入超過1400億美元的資金在中國，主要集中在房地產、創投基金，如今卻打5、6折賣出。另一頭，新加坡最大的地產投資公司Capitaland，也把Opportunity fund的部門裁撤，這是非常大警訊。

台灣也過度槓桿？ 吳杰：融資融券占比歷史新低

謝金河在節目上點出，7月資本市場的「肅殺氣氛」全民有感。源頭來自韓國去槓桿操作。韓股7月下跌43.93%，台股下跌18.32%，日本跌掉17%，費城半導體跌掉28.7%。

近期韓國「去槓桿」操作，導致全球資本市場劇震。吳杰認為，台灣與韓國不同，台灣融資融券在市值的比重，其實反而在歷史新低，因此過度槓桿尚未發生。

微軟財報成投資人定心丸

謝金河點出，美國科技巨頭微軟公布財報，同時告訴投資人今年資本支出可能到2700億美元左右，資本支出大幅上身，讓市場對AI重拾信心，消除AI泡沫疑慮。

「台灣、日本、南韓不僅是重要非紅供應鏈，也是美國AI軍備競賽的重要盟友。吳杰則認為，在這些前提下，台股長期多頭市場，已經可以看見相當明確的基礎」。

此外，吳杰指出，台股雖然大幅上漲，但上市公司的獲利也在大幅成長，台股本益比基本上還算是合理範圍。

吳杰說明，回顧2018年川普發起美中貿易戰前，台灣對美貿易順差沒有1年超過百億美元。如今，台灣對美貿易順差今年預估能衝2000億美元。「由此可見台股大漲，正是反映半導體與AI產業的爆發成長。」他說。

下半年最大變數：美國期中選舉

2026年11月美國將進行期中選舉，對共和黨來說，最壞的狀況是川普執政「跛腳」。蔡致中分析，共和黨很大機率會輸掉眾議院，參議院則要觀察俄亥俄州、阿拉斯加與緬因州。

蔡致中解釋，美伊戰爭僵持了6個月，對川普期中選舉選情不利，更不利的是油價，美國通膨壓力持續對普羅大眾造成負擔，恐衝擊選情。

萬一川普跛腳，民主黨可以隨時調查川普人馬、再發起彈劾，這些都會成為下半年政治風險，蔡致中說，此時就怕川普一急，就會再祭出「難以預測決策」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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