把台灣經濟說得一無是處 但數字會說話！謝金河：中更依賴台「仍很需要我們的半導體」

文．謝金河

台灣經濟關鍵的半年報，8月這個時候是上市上櫃公司密集公布半年報的重要時刻，這也讓我想到把台灣經濟的半年報完整整理一下。正好在新加坡當大使的童振源教授整理出今年上半年主要國家，經濟體的經濟成長率。

上半年經濟成長率，台灣第一張重要半年報

我把上半年的經濟成長率當成台灣第一張重要的半年報，如果這是期中考，台灣不止考100分。台灣首季經濟成長率是14.55%，第二季是12.92%，上半年13.72%，這是半世紀以來最大幅度的經濟成長。

過去經常出現兩位數成長的中國，首季5%，次季4.3%，比起台灣，已相對遜色。中國第二季的固定資產投資年減5.7%，房地產投資年減18%，看起來泡沫調整的壓力增大。

台灣最喜歡和南韓比，今年南韓因為HBM大好，海力士，三星成為世界的焦點，不過南韓首季經濟成長率3.8%，第二季3.7%，和台灣相較，差距很大。不過，台灣因為HBM，今年上半年從南韓進口465.91億美元，年增66.6%，台灣對南韓出口只有161.09億美元，逆差達304.81億美元，南韓成為台灣最大逆差國。

南韓從台灣占盡便宜，其實台灣是有籌碼的

南韓從台灣占盡便宜，但是李在明對台灣的態度非常惡劣，其實台灣是有籌碼的，我們不能一直處在挨打狀態！也許從出口結構，台灣的政府部門應該可以找到對策。

這些年很多人仍然迷戀ECFA及兩岸貿易，甚至兩岸共同市場，其實已經回不去！投資美國才是主調。台灣對中國，香港的出口在2020年占43.9%，到上半年降為23.8%，而台灣出口到美國的占比從11.7%升高至32%，這個從2020年以來的變化，大大影響產業及個別企業。

今年上半年，台灣出口到美國金額1333.12億美元，年增69%，台灣對美國的貿易順差高達1040億美元；台灣對中港的出口991.42億美元，年增25.2%，順差降為395.85億美元，比重已大幅下降。反而是台灣的新南向發揮威力，出口863.61億美元，年成長55.4%，台灣的順差368.9億美元，東協市場，尤其是新加坡角色愈來愈重要。

唱衰者此起彼落，但數字會說話

這些年很多人都說台灣出口依賴中國，其實中國更依賴台灣！上半年，台灣出口到中國的以半導體為主的電子零組件金額680.29億美元，占台灣出口到中國的68.6%，如果加上11.7%的資通訊產業，這個占比超過80%，剩下的傳統產業占比只有12%，很多傳統產業被中國内捲打趴！中國仍然很需要台灣的半導體！

這麼多年來，台灣有很多人把台灣經濟說得一無是處，唱衰者此起彼落，但數字會說話！這是一張非常漂亮的成績單。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

行動網路降速演練登場！全台14縣市行動支付、乘車碼這兩天無法開啟？6件事先做好…影響範圍一次看

顏博文從聯電到慈濟，商場老將為何會信陳昱瑄李易儒、豪給10億？慈濟發聲：將捍衛信眾捐款、蔡英文也說話

我只領3萬基本工資，如何調高投保薪資？勞保達人傳授「3招」不靠老闆加薪，年金月領1.3萬變2.5萬

友達群創漲停理由？台積電傳買友達兩廠、比照群創模式合作！面板雙虎選誰買，杜金龍：2檔都好但我選它

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】