兆基李建成涉吞7億送前妻滿屋精品 遭羈押禁見！宏碁李文詳當董座才2天閃辭：發現內部缺失

文．黃明惠 整理

包租代管龍頭兆基集團關係企業，趙姬投資、寄居蟹管理顧問傳出公司債無法依約兌付，導致百億資金缺口。 兆基前董事長李建成被查出疑似涉侵占近7億元投資款，台北地檢署8/7會同調查局發動搜索，並約談李建成、寄居蟹公司負責人林佑任到案說明。晚間複訊後北檢認定李建成涉背信等罪嫌重大，當庭將李建成逮捕並聲押禁見，林佑任200萬交保並限制出境。8/8上午台北地院裁定李建成羈押禁見。 然而，兆基屋管日前才召開董事會，由第二大股東宏碁的法人代表接任董座一職；未料，宏碁8/7晚間發布重訊，法人代表李文詳接任兆基屋管董事長後，發現公司存在內部管理缺失，因此，已辭去董事長、法人董事及總經理等職務。 李文詳接掌不到2天便火速退出，也讓兆基風暴再度擴大。

兆基集團關係企業「趙姬投資」、「寄居蟹管理顧問公司」爆發公司債兌付爭議，引發大量投資人恐慌，甚至成立自救會。

「兆基屋管」前董事長李建成涉嫌透過關係企業「寄居蟹公司」發行公司債，但其中7億元疑似遭挪為私用，還涉嫌替前妻購買名牌包。

台北地檢署7日指揮調查局北機站搜索兆基屋館、趙姬投資、寄居蟹管理顧問公司等6處，並將李建成、林佑任帶回約談，以釐清公司債募集過程、投資款流向、資金實際用途，以及相關人員是否涉及不法。

李建成與寄居蟹負責人林佑任遭檢方複訊後，李建成當庭遭聲押獲准收押，林佑任則以200萬元交保。

吸金7億送狂送愛馬仕 前妻已出境

兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，取得18億投資款後未兌付利息，反侵占近7億投資款幫前妻購買愛馬仕精品包、賓利豪車，爽過豪奢生活。

檢調發現李建成8/6打算寄賣精品包變價，為防止其脫產，8/7緊急收網，查扣數十個愛馬仕精品包、價值40萬的愛馬仕麻將組，另有香奈兒、Fendi包包、以及李建成代步用的8輛豪車。

據聯合報報導，李建成的前妻何思瑩是名媛貴婦，經常在臉書PO文高調炫富，李建成侵占的投資款，大多都拿去幫何女買精品包；調查局搜索何女住處時，發現屋內堆滿愛馬仕包包，其中不乏要價數百萬元的限量珍稀款，檢方掌握何女案發前已出境，認為李建成有高度串證之虞，有羈押必要。

宏碁李文詳閃辭董座：發現內部管理缺失

兆基屋管8/5發出聲明澄清市場傳言，重申公司營運資金穩健、業務拓展如常，公司上半年自結每股稅前盈餘約3元。兆基表示，「兆基屋管」與「趙姬投資」為兩家獨立公司，財務與法人各自獨立，營運不受影響，兆基屋管並無發行公司債，亦無外傳百億缺口。

兆基屋管營運穩定，預計按原定計畫於明年（2027年）上半年送件公發及登錄興櫃，穩步邁向 IPO，且董事會正式指派李文詳代表宏碁出任兆基屋管董事長，並接任總經理。

不過，宏碁8/7卻發布重大訊息指出，8/5兆基屋管董事會推選本公司法人董事代表人李文詳擔任董事長，惟接任後發現兆基屋管存在內部管理缺失，因而自115年8月7日起辭任兆基屋管董事長及法人董事，所指派法人董事代表人亦於同日辭任。

另李文詳先生亦同時辭去兆基屋管股份有限公司總經理一職。

宏碁是在2024年5月投資物業管理公司兆基屋管，目前宏碁約持股17%，是第二大股東，但宣布辭任兆基屋管的董事長及法人董事，是否與兆基正式切割，引發外界關注。

兆基危機真正該關注的事：上萬筆租約、屋主租金與租客押金怎麼辦？

理想好居住居管理聯盟創辦人TODY 陶迪針對此事發表看法，他表示目前為止，兆基提出以兆基屋管的未上市股票抵債。然而，在關係企業爆發財務危機、原董事長辭任，公司治理與財務關係又遭到全面質疑的情況下，兆基屋管想按照原定計畫完成上市，難度恐怕已經接近不可能。

這些問題，在完整資料公開以前還沒有答案，但接下來大眾關心的，不會只有投資人的債權能否拿回來。

而是在兆基管理的上萬筆租約中，能不能繼續準時支付屋主租金、租客押金能不能正常返還，以及既有租約能不能維持運作。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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