美中角力進入深水區！美國制裁加碼 謝金河示警台灣「這類人」處境危險又困難

【撰文‧謝金河】

水流濕 火就燥！美中角力下的暗潮！ 水流濕 火就燥！這是2019年馬雲的話！他說一天內就接到5通電話要借錢，一週內有10家公司要賣樓！這句話出自易經乾卦。馬雲的借錢，賣樓預告後來中國房地產的困境！

最近有幾件事，透露了美中角力的微妙變化！一個是川普和盧比歐都跳出來痛批共產主義的可怕，美國對中國的制裁，限制的領域愈來愈廣，包括這兩天禁用中國光通訊元件，中際旭創股價一度大跌。甚至Space X也限制中港投資人參與IPO，美國低軌衞星限用中國製造的零組件。

對晶片及伺服器的管控也愈來愈嚴格。從美超微創辦人之一的廖益賢及主管被起訴，最近追溯到輝達主管，台積電內鬼事件到弘塑前總經理被收押⋯⋯這些過去一直是檯面下的交易，現在全被攤出來，看起來資料可能是從美方提交，要求台灣查辦！過去的灰色地帶消失了。

另一邊是中國新公布的進出國門新辦法，讓進出中國的人士風險大幅升高，網路上有一則新聞透露取得日本國籍的一家人回到中國卻遭到拘禁，看起來潤到外面，拿到別的國家護照的中國人士回到中國可能有很高的風險。

中國門禁趨嚴，國人出國可能愈來愈不容易，在國家財政愈來愈緊迫的情況下，政府開始另闢財源，上個月，㩗程網被罰款51.79億人民幣，昨天新公布中國人在香港的保單收益要課20%的所得稅，今天保誠人壽，友邦保險等股價都大幅下跌。

今年美中角力進入更深的深水區，中國宣布無人機，稀土等不得出口到美國，高階人才赴美控管更嚴格，AI的角力會愈來愈激烈。而美國華爾街投行也積極從中國把資金抽出來，雙方愈來愈堅壁清野。而這也讓過去習慣腳踩兩條船的台商處境變得危險且困難！

本文授權自今周刊，原文見此。

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