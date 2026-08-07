高希均過世享耆壽90歲…2個月前慶生暢談4字信念 回憶錄給讀者忠告：一切靠自己爭氣

【撰文‧鄭鴻達】

遠見‧天下文化創辦人高希均，週四(8/6)上午辭世，享耆壽90歲。高希均在今年6月才親自出席回憶錄新書發表會，現場為他慶生送90歲生日蛋糕，更寫著核心信念「和平幸福」4個字。 當天高希均回顧一生分享，自己從童年經歷戰亂流離、到台灣及美國創業及讀書，成就學術與出版事業，靠的就是核心信念「和平幸福」。 遠見向北榮總院長陳威明率領的醫療團隊表達謝意，關於治喪事宜，遠見天下文化指出，遵照高教授遺願一切從簡，不設靈堂、不辦公祭，懇辭花籃輓聯，遠見・天下文化事業群將另行舉辦追思會，緬懷其一生貢獻與風範。

遠見天下文化創辦人高希均逝世 享耆壽90歲

高希均一生奉獻教育、出版與公共政策，被譽為「書生報國的典範、君子領導的楷模」，其代表作《天下哪有白吃的午餐》榮獲英國《金融時報》亞洲企管著作獎，深刻影響數代華人的經濟思維與價值觀。

他是1936年生於南京，1949年隨家人來台，1959年赴美深造，1964年取得密西根州立大學經濟發展博士學位，任教威斯康辛大學（河城校區）逾三十年，曾任經濟系主任，1998年退休後獲聘榮譽教授。

高希均自1969年起返台貢獻所學，1981年與殷允芃、王力行共同創辦《天下雜誌》，1982年創辦天下文化出版社，1986年再創《遠見雜誌》，建立起「遠見‧天下文化事業群」，長年致力傳播進步觀念。

遠見天下文化表示，高希均著作等身，在台出版逾40種著作，代表作《天下哪有白吃的午餐》風靡華人社會；他也自1990年代起首開先河，邀請麥可．波特、韓第、傅高義等國際大師來台演講，帶動台灣社會思想升級。

《遠見雜誌》專訪高希均時，問他希望讀者閱讀回憶錄後最大的學習？高希均當時說：「我覺得自求多福，一切靠自己！先把人做對，因為一旦人做對，事就做對」。

高希均說，18歲畢業前夕，教中文的胡致老師在黑板寫下「自求多福」四個字，成了他一生的座右銘，「凡事靠自己，盡己之力，用己之強，少己之私，無己之怨，靠自己爭氣」！

高希均一生獲獎無數 曾獲頒二等景星勳章

遠見天下文化透過新聞稿指出，高希均教授，於2026年8月6日上午辭世，享耆壽90歲，完成奉獻的一生，安然遠行。

遠見天下文化表示，高希均一生奉獻於教育、出版、媒體與公共政策，是「書生報國的典範，君子領導的楷模」。他的離去是華人知識界與出版界的重大損失，但他留下的卓越思想與殷切期許，永遠照亮並指引我們前行。

遠見天下文化指出，高希均教授1936年生於南京，1949年隨家人來台，1959年赴美深造並取得經濟發展博士學位。他一生獲獎無數，曾榮獲三座圖書金鼎獎、三個名譽博士殊榮，並獲馬英九總統頒贈「二等景星勳章」，足見其對國家與社會的卓越貢獻。

曾執教於威斯康辛大學 高希均回台創辦媒體

遠見天下文化表示，高希均教授於1964年獲密西根州立大學經濟發展博士，應聘為威斯康辛大學（河城校區）經濟系助理教授，繼續發表英文論述，七年後升任正教授。1971年起出任兩屆經濟系主任，曾當選美國最傑出教育家，1974年榮獲威斯康辛大學傑出教授獎。1998年自威斯康辛大學退休，獲聘為「榮譽教授」。

遠見天下文化表示，自1969年起，高教授將畢生所學全心貢獻給台灣，先後擔任行政院各部會顧問及台灣大學商學院客座教授，積極參與國家經濟政策的研究與規劃。1981年高希均教授與媒體人殷允芃、王力行創辦《天下雜誌》；1982年與王力行、張作錦創辦《天下文化》出版社、1986年創辦《遠見雜誌》；2002年持續創新，創辦「未來親子」，推動兒童閱讀與學習。

遠見天下文化說，高希均一生創辦的文化事業「遠見．天下文化事業群」致力於傳播進步觀念，以「文明社會」與「軟實力」作為核心價值。

以《天下哪有白吃的午餐》著作膾炙人口 高希均著作等身

遠見天下文化說，高希均教授著作等身，在台灣出版40餘種著作，在中國大陸出版九種。其中代表作《天下哪有白吃的午餐》榮獲倫敦《金融時報》第一屆亞洲企管著作獎，膾炙人口，深遠影響了數代華人的經濟思維與價值觀。

高希均在高齡90歲大壽前夕，親筆寫下《高希均回憶錄：從「天下哪有白吃午餐」到「和平幸福」》傳記出版，他於書中寫下：「閱讀能救一個人，觀念可以改變一個國家。」這份信念貫穿他的一生，而他最深切的追求，始終是「和平幸福」。

遠見天下文化認為，正因著觀念可以改變一個國家，他為台灣社會引進前瞻思想，從1990年代開始，首創邀請國際大師、專家學者來台出書演講，包括競爭力大師麥可．波特、英國管理學大師韓第、學習型組織專家彼得．聖吉、軟實力之父奈伊、《紐約時報》專欄作家佛里曼、哈佛大學教授與費正清中心主任傅高義等，為台灣社會帶來進步觀念與向上提升的力量。

高希均一生著述等身，並留下許多膾炙人口的語錄：「天下那有白吃的午餐」「錯誤的決策比貪汙更可怕」、「讀一流書、做一流人、建一流社會」、「書櫃代替酒櫃」、「閱讀救自己」、「溫暖的心、冷靜的腦」、「人做對，事就做對」、「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」、「和平幸福」。

家屬治喪不設靈堂、不辦公祭 遠見天下文化事業群另辦追思會

遠見天下文化指出，遠見‧天下文化事業群全體同仁，承襲高希均教授的精神與志業，傳播進步觀念，推動文明社會，他所珍視的價值，在不同世代中持續傳承、發揚。

遠見天下文化感謝華人社會各界，長期以來對高希均教授及遠見‧天下文化事業群的關懷、支持與厚愛。同時特別向台北榮總陳威明院長所領導醫療團隊的悉心照顧，致上深切謝意。

有關治喪事宜，遠見天下文化表示將尊重家屬意願，並遵照高希均教授生前遺願，一切從簡，不設靈堂、不舉行公祭，懇辭花籃、輓聯與奠儀。為緬懷高教授一生的貢獻與風範，事業群將另行舉辦追思會。

發行人王力行給員工的信

發行人王力行向全體同仁發出公開信，證實高希均於6日上午安詳辭世，並以「我讀的是經濟，關心的是教育；嚮往的是和平，追求的是文明社會」形容高希均一生的志業與信念。

王力行表示，高希均一生投入教育、出版與公共政策，1982年與她及張作錦共同創辦遠見天下文化事業，倡議「文明社會」與「軟實力」，始終相信知識不僅能改變個人，也能推動社會與國家的進步。

她指出，高希均「閱讀能救一個人，觀念可以改變一個國家」的理念，貫穿其著作、言論及事業群一路走來的發展歷程，而他畢生最深切的追求，始終是「和平幸福」。

王力行表示，高希均留下的思想、風範與期許，已成為遠見天下文化事業群最珍貴的精神資產，未來全體同仁將持續承襲他的精神與志業，耕耘知識事業、傳播進步觀念、推動文明社會，讓他珍視的價值在不同世代持續傳承。

本文授權自今周刊，原文見此。

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