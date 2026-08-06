全台唯一！《泰晤士報》推薦高雄「全球11月最佳旅遊城市」 理由曝光

撰文‧葛林

文章指出，過了雨季和夏天之後的11月高雄「非常適合觀光」。當地有氣勢恢宏廟宇佛光山、蓮池潭風景區風景優美，非常適合騎乘自行車、散步及搭乘渡輪，盡情探索港都風光。

對此，高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄能與世界知名旅遊城市並列，更是全台唯一入選城市，不僅展現高雄山海河港、美食文化與友善旅遊環境的魅力。並肯定市府團隊、觀光產業和市民長期投入觀光發展的成果。