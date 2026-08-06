全台唯一！《泰晤士報》推薦高雄「全球11月最佳旅遊城市」 理由曝光
撰文‧葛林
全球具影響力《泰晤士報》（The Times）近期公布20大「11月最值得造訪20個目的地」。包括美國紐約、日本京都、泰國清邁、義大利佛羅倫斯等旅遊城市皆入榜。名單中台灣唯一上榜城市就是高雄市。
文章指出，過了雨季和夏天之後的11月高雄「非常適合觀光」。當地有氣勢恢宏廟宇佛光山、蓮池潭風景區風景優美，非常適合騎乘自行車、散步及搭乘渡輪，盡情探索港都風光。
對此，高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄能與世界知名旅遊城市並列，更是全台唯一入選城市，不僅展現高雄山海河港、美食文化與友善旅遊環境的魅力。並肯定市府團隊、觀光產業和市民長期投入觀光發展的成果。
高雄國際觀光又獲國際媒體肯定！英國權威媒體《泰晤士報》（The Times）近日公布全球「11月最值得造訪20個目的地」（20 of the best places to visit in November）。高雄名列榜單第10名，是全台唯一入選城市，與美國紐約、日本京都、泰國清邁、阿根廷布宜諾斯艾利斯、法國里昂及義大利佛羅倫斯等國際城市，共同入榜。
加上11月正值許多地區旅遊淡季。不僅遊客相對較少、旅遊住宿價格平穩實惠、人潮較少。各地正值秋末景觀、乾季氣候與特色節慶，是規劃年末旅行理想時機。
高雄入選榜單原因：11月氣候舒適，適合慢遊港都
《泰晤士報》報導提及，高雄每年11月，平均氣溫約20多度，天氣涼爽、降雨減少，非常適合騎乘自行車、散步及搭乘渡輪，盡情探索港都風光。
建議旅客可考慮走訪蓮池潭、延伸造訪駁二藝術特區、旗津、西子灣等景點，可騎腳踏車沿著愛河旅行，順便吃炸雞、喝奶茶。體驗融合海港、美食、人文與藝術的城市魅力。
此外，《泰晤士報》推薦旅客安排台灣環島行程，將高雄納入旅遊路線，展現出國際媒體對港都觀光資源的高度肯定。
相關消息一出，不少網友也掀起一波討論：「高雄人真的找回城市的光榮感！連隔壁村台南人一天到晚都往高雄跑！好棒的城市！好喜歡」、「很適合來玩的地方，但千萬別用走的喔！」
同時不少人期許更多人來高雄旅遊，多支持在地店家，讓更多人看見高雄的人情味與美食！
高雄獲台灣唯一入選榜單！高雄觀光局：國際旅遊受肯定
對於高雄獲得國際旅遊媒體推薦，高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄是今年唯一入選《泰晤士報》11月推薦名單的台灣城市。更代表高雄的國際觀光能見度持續提升。不僅展現高雄山海河港、美食文化與友善旅遊環境的魅力，肯定市府團隊、觀光產業及市民長期投入觀光發展的成果。
高雄近年接連獲得國際旅遊平台肯定，包含入選Agoda「2024亞洲八大最好玩且最經濟實惠城市」、Klook「2025全球十大最受矚目新興旅遊目的地」，2項皆為台灣唯一入榜城市。2026年再獲Expedia列入日本黃金週「海外旅遊隱藏瑰寶高CP值目的地」榜單第4名。觀光局表示，未來將持續透過海外媒體宣傳、國際旅展推廣，盼吸引更多國際旅客造訪高雄，帶動城市觀光與在地產業發展。
本文授權自今周刊，原文見此。
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