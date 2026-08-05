「四貸同堂」真正風險在未來！李同榮示警負向循環只要5步：大量家庭財富將受損

文．彭蕙珍

台股熱散戶湧入，甚至出現「四貸同堂」亂象。中央銀行警示台股過熱，最近針對「個人理財周轉金」，嚴防低利資金違規流入股市，金管會也專案金檢「四貸同堂」，並嚴管主動式與高股息ETF誇大的宣傳。 房市趨勢專家李同榮表示，主管機關的觀察，與他先前提出的「四貸同堂」風險警示，其實是站在不同層次看待同一件事。他認為，真正的考驗，是主管機關能否在風險尚未全面浮現前，及早阻止個人高槓桿演變為家庭財務危機，進而形成股房雙殺與系統性金融風險。

央行在金融穩定報告及理監事會議紀錄中指出，家庭借款總額達23.7兆，其中，購屋貸款與理財周轉金雙雙爆量，且資產槓桿過高；個人理財周轉金貸款占銀行總放款比重攀升，從2022年底約7.07%上漲至2025年約9.15％，今年中衝破11.29％。

而單月定期定額扣款衝破300億、主動式與被動式台股ETF總規模衝破7兆。另，散戶利用股票質押與融資餘額大幅提高，市場對於利率波動、資產修正的承壓能力顯著降低。

「四貸同堂」已進入監理視野

李同榮表示，他最早提出「四貸同堂」概念時，不少人認為這只是少數投資人的財務操作，不至於形成整體金融風險。如今，央行理監事會已正式點出，民眾透過房貸、理財周轉金、信用貸款及股票融資等多重資金來源投入股市，銀行應注意信用擴張及槓桿操作風險；金管會也開始將房貸周轉金、股票質押與信用貸款列為重點監測項目。

李同榮強調，目前主管機關認為，多重借貸戶占比仍低，銀行逾放比也維持在低檔，因此整體金融風險尚屬可控，但更應警惕的是槓桿持續累積後，一旦市場反轉所產生的未來後遺症。

他認為，真正的風險不在市場上漲期間，而是在多頭行情反轉、資產價格下修時才會逐步浮現。

自備款去買房 股市反轉是風險

近年AI浪潮帶動全民投資熱潮，不少年輕首購族將原本準備購屋的自備款轉投入股市；部分投資人甚至運用房屋增貸、信用貸款、股票融資及信用卡循環等方式擴大投資槓桿。

當股市持續上漲時，這類操作看似能提高資金運用效率，一旦股市明顯修正，股票擔保品價值下跌，投資人可能面臨追繳保證金或被迫平倉。若此時現金流不足，不僅股票投資蒙受損失，也可能進一步影響房貸、信貸及其他債務的正常償還。

李同榮指出，「四貸同堂」真正風險不是現在，而是未來市場反轉之後的「資產價格的連鎖反應」：股市修正→融資追繳→被迫賣股→現金流惡化→房貸壓力升高→家庭資產縮水。

他表示，這種現象未必立即演變成金融危機，卻可能使大量家庭財富受損，甚至形成股市與房市相互拖累的負向循環。

槓桿風險 由房市移向股市

李同榮指出，央行過去透過七波選擇性信用管制，持續抑制房市投資與資金需求，但部分資金並未退出市場，而是轉向股市追逐更高報酬。金融槓桿可能不是消失，而是從房地產市場移轉至資本市場。

如今央行開始關注「四貸同堂」現象，也顯示信用擴張與槓桿風險已不再侷限於房市，而是跨越銀行授信、股票融資及家庭財務等不同市場。

他認為，若監理仍只分別看待房貸、信貸與股票融資，就容易低估同一借款人在不同金融體系中累積的總體槓桿。

應建立跨市場、跨機構整合監理機制

李同榮強調，主管機關除了掌握銀行授信狀況，更應整合聯徵、銀行與券商資料，全面檢視借款人的房貸、增貸、信貸、股票融資與信用卡循環餘額，及早辨識高槓桿族群及資金流向。

他建議主管機關應建立多重借貸風險預警指標，監控資金是否過度集中於單一資產市場，並強化銀行與券商之間的跨業資訊交流，避免房貸、信貸與股票融資彼此疊加，形成難以察覺的隱性信用泡沫。

槓桿不是問題，失控的槓桿才是問題，慎防股房雙殺與系統性金融風險。李同榮表示，他提出「四貸同堂」，並不是預言金融危機即將發生，而是提醒市場正視槓桿快速累積所帶來的潛在風險。

他強調，槓桿本身不是風險，失控的槓桿才是風險；股市下跌並不可怕，可怕的是借錢炒股，再借更多的錢擴大槓桿。金融風險往往不是在景氣低迷時開始形成，而是在市場最熱、信心最強，甚至多數人相信資產價格只會上漲時悄悄累積。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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