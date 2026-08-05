青安3.0婚育宅撐不了6年就離婚 利率還能補助？喪偶怎麼辦？4大狀況一次看

文．彭蕙珍

青安3.0將上路！這次政府針對婚育宅提出更優惠的政策，新婚2年內貸款提高為1200萬元，若有未成年子女則能再增至1500萬元。 然而台灣離婚率極高，外界關切若有假結婚，或是在利息補貼的6年內不幸離婚、喪偶該怎麼處理？財政部長莊翠雲日前表示，若婚姻存續關係發生變化，離婚後會停止額外200萬的利息補貼；若不幸「喪偶」，基於人道立場，銀行會「合情合理」處理。 台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，銀行貸款承辦人須補貼期間，動態掌握申貸人的婚姻狀況，會加重行政成本和繁瑣程度。 另外，若申貸人的離婚屬於非自願，像是被家暴，卻因終止補貼恐被視為懲罰條款，可能使部分經濟相對弱勢的民眾，為保有補貼強迫維持已有裂痕的婚姻，增加社會安全網曝險。

新聞發布後，在網路引起熱議，有人表示「怕假結婚，真騙貸款？不過還是貸款，又不是真的不用還？」，也有人認為「生小孩加碼的補貼不應該回收」，因為仍要扶養小孩，補貼制度可以保留彈性。

離婚率高 千人有一位撐不了6年

台灣房屋根據內政部資料，統計國人離婚婚齡，去年全台離婚對數約5.2萬對，粗離婚率為千分之2.23，其中有約2萬對的離婚伴侶，婚姻跨不進第７年，等於每1千人當中就有一位婚姻撐不滿6年。

婚齡6年內離婚對數，在總體離婚對數中佔比達38.6%，與2015年的37.2%相比，微幅提升1.4個百分點。

圖／今周刊

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現代人的觀念較新，女性也具備一定經濟能力，在婚姻關係中若面對相處難題，更傾向於快刀斬亂麻，因此撐不到７年就離婚的情況，較10年前提高。

她指出，離婚除了情感切割外，還須面對子女撫養監護、居住調整與資產分配，尤其是高價值的不動產處分，往往也是離婚分產中最容易引起爭議的其中一環。

為避免離婚糾葛，建議妥善保存相關購屋繳款紀錄與資金往來證明，以釐清財產歸屬或資金比例，充分確保雙方權益。

此外，若未來房貸申請青安3.0婚育方案，6年補貼期婚姻存續關係發生變化，育兒監護狀況異動，都會終止利息補貼。

青安3.0婚育宅處理方式

依照目前已公布的新青安3.0（於民國115年8月1日上路）規定，離婚並不會讓青安貸款失效，但會影響婚育加碼優惠。

1. 停止新婚加碼補貼

若是在6年利息補貼期間內離婚，自婚姻關係消滅（完成離婚登記）日起，因「新婚」資格增加的200萬貸款額度利息補貼將停止。

2. 未成年子女加碼可能調整

(1) 若是因育有未成年子女而享有加碼額度，離婚後要看子女監護權（親權）歸屬。

(2) 若房屋貸款人未取得子女監護權，未成年子女加碼部分的利息補貼也會依規定調整。原本符合青安資格的貸款（1000萬）仍保留。

並不是離婚後整筆貸款都要重辦或立即收回，只是婚育優惠不再符合資格的部分會停止。

3.假結婚

若經查屬假結婚取得優惠資格，財政部將追回全部利息補貼，並重新檢討貸款資格，不是只有停止補貼而已。

圖／今周刊

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本文授權自今周刊，原文見此。

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