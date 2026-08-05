從Adobe代理危機悟出雲端大勢！上奇三段式變身、季季獲利20年不敗：再搶無人機3D列印財

撰文‧陳禹蓁

從代理商到雲端金雞，上奇集團35年不斷轉彎，總能在市場變盤前，先一步找到下一個賺錢的戰場。

一家從設計軟體代理商起家的公司，為什麼能從2005年以來，每一季都維持獲利？上奇集團董事長許承強的答案是：從不安於現狀，在既有商業模式穩定成長階段，就已經開始思考下一條成長曲線。

1991年，年僅25歲的許承強創立了上奇科技，他觀察到當時國內設計產業仍使用手工造字、貼色卡，電腦作業仍不普及，於是率先引進Autodesk、Adobe等數位設計軟體，解決設計耗時耗力的痛點，主力客戶包括設計公司、動畫與遊戲開發商，短短五年，就成為台灣的最大軟體代理商。

從事代理銷售需要精準掌握產業趨勢、回應客戶需求，但技術終究掌握在品牌商，因此儘管公司營運穩健，許承強仍持續思考如何在代理外延伸服務價值。

13年前攻雲端 化險為「贏」

約莫2010年，許承強注意到平面設計軟體市場逐漸成熟，反倒是後端的印刷流程仍採用傳統製版，於是他代理起HP數位印刷機，跨入數位列印市場。但他刻意避開傳統印刷廠，而是直接找上有產品印製需求的生技、美妝品牌客戶，推薦他們用數位印刷來製作面膜、飲料、益生菌等產品包裝，上奇則提供設備安裝、材料供應商推薦、機台校正及維護等技術支援。

2013年，上奇的主力代理品牌Adobe將原本的賣斷制改為雲端訂閱制，部分終端客戶可直接向Adobe訂閱，不再依賴代理商通路，對上奇的營收結構帶來壓力。但也是在危機出現當下，許承強意識到「雲端」是未來大勢，例如上奇原本所服務的遊戲公司可能只有30名員工，背後卻有數百萬名玩家，每一次下單、玩遊戲都需要大量雲端儲存空間與運算資源。

看準客戶的龐大需求，許承強開始思考能夠如何抓住雲端科技商機。

身為雲端服務市場的後進者，許承強認為，「商模必須有極致獨特性，不能做和別人一樣的事。」創業前，他花兩年手寫概念驗證（POC），反覆驗證商模是否可行。最終才在2017年成立專門的雲端服務公司「昕奇雲端」。

昕奇不做將大量地端資料搬遷至雲端的「資料搬運工」，而是讓客戶把錢花在刀口上，提供雲端租用、帳務管理及流量監控等服務；客群則鎖定原本就具備雲端技術能力的新創企業，目前超過九成客戶皆為新創。

透過自建核心平台，昕奇僅靠五、六名研發人員就能服務大量客戶，省下聘請大量工程師的人力成本，營業利益率長期維持約8至10％，比同業平均高出約八個百分點。

昕奇客戶、精品咖啡品牌BEMO Café創辦人曾仲銘指出，一般雲端代理商多半只依照客戶單一雲端平台用量提供購買服務；但昕奇更像是整合商（Aggregator），不受限於單一雲端平台，而是依據客戶不同預算及用量，從夥伴角度出發，協助規畫最合適的架構，並非單純銷售。

昕奇第二季歸屬母公司稅後淨利4461萬元，相較去年同期增加逾100％，許承強歸納成功原因在於，昕奇可承接對雲端天生有大量需求的既有新創客戶，快速建立客源；新創也有成長速度快的特質，隨著用戶增加，雲端用量也跟著水漲船高。

押寶「新戰備」 免開模就能印

除了昕奇這隻小金雞，上奇也透過代理HP的3D列印設備，進軍3D增材製造市場。原先鎖定汽車零組件，2022年俄烏戰爭爆發後，無人機需求與非紅供應鏈快速升溫，HP也在歐洲設置無人機設計中心，上奇遂開始嘗試以3D列印技術，接觸台灣的無人機製造商。

上奇科技總經理暨營運長魏茂發指出，無人機行業的痛點是「戰場需求不斷變化，設計往往一、兩個月就要修改一次」，但傳統製造開模動輒需要數個月；反觀3D列印不用開模、只要數位圖檔便能列印出實體，有效解決開發時間過長難題。

2025年以來，上奇積極參與台灣卓越無人機海外商機聯盟活動，並邀請HP原廠專家分享3D增材製造如何取代傳統製程，成功吸引多家國內無人機廠商導入。

魏茂發透露，目前客戶在小量試產階段，雖然營收貢獻有限，但看好後市。一名與上奇進行整機試產合作的指標無人機大廠高層指出，3D列印除了能縮短產品原型設計時間，在戰損零件快速補件上更具優勢。例如飛機在戰鬥中機翼斷損，可透過3D列印馬上更換。

魏茂發預期，未來三年內，包含無人機業務在內的智慧列印營收占比，將從現有一成提升至15％；與此同時，貢獻集團獲利六至七成的雲端服務也將穩定成長。

從雲端到地端，上奇面對持續變化的市場，始終不斷尋找下一個戰場，在每次的產業轉折中搶占先機。

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