佳世達集團艦隊「無人機小隊起飛」！投資新創擎壤、翔隆 總座親督軍養大精兵

撰文．隋昱嬋

近年，橫跨多事業群的科技集團佳世達接連投資兩家無人機新創，並由總經理親自督軍。

他們的目標是憑雄壯的製造實力與光學通訊技術，打造出能進入國際市場的無人機產品與服務。

一向被稱為「大艦隊」、擁有超過兩百家公司的佳世達集團，有一支新的小隊正準備起飛。這支被寄予厚望的小隊，是佳世達近年全新布局的商用無人機事業。

2025年5月，佳世達首度在COMPUTEX會場秀出涵蓋農業、光電板清洗、消防救災等多元應用的無人機，董事長陳其宏當時發下豪語，希望借重集團規模，打造出一支「無人機大艦隊」。

過去兩年，不少傳產與代工集團，紛紛開始投資無人機產業，比如鴻海集團旗下的半導體設備廠京鼎，收購艦載型監偵無人機供應商富蘭登，搶進國際軍工市場。

集團新核心 看好潛力先卡位

佳世達跨足無人機產業雖非特例，切入方式卻較特殊，是先在集團內成立無人機團隊，隨後才對外展開併購。

2024年底，佳世達出手投資以防災測繪起家、近年切入消防搜救的翔隆航太，持股約19％；隔年則投資台灣農用無人機市占第一的擎壤科技，持股約18％，擎壤專注於噴灑農藥、清洗太陽能板等應用，擅長製造「中、大型多軸旋翼無人機」，已打入東南亞、中美洲、非洲等地區市場。

佳世達長年以併購作為集團主要成長引擎，但近期布局的兩家無人機公司，都是從成功大學實驗室孵化、資本額還不到一億元的新創，相形之下，兩起投資案著眼的是「長期發展潛力」，而非快速擴大集團營收規模。

工研院無人化科技研究所專案總監彭文龍也點出，佳世達的策略是看好未來市場而採取「前瞻型投資」，決定先撥出預算投資卡位。

然而，陳其宏去年受訪時解釋，之所以投資這兩家無人機新創，是因為「有設計完整的程式與出海口」；換句話說，他認為翔隆與擎壤「麻雀雖小五臟俱全」，有機會迅速抓住商機。

因此，集團也以高規格看待這門新事業。佳世達龐大的事業體橫跨顯示器、醫療、網通與智慧解決方案，但能直屬總經理的業務並不多，無人機就是其中之一；這支小隊目前核心團隊約20人，加上從其他事業群調來支援的成員，整體規模接近百人。

「佳世達的無人機團隊是直接掛在總經理辦公室底下的，專門投入這件事。」今年3月上任、首度接受專訪的總經理柯淑芬，在接受《今周刊》訪問時，反覆強調佳世達要以集團養分，把具潛力的小公司滋養長大。

要養大無人機新創，佳世達最關鍵的優勢是「大型OEM（原廠委託代工）」的能力。「我們沒有想要養工廠，目標是掌握核心技術。」翔隆航太執行長李奕儒指出，雙方合作以來，翔隆將一切的量產、品控、工廠管理業務，都交付給佳世達。

製造品管助攻 光學技術支援

彭文龍觀察，由於無人機需求快速成長，但規格不斷迭代、訂單量少，一批貨往往僅數百台到上千台，規模普遍不大的國內無人機公司，很難自行建置產能、維持一條穩定的產線；因此台灣無人機產業逐漸仰賴大集團提供產能，擁有深厚製造基礎的佳世達，便是極有力的合作對象。

除了製造實力和完整的供應鏈，佳世達大艦隊內的「各部隊」能隨時提供技術支援，也是發展無人機的一大優勢。例如顯示器產業中的鏡頭、馬達、光電感測，都可以被搬進無人機視覺系統；眾福科生產的高亮度顯示器，適合地面控制站；智通的通訊模組，則成為機身在訊號不穩定環境下仍能運作的關鍵。

柯淑芬形容，佳世達可以把集團裡能和無人機有連結的事業，靈活轉向這個新戰場，朝「總體解決方案供應商」的定位邁進，未來賣的不只是一台無人機，而是連同資料判讀、通訊、顯示介面，一起打包給客戶；例如集團已開發出的中央儀表板系統，就能即時分析無人機從現場蒐集的資料，「無人機不只是能看而已，還要讓它看懂。」柯淑芬強調，整合能力將是重要的附加價值。

彭文龍也分析，在跨界投資無人機的台廠中，有一類是以資通訊背景，靠飛控晶片、通訊模組、感測技術作為優勢切入，佳世達便是其一。

儘管發展藍圖相當清晰，但佳世達商用無人機發展仍在早期階段，柯淑芬也未設定具體的營收貢獻目標。但她透露，無人機兩年內就會進入量產，目前也已與一家海外客戶簽署合作備忘錄，鎖定工業巡檢應用，第一階段出貨規模預計上百台。

放眼未來，柯淑芬鎖定的是國際頂級客戶，比如谷歌旗下的物流無人機公司Wing、替美國快遞公司優比速服務的Matternet、日本豐田投資的SkyDrive等。「這些大公司的應用中，應該都還有我們能切入的機會。」

佳世達的無人機小隊，目前正跟隨著艦隊同行，期待有天能獨當一面。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1546期)

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