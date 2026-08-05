台灣融資維持率真相？韓國做錯啥 讓槓桿ETF變風暴中心？去槓桿風暴完全拆解

撰文‧今周刊編輯團隊

新聞稿是在7月28日晚間6點47分發出的。當天，台股大跌2030點，結結實實的墨綠K棒搭配不到兆元的成交額，凸顯市場沸騰殺氣。至於證交所在當晚緊急貼出的新聞稿，標題是「澄清媒體有關交割安全疑慮報導」……，證交所要澄清的，是台股槓桿交易失控、引發市場恐慌的傳言。

「昨日（7月27日）媒體引述大盤融資擔保維持率143％，市場擔憂股市有大規模融資斷頭……，可能有使投資人誤解之虞。」新聞稿強調，實際上，27日的大盤融資擔保維持率仍有175％，遠高於券商啟動強制平倉、也就是會讓股民慘遭斷頭的那條130％死線。

整體來看，即使大盤融資維持率仍然健康，但在今年以來市場追價風熾的情緒下，台股融資餘額攀升的速度確實超過指數漲幅，「7月下旬股市下修的主要原因之一，我認為，就是融資槓桿過高後的踩踏效應。」華南永昌投顧董事長呂仁傑表示。

另一個與現行機制有關、成為投資人「去槓桿大麻煩」的問題，是「處置股票」制度。

8月3日，證交所緊急宣布調整處置股票制度的部分規定，包括每次處置時間從原本的10天減為5天，交易撮合頻率從原本的每5分鐘或20分鐘一次，縮短為2分鐘一次等；另外，以個股近6日收盤價漲跌價差為判斷禁閉與否的門檻，也有所放寬。

「幾十年來，終於跨出了改革第一步。」投資名家、瑞展產經研究公司董事長陳忠瑞肯定證交所此番改革，「這次改革包括縮短處置天數、縮短暫停交易時間與千金股門檻放寬等，確實都可以提高流動性。」

除了自己努力清洗融資浮額，放眼海外變數，台股的短期命運，恐怕也暫仍脫離不了韓國股市去槓桿的工程進度。

從美國的費城半導體到台北股市，過去兩個月，幾乎就是跟著韓國兩大記憶體巨頭SK海力士、三星電子股價的臉色波動。荒謬的是，韓國股市的瘋狂槓桿秀，像是一場由政府親手導演的黑色鬧劇。

5月27日，首批追蹤三星、SK海力士的單一個股槓桿ETF在韓股掛牌。根據韓國證交所（KRX）統計，16檔ETF的掛牌初期規模不到5兆韓元，不到兩個月卻成長逾170％，總規模衝上約11.9兆韓元。

大量資金集中湧入相同標的，漲時助漲，行情反轉時也猛烈放大了賣壓重量，造成股價劇烈波動。尤其，兩大記憶體巨頭占韓股市值超過5成，且是當前AI浪潮下的領軍指標角色，兩股動盪、韓股地震，全球科技股也得跟著頭昏眼花。

即使近期韓國股市的強制斷頭賣壓趨緩，但韓國Meritz證券研究部主管李振宇（音譯）提醒，這並不必然代表市場波動就會跟著結束，市場焦點可能會重新回到基本面，包括AI相關投資的獲利能力、記憶體晶片價格展望，以及半導體利潤率是否正在接近高峰的爭論。

也就是說，這場去槓桿修正的最後一道關卡，回到了AI巨擘投資回收能力，以及其所延伸的半導體未來想像空間。

然而，對投資人而言，科技巨頭們愈玩愈嗨的「循環融資」槓桿遊戲，反似透露出AI投資難以快速回收的訊號。

從台股的融資瘦身、韓國的個股槓桿ETF冷卻散熱，到美國AI巨頭的財務檢驗，一場名為去槓桿的考驗，三大AI重鎮有著各自功課。考驗過後，關於AI浪潮的下一個審美角度，或許，也將回歸基本面。

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