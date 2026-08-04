不是AI影片！他「沒脖子」宛如派大星...真相曝光竟是罹患這種罕病 2類人要注意

【撰文．黃明惠】

你聽過馬德龍病嗎？中國福建省廈門市「海鷗台青基地」未來產業科技園落成，負責人林慶同接受訪問的影片在網路上引發討論。 引起網友討論的是，林慶同從畫面上來看異於常人，頭連著肩膀「沒脖子」的身形宛如卡通人物派大星，不少人一開始以為是AI生成影片，但根據他出席其他場合影片來看，林慶同外貌確實如此，並非後製或AI合成。 對此，有人指出他可能是罹患俗稱「馬德龍病」的罕見疾病。

中國福建省廈門市「衛萊·海鷗台青（台灣青年）實習實訓培訓基地」，在廈門翔安未來產業科技園落成，基地負責人林慶同受訪影片在網路上瘋傳討論。

從影片中可看出林慶同脖子和一般人不太一樣，台灣網友猜測他甲狀腺出現狀況，或是受到基因突變影響，紛紛驚呼「這是真人嗎？」、「脖子去哪了？」、「這是濾鏡效果吧？」，也有人懷疑是AI生成。

不過從中國影片平台bilibili其他林慶堂出席其他場合的影片來看，林慶同外貌確實如此，並非後製或AI合成。有網友就認為，他如此奇特的外觀特徵，與俗稱「馬德龍病」的罕見疾病十分相似。

「馬德龍病」是什麼？有哪些症狀

根據國際罕見疾病組織以及醫學資料庫的研究文獻，馬德龍病 (Madelung's disease)，醫學上又稱為良性對稱性脂肪瘤病 (Benign symmetric lipomatosis) 或多發性對稱性脂肪瘤病，是一種罕見的脂肪代謝障礙疾病。

它的主要特徵是大量無包膜的脂肪組織，會在身體的上半部（特別是頸部、肩膀、背部、上臂）產生瀰漫性且對稱性的異常堆積。因為頸部周圍的脂肪大量增生，患者的外觀常會出現類似「牛頸」或「馬領」的特徵。

主要症狀與影響

雖然這些堆積的脂肪瘤多屬於良性，不會直接癌變，但由於它們會不斷生長且不受控制，可能會帶來嚴重的壓迫症狀：

外觀改變： 頸部、肩部、鎖骨周圍出現巨大的對稱性腫塊，嚴重影響外觀與頸部活動。 壓迫氣管與食道： 當頸部脂肪瘤體積過大，向內壓迫時，會導致吞嚥困難（吃東西卡卡的）、聲音沙啞，甚至引起嚴重的呼吸困難或窒息危險。 周邊神經病變： 部分患者會合併出現感覺減退、肌肉無力等神經受損的症狀。

發病原因與高危險群

目前馬德龍病的確切致病機轉尚未完全明朗，但NORD (National Organization for Rare Disorders，美國國家罕見疾病組織)發現患者多半有以下特徵：

長期重度酗酒者（最主要的危險群）： 臨床統計顯示，高達 60% 至 90% 的馬德龍病患者都有長期的酗酒史。酒精會嚴重影響體內的脂肪代謝，並可能損害細胞內的粒線體功能，導致局部區域的脂肪細胞只會不斷增生，卻無法被身體正常消耗分解。

中年男性： 此疾病在男性中的發病率遠高於女性（臨床上的男女比例大約在 15:1 甚至高達 30:1）。絕大多數患者的發病年齡落在 30 歲至 60 歲 之間。

患有代謝症候群或肝臟疾病者： 馬德龍病患者經常合併有其他代謝或內分泌系統的問題。這類族群的身體代謝機制通常已經受損，也是高危險群之一，常見的合併症包括：

第二型糖尿病 高血脂症、高尿酸血症 慢性肝病（特別是酒精性肝炎或肝硬化） 多發性神經病變（四肢末端麻木、刺痛）

簡單來說，「有長期飲酒習慣的中年男性，且本身帶有肝功能或代謝疾病」是罹患馬德龍病最高風險的典型族群。

本文授權自今周刊，原文見此。

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