00400A配息0.12元 發息日出爐！最後買進日剩1天…13.25元能進場？先看10大成分股有多強

【撰文．胡肇芳】

台股近期震盪劇烈宛如雲霄飛車，上周盤中一度跌破4萬點，週五強勢反攻，周一(8/3)終場上漲266.66點，收在43,386.41點。主動式ETF表現也不差，主動國泰動能高息ETF(00400A)展現主動選股優勢，終場上漲0.31元，以13.25元作收，外資也連3天買超7萬990張。 00400A日前公布配息0.12元，除息日訂於8月5日，最後買進日是8月4日，股息預計將於8月31日入帳，以周一收盤價13.25元計算，年化配息率約為11%。 觀察00400A前10大持股包括台積電(2330)、致茂(2360)、台光電(2383)、聯發科(2454)、緯穎(6669)、奇鋐(3017)、欣興(3037)、旺矽(6223)、川湖(2059)及信驊(5274)，上周五單日漲幅多介於9%至10%，展現主動選股掌握市場強勢族群的優勢。 理財作家楊倩琳過往曾在臉書粉專分享，00400A月配息設計能打造穩定現金流，對小資族來說很重要的是，現金流不是1年1次，而是每個月都有感。

00400A日前公布配息0.12元，除息日訂於8月5日，最後買進日是8月4日，股息預計將於8月31日入帳，以周一收盤價13.25元計算，年化配息率約為11%。

主動國泰動能高息(00400A)經理人梁恩溢表示，台灣投資人近年投資觀念日趨成熟，在台股基本面未出現明顯改變的情況下，即使市場短線劇烈修正，也未見恐慌性撤出ETF，反而可觀察到「越跌越買」的資金流向。

前10大持股包括台積電、台光電、聯發科

以上周台股震盪期間為例，00400A近五個交易日成交量高達38萬張，顯示市場資金仍偏好兼具高股息與AI科技成長題材的投資標的，而00400A正好符合投資人需求。

梁恩溢指出，00400A採主動式選股策略，結合「高股息」與「成長動能」雙核心概念，不受傳統指數限制，由投研團隊依據市場趨勢靈活調整持股。在台灣上市櫃企業中，選股首先聚焦台灣市值前40%、近四季EPS維持正成長的優質企業，再從近一年股息率、股息金額位居市場前半的個股，較有機會兼顧股息收益與企業競爭力。

觀察00400A前10大持股包括台積電、致茂、台光電、聯發科、緯穎、奇鋐、欣興、旺矽、川湖及信驊，上周五(7/31)單日漲幅多介於9%至10%，展現主動選股掌握市場強勢族群的優勢。

圖/今周刊

展望後市，梁恩溢認為，AI應用持續擴展、企業獲利維持成長趨勢，仍是支撐台股中長期表現的重要動能。短線雖可能受到國際政經情勢、利率及市場情緒影響而波動，但也提供逢回布局優質企業的機會。建議投資人透過主動式ETF參與市場，由專業投研團隊靈活掌握產業輪動與成長趨勢，提升投資效率。

理財作家楊倩琳過往曾在臉書粉專Dr.Selena(楊倩琳博士)分享00400A核心亮點，包括主動式ETF不再只是「跟著大盤走」，不追蹤指數，而是「選對公司」， 由經理人動態調整持股，不是複製市場，而是想打敗市場。

00400A月配息設計，打造穩定現金流

楊倩琳指出，00400A月配息設計能打造穩定現金流，對小資族來說很重要的是，現金流不是1年1次，而是每個月都有感。

00400A適不適合買？楊倩琳分析，如果想要「每月現金流」的人，不想自己選股，願意接受主動操作波動，那麼00400A就是適合的。

然而任何一檔ETF都有風險，楊倩琳表示「主動式ETF=經理人風險」，績效好不好，取決於「人」，不是永遠會贏大盤，選的是ETF，其實也是在選經理人； 若重押某些產業(如AI、電子)，波動會放大；此外，月配息不等於穩賺，配息來源要看「組成」，不一定全是股利。

本文授權自今周刊，原文見此。

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