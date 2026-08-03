韓股陷恐慌情緒暴跌43% 謝金河揭南韓社會亂象…8月續看海力士、三星彈跳：行情總在絕望中誕生

【文．謝金河】

恐慌的極限。華爾街的百年名言：行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在絕對樂觀中毀滅！整個七月，南韓、台灣、日本及美國費城半導體指數就在這個輪迴中滾動！最精典的是南韓。

這次南韓股市從9385.59跌到5262.77，跌幅高達43. 93%，如果是台灣的加權指數要比照辦理，指數恐怕要跌到28000左右。海力士、三星兩倍槓桿重創南韓借錢炒股的年輕人，向來自殺率很高的南韓，在這場股市下跌風暴中出現很多社會問題。

例如，一個父親炒股失敗，帶走一家四口。一個20歲的股市小白炒股失利，拿刀砍人，賠錢的股票民跑去找看多的網紅算帳！更值得一提的是一向是南韓人民尋短解脫的漢江大橋，這次南韓政府在27座大橋加強巡邏，並且裝上AI監視器，並上珍惜生命的警語，尤其是汝矣島附近海域，警方加強戒備。

這次南韓槓桿斷裂，不管是融資餘額，還是在兩倍槓桿借錢操作的年輕小白，他們的財富瞬間歸零，甚至留下難堪的負債，這個後座力可能是歷史上最大規模的一次！

到7月30日為止，南韓股市下跌34%，31日一天大漲17.91%，把7月的跌幅縮小到22.19%，海力士31日大漲29.95%，三星大漲26.81%，香港兩倍海力士一天漲67.57%。兩倍三星大漲49.25%，這都是恐慌的極致，一番兩瞪眼的極限反彈。

今年上半年三星大賺136.5兆韓元，今年可能賺300兆韓元，三星今年賺到的錢是三星過去40年的總和，這是不可思議的事。海力士更猛，上半年賺98.15兆韓元，海力士今年最大跌幅58%，回推本益比剩下3倍。

從這個恐慌極限來看，進入8月，全球股市還要繼續看海力士，三星繼續彈跳！

本文授權自今周刊，原文見此。

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