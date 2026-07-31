星巴克漁人碼頭門市熄燈！淡江大橋才通車為何關店？官方證實這原因…開業15年網嘆：好可惜

【撰文．葛林】

淡江大橋5月通車，吸引大批遊客前往拍照打卡、欣賞日落，然而日前有民眾到星巴克漁人碼頭門市消費，發現櫃台公告：「將於7/28結束營業。」消息曝光引起熱議。不少曾造訪民眾表達不捨，感嘆這是許多人到淡水旅遊必訪之地，如今卻面臨收攤。 對此，星巴克回覆《今周刊》表示：「漁人碼頭門市租約到期，今日(7/28)是營業的最後一天。照常營業至19:00，歡迎到門市接受夥伴們的服務。感謝支持！」尚未提及營運不佳、或租金等其他原因，僅確認此次歇業原因是租約到期。

開業15年，陪伴不少民眾看夕陽、賞海景的「淡水漁人碼頭星巴克門市」將走入歷史。最初是一名網友在Threads平台上分享現場照片。門市公告：「感謝顧客長期支持，漁人碼頭門市將於7月28日結束營業，提醒有寄放個人杯的消費者記得領回。」原PO提及，這家店連疫情期間都撐過來。不明白為何歇業？

今年5月淡江大橋開通，外界普遍認為能帶動淡水、八里地區的觀光人潮，明顯感覺到遊客增加，因此對於突然歇業相當驚訝。消息一曝光引發熱議。不少人好奇：「人變多了，為什麼反而關店？」

為何選擇關店？星巴克僅回應：「租約到期」

這裡是許多人到淡水旅遊時必訪之地，如今面臨收攤。民眾紛紛表示不捨：「這間星巴克，真的只有15年嗎？感覺好像更久...」、「說好的淡水要起飛呢？」有人提及關鍵問題可能和「房租有關」？認為「不一定是生意不好。有可能包含租約、漲租金等因素」。

對此，星巴克方面回覆《今周刊》表示：「謝謝支持！漁人碼頭門市租約到期，今天（7月28日）是營業的最後一天，照常營業至19:00，歡迎到門市接受夥伴們的服務。」說明此次歇業原因是「租約到期」。

不少網友提出不同觀點，認為可能是平日客源不足，漁人碼頭的觀光淡旺季落差相當大：「冬天幾乎沒人很難做生意、前幾天去漁人碼頭真的很蕭條。」、「大橋開通後，真的感覺漁人碼頭人有變多，但店家真的沒因此變多。反而還關了一個星巴克。淡水有一堆關著養蚊子的場地，就覺得好可惜...」

對此有人分享實際觀察：「很多店家都是苦撐。平日人潮真的很少⋯觀光遊艇和店家真的一直在撐！真的希望能好好整頓一下⋯ 漁民、船長、店家都很苦！」、「星巴克是國際旅遊景點的要素之一，既然決定結束營業，就表示當地對於吸引觀光客的條件降低了？」

另有民眾指出，觀光景點經常出現不少遊客長時間休息卻未消費，恐會影響門市營運效率。但僅為推測未獲官方證實。

淡江大橋開通帶來人潮，未必能轉化成實際消費？觀光景點經營面臨挑戰

淡江大橋於今年5月正式通車，串聯淡水與八里，縮短兩地往返時間，被視為帶動北海岸觀光的重大交通建設。

通車之後，確實有不少民眾反映漁人碼頭假日人潮增加。然而交通改善不代表所有商家都能受惠。有關門市是否續約、仍須綜合租約條件、營運成本、消費結構及當地商圈發展等多重因素考量。

淡江大橋通車，淡水八里房市變化如何？

根據《工商時報》報導指出，淡江大橋今年(2026年)5月正式通車，為淡水帶來便利交通，為八里帶來更多移入人口。新北八里憑藉「距離換空間」的優勢，吸引許多首購族、換屋族還有退休置產族群。從過去「1字頭外圍區」逐步邁入3、4字頭時代。與雙北核心區相比，保有高CP值優勢，未來房市表現值得期待。

此外，《今周刊》日前報導，淡江大橋從動工到完工，房價表現方面，淡水區近7年來價漲36.8%、八里區漲幅則超過4成。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，八里漲幅為何相較淡水更高，有2大原因：

1. 八里的房價基期相對低，且長期以來公建話題較薄弱，淡江大橋是當地久違的建設利多。因此民眾期待更高，市場反應也較鮮明。

2. 淡江大橋開通後，以大橋為路廊的八里輕軌更有實現可能。中長期建設遠景可期，原本能見度有限的房市發展，因而獲得提升。

對此，房產趨勢專家張欣民 認為，淡江大橋通車受惠最大是｢淡水地區」。特別是房屋供給量很大的淡海新市鎮，中正東路上下班的塞車，輕軌接駁捷運紅線的折騰，讓住到淡海的很多年輕人，都有一種遺世獨立的「孤島效應」感覺。大型生活機能如百貨賣場、影城都養不起而紛紛陣亡。

淡江大橋通車，無疑開啟另一條破除「孤島效應」的康莊大道，讓現住民願意留下來，不再時時看到年輕人演出｢淡海大逃殺」的劇情。

「淡水漁人碼頭星巴克門市」熄燈消息，讓不少人開始討論這間陪伴民眾多年的休閒好去處。未來到淡水看夕陽又少了一個熟悉的地點。如今只盼望未來能有新品牌、或是商家進駐，再次延續漁人碼頭的觀光魅力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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