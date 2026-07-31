台股最大漲點來了！3000點全村能安了？韓股7月掀狂風暴雨 謝金河：最恐慌跌勢可能告段落 整頓期看兩件事

【撰文．謝金河】

編按：台股最大漲點！週五(7/31)台股大反彈最高來到42895.52點、上漲超過2962.22點，創盤中史上最大漲點。 資本市場的新賽局！7月全球資本市場出現巨大亂流，南韓股市帶來的槓桿調整，造成南韓股市7月重挫逾34%，剛剛公佈業績好到不行的海力士在這次去槓桿的調整下，股價大跌58%，以剛剛公佈財報的海力士第二季淨利93.86兆韓元估計，海力士股價跌到1246000韓元，本益比剩下3倍。

這次南韓股市去槓桿的修正，最核心指標看海力士的修正，如果海力士跌到這裡，仍然無法煞車，那麼全球股市下跌的壓力會加大。這次記憶體的修正有兩個核心，一個是去槓桿，一個是對Ai帶來的擁擠交易算總帳，很多炒作過頭的個股都腰斬。

進入8月，上市上櫃公司將密集公布半年報，大多數公司第二季財報表現非常亮麗，在股價腰斬後，好的財報會對股價帶來助力。例如，台達電第二季Eps9.68元，聯電3.39元，創見的27.7元⋯⋯

這次股價的修正是在調整股價的估值，很多靠憧憬，想像，題材炒作起來的個股，這次回檔修正激烈。反而是業績穩健，本益比低的公司，股價展現抗跌力。這次股價像狂風暴雨般的修正，被海力士，三星槓桿撞擊的個股，下一波反彈也會由這些公司帶動。

昨晚(7/29)聯準會擺出鷹派，但利率不變！如果大家猜測川普的底氣，他是要降息的，但客觀環境沒有機會，華許按兵不動，嘴巴硬一點，這是現實！接下來要看川普如何幫華許營造降息的轉折點。

市場都在看美國和伊朗的衝突，川普一下子說和伊朗和解，一下子又翻臉，這是因為伊朗特殊的體制。伊朗有民選總統，國會議長，他們是主和派，沒有實權，伊朗真正權力在革命衛隊手上，他們是不會放下武器的，伊朗的僵局無解，衝突可能常態化，油價也不會出現失控性的大漲！

接下來的全球股市將出現鞏固，整頓的調整，最恐慌的7月跌勢可能已經告一段落！

本文授權自今周刊，原文見此。

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