買房必漲時代已過…青安3.0真正考驗：買得低不如買得對！房市想回春得看2條件

撰文‧梁任瑋

青安3.0新增所得、年齡與總價三大門檻，能否帶動房市買氣備受關注。不過房市專家認為，新制重在防堵炒房，真正左右房地產景氣的，仍是信用管制與資金環境。

青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案（簡稱青安3.0）將於8月1日正式上路，政府希望透過利息補貼，降低無自有住宅家庭初期購屋的負擔。新方案上路意味著買屋時機到來了？是否又將帶動房市活絡？

回顧新青安貸款自2010年12月開辦，已成為政府協助首購族及無自有住宅家庭購屋的重要政策。截至2026年6月底，累計協助逾51萬戶購屋，其中2023年8月推出的新青安2.0核貸戶數已超過17萬戶。

然而，優惠擴大後，也衍生投資客借名申貸、購屋轉租及人頭戶等亂象，新的青安3.0，為了修正亂象，不再只是延續低利率、長年期及寬限期等優惠，而是進一步透過所得、年齡、房屋總價與自住條件，將補貼對象收得更精準。

青安3.0新增三大限制

集中資源照顧婚育家庭

相較於青安2.0將最高貸款額度提高至1千萬元、貸款年限延長至40年、寬限期放寬至5年，青安3.0進一步增設年齡、所得與房屋總價等資格限制，並加碼照顧新婚及育有未成年子女的家庭，政府有意將有限的政策資源，更集中於真正有自住及成家需求的購屋族群。

然而，新方案上路，第一線房仲市場尚未明顯感受到政策帶動買氣。21世紀不動產內湖碧湖加盟店店東李忠郎觀察，目前台北地區尚未看到買氣回溫，看屋量也沒有明顯增加，他研判與台北市房屋總價偏高有關。

雖然青安政策能透過利息補貼、延長貸款期限及寬限期，降低購屋初期的月付壓力，但北部房價相對偏高，高總價區域，優惠貸款額度與實際房屋總價之間仍存在明顯落差。對沒有家庭資源支援的年輕人而言，新政策提供「貸得比較久、利息比較低」的條件，卻依然無法化解「拿不出頭期款」的現實困境。

高力國際業主服務部董事黃舒衛也認為，青安3.0新增的年齡、所得與房屋總價門檻，主要作用是讓補貼對象更精準，並防止高所得者、豪宅買方或父母借用子女名義購屋，但對整體房市交易量的推升效果不宜高估。尤其目前房市仍受到信用管制、銀行房貸額度及高房價影響，這才是掐住房市的七寸，青安3.0對市場的實際激勵程度，恐怕不如青安2.0剛推出時明顯。

黃舒衛分析，目前房市仍受到央行第7波信用管制及《平均地權條例》修法影響，今年下半年房市仍將維持「量縮、價格分化」格局。尤其投資型產品、高總價豪宅及商辦，因貸款成數受限、資金成本提高，價格修正壓力相對較大；但具備實質自住需求的換屋產品，以及地段條件較佳的新案，價格仍可能維持高檔。

全台上半年交易量探新低

核心都會區價格仍有撐

事實上，從今年上半年整體市場表現來看，這樣的趨勢已逐漸浮現。今年上半年台灣房市呈現「量縮、價分歧」態勢，全台建物買賣移轉棟數約12.5萬棟，創2017年以來同期最低；但價格並非全面下跌，核心都會區與部分剛需產品仍有撐，顯示市場已轉向區域與產品分化。

從交易量看，2026年上半年明顯低於過去幾年，且已落到長期低檔區間；從價格看，部分地區如仍靠自住、換屋與資產配置需求支撐，並沒有出現同步崩跌，例如台北市上半年交易量約1.2萬棟，便逆勢年增2.8％。

推案面則明顯轉弱，《住展雜誌》統計，北台灣上半年預售推案量約4616億元，年減36％，顯示建商對後市偏保守。同時，預售待售餘屋壓力持續累積，全台約13.7萬戶，七都就占11.5萬戶、約84％，其中台南與高雄兩地，按照目前的去化速度，甚至需要6年以上才能消化。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨眼中的區域行情樣貌，目前雙北房市的特徵是「價格高、交易相對有撐」，尤其台北市靠自住與資產保值需求撐盤，新案與中古屋仍有成交，但總量不會大幅放大。

至於過去幾年推案爆量、交易熱絡的地區，如桃園、新竹、台中、台南、高雄的預售市場壓力明顯較大；其中新竹因房價已高，青安3.0的總價上限會讓首購族選屋更吃力。其他城市則更明顯，核心蛋黃區仍有剛需支撐，外圍重劃區與大量推案區，將面臨去化慢、賣壓高的問題。

若從買方市場分析，黃舒衛認為，高度依賴槓桿操作的投資客最受到信用緊縮衝擊，無疑使市場少了一股買氣支撐；至於已累積一定資產、具有換屋能力的購屋族，受影響程度相對有限。因此，未來房市將呈現「量縮、價格分化」的樣態，而非全面性崩跌。

至於信用管制何時可能鬆綁，黃舒衛研判，今年央行仍會維持現行措施，不太可能提前放寬。只有在投機買氣受到控制後，央行才可能在明年逐步調整信用政策。

當房市從「閉眼買都會漲」走向「只有好地段才有價值」，青安3.0真正考驗的，不是買不買得起，而是買得對不對。

永慶房屋研展中心副理陳金萍的建議是，如果從自住剛性需求出發，現在買房的策略已不再是追逐最低價，而是優先選擇未來容易轉手，生活機能成熟的產品，避開供給過量、位處外圍、總價偏高卻缺乏需求支撐的物件。

買房必漲時代已過

生活機能、轉手性為優先

陳金萍指出，未來首購族在買房前應優先檢視三項關鍵條件：第一，通勤是否便利、符合日常生活半徑；第二，每月房貸是否能在家庭現金流可承受範圍內；第三，未來若有換屋需求，是否具備良好的轉手性。

其次，各區域選擇的條件也有不同，雙北區以捷運成熟站點周邊及既有生活圈的中古住宅最具抗波動能力；桃園則可優先留意機場捷運沿線、新北通勤生活圈延伸及人口持續成長的行政區，但須避開單一大型重劃區或推案過度集中的區域。

新竹因整體房價基期偏高，即使青安3.0提供較佳貸款條件，仍難完全解決首購族面臨的總價門檻問題，自住需求宜以竹科可接受通勤距離、生活機能成熟的住宅為優先，過去炒作的新興重劃區題材則宜避開。

至於台中、台南與高雄，則建議聚焦於兼具產業支撐、交通建設與成熟商圈的區域，不宜僅依據新案開價或重劃區發展故事做決策，因部分區域，如台中北屯、高雄楠梓與橋頭新市鎮仍面臨供給增加、去化速度放緩等挑戰。

產品選擇方面，徐佳馨認為，二至三房、總價符合家庭收入負擔的標準住宅，保值與流通性通常優於極小坪數產品或高總價豪宅。屋齡未必愈新愈好，成熟生活圈內屋況良好的中古住宅，往往比偏遠地區預售屋更具自住價值與轉手優勢。

若選擇預售屋，也應優先考量品牌建商、成熟區位及交屋風險，而非只著眼於低自備款或工程付款等短期優惠條件。

整體而言，青安3.0較接近制度補強，重點在防堵政策資源遭高所得者、人頭戶或非自住需求濫用；首購族、自用購屋族仍可善用青安新方案，理性挑選，為自己買好宅。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1545期)

延伸閱讀》

中聯油苯駢芘超標，為何大統益台糖OK？原來巴西黃豆非唯一元凶，三缺失揭露！陳時中喊盼回歸專業討論

台股Q3下探4萬點？群創、聯電、友達、南亞可以買？杜金龍「10檔補漲股」口袋名單：這樣操作「超好賺的啦」

暑假跟團旅遊注意！知名旅行社遭勒令停業、9家遭廢止或撤照…觀光署完整黑名單曝光

45歲以上快看！政府3年補助10萬學費：AI、瑜珈、烘焙都能學…只要願意開始，永遠不嫌晚

離岸風電3-4、3-5有哪些重點？選商時程、釋出容量與浮動式風場規劃一次看