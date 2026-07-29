中聯毒油禍根是誰？兩大股東泰山福懋相繼變天、新經營者缺食安專業…「失守時間軸」解密

撰文‧徐采薇、馬揚異

中聯毒油調查結果出爐，直指中聯管理三大缺失。但本刊調查發現，中聯油脂為降低成本改用中國設備，去年4月突然將行之有年的「輪值董事長制」改為「總經理制」，很可能都為食安危機埋下禍根。

中聯油脂油品被驗出超標致癌物質卻延遲通報，導致全國民眾被捲入食安風暴，食藥署7月27日公布第三方獨立調查結果。報告直指此次毒油事件並非單一因素造成，而是中聯在「原料」、「製程」和「檢驗」三大項目上，皆發生嚴重缺失。

這起食安風暴的源頭，是中聯在2025年6月，因為一批巴西黃豆收樣時的「熱損粒」大於既定標準0.5％，卻為符合採購契約，而在沒有任何科學事實佐證下，將熱損粒放寬為5％。

缺失！ 從原料到檢驗都破功

也就是說，中聯原本驗收黃豆時，每1000顆最多只能有5顆受損，在這之後改為能接受50顆黃豆受損，標準足足放寬了10倍。獨立調查專家認為，黃豆的熱損粒愈高，加工後產生致癌物苯駢芘（BaP）的機率也愈高，兩者存在明確關聯性。

然而，更改黃豆進廠驗收標準，並不必然等於產出毒油。就算使用的黃豆品質較差，只要在製程中正確「脫膠」與「脫色」，仍能有效去除油中殘留的苯駢芘。

但調查指出，中聯在脫膠製程中的軟水用量、雜質殘留量及溫度，均多次高於管制界限；且在脫色製程中能有效去除苯駢芘的「活性白土」添加量，亦明顯低於標準參數，可見製程並未依據原料品質，做出相應優化調整。

不僅原料端與製程出現瑕疵，中聯就連「檢驗」這道確認產品品質的最後防線，也未全力以赴。調查小組發現，中聯的管制程序計畫書裡，並未針對與苯駢芘相關的化學危害建立管制措施，且僅半年或每季檢驗一次苯駢芘含量，控管力道明顯不足。

「買到壞東西就要擔起風險。」公布調查報告的行政院政務委員陳時中直言，巴西豆不是不能用，但當原料品質較差時，業者就應負起後續的管控責任。

對於中聯管理漏洞，食藥署具體建議，在產線上，未來業者應具備自身製程的參數資料庫，並建立自動異常通報系統及紀錄，以利及時處理；檢驗端則應於黃豆進貨時每船檢驗，並將成品抽驗頻率由目前的每半年或每季一次，改為逐批次、每桶槽檢驗，同時增加化學性危害管制措施；且相關制度皆須經中央主管機關審核。

蓋牌！ 董事改選底定才通報

撇除管理缺失，危機爆發至今，最令社會難以接受的，無疑是中聯的態度。

當下游客戶南僑多次通報產品苯駢芘超標，中聯6月15日召開品保聯繫會議時，竟仍決議「蓋牌」，直到6月底才通報主管機關，錯失緊急下架受汙染產品的時機。由於中聯油脂是在6月24日改選董事，不免讓外界質疑，中聯是否將公司經營權穩定置於民眾食安權益之上，刻意在改選結果底定後才通報。

還原事發經過可以確認，從原料、製程、檢驗到通報，中聯只要在任何一個節點做出正確決定，就有極高機會避免這場食安危機發生，或至少大幅降低影響範圍。偏偏中聯在所有關鍵環節上盡皆失守，才釀成這場延燒近月的食安大火。

一連串缺失，凸顯中聯的內控與公司治理荒腔走板；而在多位熟悉其運作的人士眼中，一切早有跡可循。

一名不具名的福懋油前董事哀嘆，1995年成立的中聯，最早由福懋油創辦人許忠明基於共同採購、壓低船運成本等目的，邀集同業泰山、福壽合資成立。許忠明當年不僅親自主導建廠規畫，甚至遠赴荷蘭觀摩當地的煉油廠技術，「早期中聯的工廠設備非常先進」。

但據透露，2008年中聯改由另一家大股東、福壽現任董事長洪堯昆接任董座後，公司經營方針顯然把成本放在品質前面，例如中聯早期是從歐美引進煉油設備，日後產線更新時，洪堯昆就拍板改引進中國製設備，為食安埋下未爆彈。

「中國植物食用油的苯駢芘法定標準是10 ppb以下，他們的設備榨出來的油，驗出來的苯駢芘常會高達8 ppb，是台灣標準2 ppb的4倍。」該人士透露，中聯曾驗出油品致癌物超標，需透過調整製程讓產品符合法規，他推測如今可能是因設備更加老舊、原料品質又差，讓有害物質含量愈來愈難達標。

且過去三年間，中聯的兩大股東泰山、福懋油，經營權相繼「變天」，2023年入主泰山的龍邦集團、2024年取得福懋油經營權的興泰吳家，過去皆不具食品專業背景；再加上新經營者重視獲利的基因，在在被業界人士視為中聯從內部發生質變、並做出種種令人匪夷所思決策的關鍵。

一位曾與現任泰山董事長劉偉龍打交道的業內人士透露，易主後的泰山萬事以財務績效為優先，不願投資研發和食安，甚至有主管因增加品管成本而被「請走」。

一位不具名的前泰山高層則指出，龍邦入主泰山看中的兩大目標，是泰山當時持有的全家股份，以及對油價與物價具影響力的中聯。因此，2023年泰山經營權易主後，劉偉龍就開始思考如何抬高對中聯經營的主導性。

突襲！ 改採專業經理人制

去年4月，中聯董事會在董事任期尚未屆滿之際突如其來出現變動，由原總經理蔡清松接任董事長，洪堯昆則卸任董座但仍保留董事席次；會中更決議公司經營改採「專業經理人制」，由來自泰山、過去任職飼料廠的余凌冲接任總經理。當時外界好奇中聯為何改制、且由不具食品背景的專業經理人當責，但與會者皆不願多談。

中聯至今仍未解釋為何改採專業經理人制，但當年6月，由余凌冲主導的中聯，就做出將黃豆熱損粒放寬的不合理決策。兩者時機如此巧合，中聯三大股東有義務向社會大眾說明。針對上述疑問，本刊曾聯繫洪堯昆與中聯求證，但截稿前未獲回應。

今年4月，毒油流出，南僑於5月13日自行檢驗發現後通知福壽，然而兩家業者均未通報，而是拖延至6月15日方在會議上向中聯反映。令人不解的是，在這場三家股東代表均在的會議後，卻無一家選擇通報，而是繼續複驗、繼續生產。

「我最無法理解的是，發現問題後為什麼沒有馬上停產。」一名食品主管質疑，這並不符合正常的作業流程。而且業者辯解需要時間複驗再通報的說法，似乎也站不住腳，「苯駢芘急件只要一、兩天就可以完成，業者若有設備，自主檢驗可以更快。」輔仁大學食品科學系退休講座教授陳炳輝分析。

因此，目前檢調單位高度懷疑三家業者涉隱匿實情，包括中聯、泰山、福壽及福懋四家公司董總在內，累計有十四名主管列為被告。

從原料端的隨意妥協、製程端的參數失守，到檢驗端的門戶大開，再到事發後業者相互推諉與隱匿，這場震動全台的毒油風暴，徹底燒出企業治理的全面失靈。唯有根除短視思惟、重塑專業並落實內控，才能重拾消費者對食安的信心。

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