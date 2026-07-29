老公寓增設電梯「雜項執照」都拿到 卻因1樓卡關4年原因曝光！老宅困老如何解決

文．黃靖文

台灣邁入超高齡社會，65歲老年人口占比超過2成，伴隨而來的難題是「老宅困老」的窘境，老舊無電梯的公寓，成為監禁行走不良長輩的牢籠。北市府近年為了推廣老宅更新，大幅補助「增設電梯」，希望解開牢籠。 但增設電梯除了建設費用、設計、空間等硬體阻礙，住戶之間整合不易，尤其1樓住戶、違建戶經常反對到底，更是讓電梯增建困難重重。在台北市內湖就有一處公寓，早在2023年就取得增設的雜項執照，卻因為違建戶反對，拖了4年還未開始工程。

超高齡社會來了 「老宅困老」待解決

台灣已邁入超高齡社會，65歲以上人口已突破2成。其中，台北市老年人口高達24.18%，是全台「最老縣市」。

令人憂心的是，台北市有超過8萬棟屋齡超過30年，且未設置電梯的老舊公寓。當住戶健康狀況出問題、不良於行時，「老宅困老」將逐漸成為社會難題，當長者無法出門走動、散心，可能讓健康狀況再惡化。

台北市永春捷運站後的一排老舊公寓，斑駁灰色外牆多了新穎的純白建物，這些全是「外掛式電梯」。在不影響原建築結構與行人出入空間的前提下，原先的梯間延伸出了一處電梯井，讓不良於行的長輩，或是推著嬰兒車的婦女都能利用電梯出入。

這裡是信義區的富台社區，抬頭就能瞥見101佇立在遠方，與老舊公寓形成鮮明對比。屋齡近40年的老舊社區，住著許多70、80歲的耆老，他們有的已經不良於行，必須乘坐輪椅出入。

在市府、里辦公室、住戶的共同努力下，成功整合富台社區增建27支電梯，實際走入富台社區，隨處可見看護推著輪椅，陪著不良於行的長輩散心，逛逛市場，多虧增設電梯，讓樓梯不再成為他們的阻礙。

增設電梯沒想像容易… 住戶同意、既存違建成阻礙

但並非所有社區都像富台社區，能順利在增設電梯之路走到終點。台北市內另一個案例是內湖區文德路的一處公寓社區，1樓緊鄰捷運站體，公寓前方雖有空地，但早已違建占用，改建成商家、餐廳使用。

在協力營造商努力下，文德路的社區早在2023年就取得增設電梯的「雜項執照」，但碰上1樓既存違建戶強力抗爭，電梯工程延宕近4年仍未動工。

實際探訪該處公寓，走出文德捷運站，就能從路旁的公寓除了原始RC結構的建物，外頭全是鐵皮、木造、磚牆搭建的臨時建物，有的是餐廳或租給企業辦公使用，這些既存違建佔用了公有空地，更阻擋梯間外架設外掛電梯的空間。

台北市建管處專委鄭大川說明，因應人口高齡化趨勢，台北市府鼓勵老舊房屋增設電梯。只是，即便申請到電梯設置的雜項執照，常見阻礙包含住戶間整合喬不攏，或是碰到既存違建問題。

增設電梯有多難？

在台北市想要增設外掛電梯，必須取得所有權人1/2同意。以文德路此案為例，營造廠商透露，由於申請執照不光看「單一建物」，必須依據「地號」申請。換句話說，實際上必須獲得135戶、10棟樓的半數所有權人同意，才能申請執照。

另外，由於文德路恰好是捷運文湖線高架路段，為了軌道行駛安全，設計合規對於業者來說又是一番折騰。據估計，在人力昂貴、原料飆漲的年代，此處建設電梯的總工程費用，會達到900萬元。

即便北市府已加碼補助，只要住戶符合65歲以上長者或有3歲以下幼童，就能獲80%工程款，最高480萬元的補助。換算下來每棟仍得自費420萬元，一戶得負擔超過50萬元的費用，更讓業主擔心的是，由於執照是在2023年取得，是否能適用今年7月才公布的補助措施，仍是未知數。

既存違建拆不得？

克服重重難關，真正令改建案碰壁的往往是住戶反對。在文德路的案例中，由於1樓長期占用違建，並出租給商家使用，想要建設外掛電梯，商家勢必得暫時停業。此外，還得拆除部分違建。

即便市府的專案計劃，對於配合施作增設電梯的1樓住戶，能提供最高六成修繕補助，只是若涉及違建，自然無法申請補助，加深1樓住戶「抵抗到底」的心態。

鄭大川指出，這類既存違建只要願意配合自行拆除，在不影響電梯、公共空間影響的前提下，依舊會讓1樓住戶修繕既存違建。只是，由於修繕的是使用公有空地的既成違建，就無法額外申請修繕補助。

目前，台北市府針對外掛電梯因違建受阻的狀況，已提出「違建阻礙專案拆」作法，會強制拆除阻礙電梯或外牆施工之既存違建。鄭大川也強調，1樓既存違建並非不能拆除，北市文德路的這樣占用空地，同時多數住戶已達共識，並已取得雜項執照，就可列為優先拆除。

調解曠日廢時...

只是，一般來說，市府仍會建議住戶先透過調解委員會調解。但業者透露，4年下來在區公所調解委員會、公寓大廈爭議處理委員會各自調解3至4次，最終仍破局，實際仍曠日廢時。

負責承包文德路外掛電梯的廠商無奈表示，這只是10棟公寓的其中1棟，原先希望打造出「示範場所」，讓其他棟別跟進，想不到一拖就是4年。他們期望，市府對於違建的態度能夠硬起來。

此外，由於調解曠日廢時，雜項執照已幾近過期，營造廠商也希望市府能適時放寬工期，以免節外生枝。

本文授權自今周刊，原文見此。

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