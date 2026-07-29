台積電真正賺到錢是「阿嬤級」股民！謝金河曝關鍵…多頭總司令：未來5年都不看壞

文．鄭鴻達

台股單日震幅動輒千點，觀望氣氛轉濃，「多頭總司令」張錫認為，關鍵仍在護國神山台積電（2330），並點出2026年、2027年目標價。 張錫周日（7/19）在節目《數字台灣》直言，台積電今年EPS上看100元，股價至少來到2500至3000元；明年EPS挑戰130元，股價可望走向4000元，2029年則邁向5000元。 張錫主張的理由，是台積電最賺錢的2奈米製程今年起大量開出，明、後年產能翻倍，加上台積電向來是客戶下單才擴廠，「擴廠比任何一家公司都明確」，基本面最好預估。 富邦投顧董事長陳奕光則從景氣、資金、籌碼拆解下半年行情，前兩者「沒太大懸念」，台股今年獲利估6.8兆元、年增逾5成，2027年可挑戰8.54兆元。 不過，陳奕光點出，麻煩出在籌碼，目前周轉率創5年新高、乖離率54%、盈餘占市值比跌破4%等七項警訊，研判需時間清洗浮額。 至於當紅的實體AI，張錫反而冷靜認為，今年全球機器人不到3萬台、產值不足20億美元，「中國那個就是只能表演用的」，提醒別買在夢想、卻沒有獲利。 財信傳媒集團董事長謝金河有感而發，這麼多年看下來，台積電真正賺到錢的是「阿嬤級」股民，不懂進出、買了就抱著反而賺最多。 他強調，下半年選股務必把基本面放中間，「發現好標的，就是抱牢」

在周日（7/19）播的節目《數字台灣》，以「神山定風向 台股大趨勢」為主題，謝金河與「多頭總司令」之稱的東海大學客座教授張錫，及知名財經與證券專家、富邦投顧董事長陳奕光對談。

2奈米量產獲利大增 張錫：未來5年不會看壞台積電

張錫指出，台積電最重要的就是2奈米製程。目前3奈米月產能約17萬片，2奈米去年開始量產，今年底約7至8萬片，明年底可能來到14萬片、直接翻倍，後年再上看22萬片，2029年應可突破30萬片。

相對地，3奈米大約到後年24萬片就已緊繃，不會再往上。換言之，2029年台積電的2奈米產能將是現在3奈米的兩倍；而2奈米報價比3奈米高出五成以上，若含A16與A12晶背供電，報價更超過現在3奈米的兩倍。

「有台積電在，整個大盤的趨勢就會被它帶上去。」張錫點出台積電作風保守，客戶下訂單才擴廠，擴廠計畫比任何一家公司都明確。以這麼好的公司，本益比也才25倍，明年不到20倍，值得留意。

不過張錫提醒「大盤不代表全面翻倍」，漲多個股仍會修正。謝金河以矽光子為例，上詮第一季虧損1.07億元，波若威股價衝上1315元，第一季雖賺3.31億元，但本業僅賺3500萬元，業外2.18億元來自出售30萬股上詮持股，「股價炒這麼高的時候，其實這是危險的」。

富邦投顧看下半年 陳奕光拆解景氣、資金、籌碼三面向

陳奕光直指，在整體需求還沒到轉折點之前，所有利空都是在洗盤；一旦落到轉折點，所有利空就是在出貨。從景氣、資金、籌碼三面向看，前兩者沒有太大問題，問題出在籌碼。

在景氣（獲利）面，陳奕光指出，台股整體獲利2016至2020年僅約2兆元，2020至2025年約4兆元，今年估達6.8兆元、年增51%，2027年有機會挑戰8.54兆元。今年科技股成長約60%、傳產31%、金融27%，以60%至70%配息率推算，明年配發今年股息逾4兆元。

於資金面，陳奕光點出六大動能：ETF加計共同基金AUM已達8.5兆元，散戶「類法人化」；超額儲蓄率上看9兆元；貨幣型基金上半年減少38%；房市移轉棟數前四月年減62%；台商高資產客戶資產由23兆增至46兆元；勞工自提比率由6.8%升至約19%。

麻煩則在籌碼。陳奕光點出七項警訊，包括5、6月日周轉率0.9創五年新高、累積開戶達1433萬戶、盈餘占市值比跌破4%為2001年來新低、市值除以M1B與M2分別達4.5倍與1.97倍、乖離率54%、融資占劃撥存款比重由9%升至17%，上半年大漲逾萬點後，市場需要時間清洗「浮額」。

「中國機器人只能表演用」 實體AI要迎榮景恐怕還早？

談到實體AI榮景，張錫直言「還早了」，他估算，今年全球機器人數量應該不會超過3萬台，產值在20億美元以下；要到2030年可能才有100萬台、產值超過200億美元，量體距離撐起榮景仍有距離。

謝金河也觀察指出，中國現在做仿生機器人，價格殺得很兇，「剛剛發布的那家公司（暗指中國機器人企業優必選UBTECH），它股價也是沒有什麼漲」。

張錫接話直指，因為中國機器人就是「只能表演用的，還有很多問題要解決」。他坦言中國製造能力雖強，但算力相對弱、等於沒有大腦，剛好與美國相反，且去年全球機器人數量甚至低於1萬台。

張錫提醒，機器人是一個「長期的大夢」，短期要解決仍需時間，這階段最好先不要看，看它會變成是「買在夢想，可是發現沒有獲利，這個會要小心一點」。

針對台股長線，張錫肯定認為「一定很好」。他推算，台積電今年EPS賺100元，台股今年有機會挑戰5萬點，明年站穩5萬點往6萬點靠、後年站穩6萬點往7萬點走；台積電一塊錢貢獻約8點，若股價再漲一倍，指數貢獻可觀。

台積電今年上看3000元、明年拚4000元 張錫曝時間表

謝金河追問台積電今明兩年目標價，張錫給出明確路徑表示，今年EPS約100元，股價至少來到2500至3000元；到年底往明年看，EPS挑戰130元，股價大概往4000元走，「最晚2029年應該會往5000元去走了」。

張錫重申，台積電擴廠計畫非常明確，而2奈米製程是它最賺錢的部分，今年開始大量開出，明、後年大幅成長，他強調「這部分台積電基本面是很紮實，它是最好預估的」。

「阿嬤級股民賺最多」 謝金河：遇好標就兩個字：抱牢

在節目尾聲，謝金河有感而發表示，他觀察這麼多年下來，台積電真正賺到錢的是「阿嬤級」的股民，反而每天在市場上跑來跑去的人都抱不久，「大家嫌賺太慢了，所以就跑去別的地方了」。

謝金河分享，每次他回南部，左鄰右舍在餐桌旁都在講台積電，很多人會說自己有幾張。他直言，這些阿嬤級股民不懂股票、也不會每天進出，買了就抱著，「抱著那個賺最多」。

謝金河接著說，反觀短線操作者，2000元買、2100元賣，2200元再買回來、2300元又賣，看似一段一段都有賺，「加起來其實都賺小錢」。

最後，謝金河強調，面對長期投資，當發現好標的時，該採取的策略就是「抱牢」。但他也提醒，台股下半年「重新起跑」，此時選股要仔細端詳，一定要把基本面放在中間。

談到大盤，張錫對2029年前的長線趨勢直言「一定很好」。他以台積電今年EPS賺100元推算，台股今年有機會挑戰5萬點，明年站穩5萬點往6萬點靠，後年站穩6萬點往7萬點走。他估算，台積電一塊錢貢獻約8點，若股價再漲一倍，指數貢獻相當可觀。

不過張錫留下但書指出，每年往上推的基本面沒有變，過程中有些股票可能已經漲過頭，不一定會回到原本的高點，「選股仍要看公司的基本面與獲利」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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