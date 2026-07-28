帶團隊去住「虹夕諾雅」取經！他在桃園青埔設計豪宅、107坪僅2房：客人買的是「圓夢宅」

文．彭蕙珍

「從去年到今年，台股上到4萬多點，第2季以來特別有感覺，從股市獲利出場，將局部獲利轉換到不動產配置。」京懋建設執行長范秉豐表示，這群客戶不會買首購型的小宅，而是選擇大坪數豪宅，而且幾乎都是現金購屋。 他分析當手中有錢時，會想要做好資產配置，此時買的多是「換屋型商品」，並以圓夢為主。他以位於桃園青埔附近的「京懋敦和」為例，此建案為92坪及107坪，107坪豪宅只剩3戶，92坪仍有20多戶。

京懋建設在桃園起家，並以大坪數豪宅為主力。近來小宅當道，京懋也因應市場推出小宅，然而在思考房型時，范秉豐仍堅持要減去房間數，並保留京懋的特色「開放式廚房」。

大2房吸客 明星也是住戶

他表示，台灣在2020年每間房子住戶人口平均為2.8人，隨著家庭結構的改變，每戶的房間也不需要這麼多，因此，就算是大坪數也主打2房。

「想要來桃園買房的人，不會買全家同住的房子，因為客戶屬性不同，所以，大2房商品是可以高度迎合這類客層。」

以「京懋敦和」來說，占地2100多坪，前方有老街溪通過，環境很好。又因緊鄰青埔高鐵站，車程約5分鐘，吸引竹科新貴、醫院院長、北市退休金融高層等人，連知名歌手姜育恆也是住戶。

「住戶大多是50~60歲，也有人是屆退，賣掉台北的房子來這裡，想換更大的空間。」

他說明，京懋建設一直在實踐「減房哲學」，從83坪《京懋頤和》、66坪《京懋泰閤》，到37坪《京懋有方》的「究是2房」，不同坪數都會以生活需求重新分配空間比例。

帶團隊去住「虹夕諾雅」 開放式廚房是特色

范秉豐指出，取得「京懋敦和」這塊土地後，就在思考要如何打造，「我從來不會用坪數、單價、總價會來思考，而是用條件特色來規劃；我想要引進不同的客層，來享受這個環境。」

為此，他帶團隊到谷關的「虹夕諾雅」住了好幾次，「我要他們去感受這種氛圍」。他更不諱言：「京懋敦和的構思來自於虹夕諾雅。」

「開放式的客餐廚一直是京懋的特色，可以維繫人與人之間的互動。」他說明：「現在人對飲食都傾向輕食，也不會重油；開放式廚房可以加大居家空間的寬敞度，和家人維持良好的互動。」

賣股買房 自住需求不會不見

受惠於一年來股市大好，不少人「股轉房」，「這兩個月賣30幾戶大坪數；有一對40歲夫妻，先生來買了一戶5~6千萬豪宅，他也坦白說，錢是股票賺來的。」

范秉豐強調：「房地產本來就能抗通膨，要靠房地產能賺多少不能保證，但土地成本不可能降，營造成本還在持續漲，美伊戰爭還沒停，像現在連機電發包一坪都要4萬，都是之前的一倍，材料成本、缺工，基本工資都在調漲。」

「自住需求一直存在，會隨著人口變化而調整房型；我們（京懋）會做換屋市場，因為這群客人不會消失。」

對於下半年景氣，他表示，以個案和區域表現為主，「自住需求不會減少下，價格看個案，像我們的商品和客層不會因為價格而來買，因為客戶都知道我們的成本比較高。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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