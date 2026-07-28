中聯致癌油風暴 人謀不臧是源頭！謝金河分析「這些人」玩弄股東

文．謝金河

從國家治理到企業治理，人謀不臧是源頭！ 一場食用油超標事件演變成政治攻防，在野黨發動示威抗爭，他們都把箭頭指向賴清德總統，行政院長卓榮泰「放毒」，必須為毒油事件負責，甚至下台！

照理講，油品安全稽查權責在地方，這次大家都沒有討論地方政府的責任，甚至在群眾抗議的台上，也沒有政治人物要求製造毒油的廠商出來負責！這是很奇怪的事。

台灣的食用油巿場，大統益占55%，中聯油脂占35%左右，剩下的是長輝，台糖，形成兩大兩小的局面。這些年大統益經營蒸蒸日上，每年Eps都在8元以上，配出7元的股息，是食品類股很績優的公司。這家公司由統一企業主導，羅智先當董事長，統一持有38.5%，泰華油脂12.99%，大成長城9.64%，經營一直很穩健。

中聯油脂是許忠明在1995年創辦，許忠明是華城電機董事長許邦福的大哥，這些年，許邦福，許逸德把華城經營得有聲有色，老大許忠明和兒子許逸群守在油脂產業。中聯油脂由福懋油，福壽，泰山各出資1/3。

許忠明一直是中聯油脂董事長，不過，後來炒股的吳金泉用興泰的資金炒福懋油，從此紛爭不斷。本來中聯油脂是賠錢公司，轉盈後，泰山，福壽聯手，由洪堯昆當董事長，本來中聯的設備是從歐洲進口，後來為了省錢改由中國進口，再加上進口的黃豆有問題，才種下這次的危機。

中聯油脂設在台中港，從黃豆進口到生產線完全一貫作業，而且，台中港是深水碼頭，中聯油佔盡優勢。比起大統益在官田，黃豆從高雄港，台中港進來，必須用貨車拖運，大統益成本比中聯油高，但事在人為，大統益每年創造好業績，股東們都很開心。

中聯油的三大股東，除了福壽洪家，泰山，福懋油都被市場派搶走，他們玩弄股東，不是真心經營本業，這才是這次出事的源頭。去年元月，許忠明曾具狀實名舉報吳金泉家族掏空公司，但未見檢調偵辦。

經營企業先看公司治理，經營者不正派，公司將多災多難，國家治理也是這樣！

本文授權自今周刊，原文見此。

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