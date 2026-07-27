35至50歲買不起房是責任？施昇輝30歲扛5萬房貸買第1間房「躲過股災」：最正確的決定

文．黃明惠 整理

理財規劃總讓人覺得無從下手？其實，每個年齡階段理財重點大不相同！樂活大叔施昇輝近日以「人生四階段布局」為主題，分享自己的人生經歷和對市場的敏銳觀察，點出不同年齡層該怎麼調整投資策略。 施昇輝強調投資不能一套方法用到底，必須跟著年紀、口袋深度與人生目標來靈活變化；他也以房地產投資為例，表示：「蛋黃區買不起是政府的責任，蛋白區買不起是自己的責任」。

由政治大學公共行政及企業教育中心（政大公企中心）主辦的《全民理財素養公益系列講座》，7月18日特別邀請到知名理財作家施昇輝擔任主講人。

講座以「人生四階段布局」為核心，施昇輝結合自身的豐富閱歷與敏銳的市場觀察，深入淺出地剖析了不同年齡層應具備的理財策略，現場反應熱烈，吸引大批民眾到場取經。

講座中，施昇輝將人生的理財軌跡精準劃分為四大階段，強調投資策略不應一成不變，而須隨著年齡、財務條件與人生目標進行靈活調整。

20至35歲【打底期】

建構基本保障 此階段正處於社會新鮮人與事業起步期，理財應以基礎防護為首要任務。施昇輝特別分享他的觀念：

「保險要買，廣度要夠、深度不用。」 他建議年輕族群應優先建立涵蓋面廣的基本保險，先求有保障即可，無需過度投入高額保費追求深度。

35至50歲【保固期】

務實評估置產：步入中壯年後，多數人開始面臨買房置產的剛性需求。針對現代人的購屋焦慮，施昇輝以幽默且犀利的口吻點破盲點：

「以房地產投資為例，蛋黃區買不起是政府的責任，蛋白區買不起是自己的責任。」 他藉此提醒中生代，在規劃買房時應務實評估自身的財務實力，尋找符合自身能力的標的。

50至65歲【加速期】

穩健累積資產：這個年齡層通常迎來職涯與收入的巔峰，施昇輝指出，這往往是「人生薪資最好的階段」。此時應把握收入高點，全力加速衝刺理財規劃，並善用穩健的投資工具，達到資產快速且安全累積的目標。

65歲以上【安穩期】

創造穩定現金流：隨著屆齡退休，理財的重中之重必須全面轉向「保值」與「穩定現金流」。此階段不應再追求高風險的資本利得，而是透過安穩的配置確保老後有源源不絕的被動收入，方能享受無憂無慮的退休生活。

施昇輝：累積足夠頭期款就應買房

理財作者、樂活大叔施昇輝買過三間房，買房經歷是「房產保值」實踐者。他說，1990年時因結婚需要買房，夫妻合計月薪6萬元、扛每月5萬元房貸，咬牙撐過房貸利率12%的年代，回頭來看，把錢投入房產讓他避過當年股災，他鼓勵年輕人，累積足夠頭期款就應買房。

他也分享2016年、2023年分別再買第二、第三間房，因買第二間時已56歲、長照險太貴，他轉換思維、透過買房當買夫妻長照險，存到房子、也買到長照保障，假設用不到還可留房給孩子，一舉數得。

施昇輝說，從未懷疑過買房必要與否，1990年他30歲時，買下了人生第一間房，孰料同一年台灣發生股災，台股從12,682點一路崩跌至2,485點，他因資金投入房產避開慘賠，事後回憶這是他人生中最正確的一次決定。「如果當時把錢全投股票，可能早就一窮二白了。」

對於年輕世代常喊「買不起房」、「跌50%才要進場」，施昇輝有一套務實反駁：「很多房價所得比數學模型都是依蛋黃區來計算，但你為什麼一定要買信義計畫區呢？」

他認為人生第一間房，自住性考量應大於增值性。「至於期待房價砍半才願意買更是不切實際，房地產是經濟火車頭，若真有跌價50%那一天，所有企業都會受影響。」

施昇輝鼓勵年輕人，現在比起戰後嬰兒潮的父母那一代，不僅有更低貸款利率，也有更多兼差機會拓展收入，先顧好本業、增加主動收入，再透過投資股市累積複利，才是最有效率的方法。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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