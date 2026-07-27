告別傳統股債配！「生命週期法」讓一輩子都有錢 專家：階段性去槓桿 關鍵在「曝險比例」

文．周靖璞

近年台股持續在高點震盪，槓桿投資工具成為市場熱議話題。許多投資人想透過槓桿放大報酬，卻又害怕回檔時放大風險 。理財作家99啪指出，槓桿本身只是一種工具，重點在於個人在不同人生階段「曝險比例」管理 。透過耶魯大學教授提出的「生命週期投資法」，年輕時適度運用槓桿放大曝險，隨年齡增長逐步去槓桿，能平緩整個人生生涯資產波動，避免退休前夕遭遇「報酬順序風險」。

翻轉傳統股債配置迷思

用「生命週期投資法」平緩人生風險曲線

傳統理財觀念常建議以年齡決定股債比重，例如：年輕時「股九債一」，退休時調降股票至六成或更低 。然而，這種做法忽略「前期本金小、後期本金大」現實。年輕時即使遇到大牛市，100萬元資產上漲六成也僅獲利60萬元 ；但到了退休前，累積至3000萬元資產即使遇到一成小幅波動，對個人資產淨值打擊也高達300萬，很可能就是幾年生活費打水漂。這就是傳統做法容易忽略的「報酬順序風險」。

99啪指出，「生命週期投資法」（Lifecycle Investing）從人生終身財富折現值出發 。在職涯早期，由於人力資本豐厚且投資期限長，風險承受度最高，此時可透過最高不超過2倍的槓桿（如1.5倍至2倍）來提升前期曝險 。隨著本金累積放大，再逐步降低槓桿比例，直至退休前5到10年完全去槓桿 。這種策略能將時間風險平攤，使整體人生資產波動度降低，同時讓資金提早進入市場享受複利效應。

「曝險比例」為槓桿工具核心

正2ETF差異在追蹤市場

針對市場普遍認為槓桿型ETF因每日平衡與波動損耗而不適合長期持有觀點，99啪認為，槓桿型ETF波動大小取決整體投資組合配置 。若將50%資金配置於槓桿型ETF，50%留存現金，其總體曝險與持有一倍原型的元大台灣50（0050）相當，波動度亦十分接近。

針對近期00631L（元大台灣50正2）直接調整成分股增持台積電（2330）現股。99啪表示這種做法結合了「集中槓桿」與「報酬槓桿」兩種特性。00631L追蹤「臺灣50指數」單日2倍報酬，由於台積電在臺灣50指數占比約60%、在加權指數占比約44%。為更貼近指數，除原先購買台指期貨外，直接用台積電現股控制2倍曝險會比買入0050期貨更有效率。

99啪補充，當權值股表現強勢時，集中持股能提供更高的Beta值，投資人若相信未來市場「大者恆大」，便適合投資追蹤台灣50指數的00631L；若投資人更希望追求全市場（涵蓋大、中、小型股）均勻報酬，則適合選擇追蹤加權指數的其他正2產品。

解槓桿工具風險

場外資金或場內槓桿的關鍵差異

除標的槓桿（如槓桿型ETF），現在台股許多投資人也會透過借貸來放大本金槓桿 。99啪提醒，任何借貸工具評估標準應優先考量「借貸期限是否夠長」與「還款條件是否穩定」，其重要性遠高於利率高低。依據資金來源，又可分為場外資金與場內槓桿。

場外槓桿（房貸、信貸）：房貸期限長達30年，且不隨股市跌幅而被追繳擔保品，屬相對安全工具 ；信貸期限通常為7年，需留意到期換約與銀行審核風險 。此類工具只要每月現金流收入足以穩定支應還款，即可達到類似「定期定額去槓桿」效果。

場內槓桿（股票質押、融資）：質押雖資金取得快速，但受限於維持率與斷頭風險，且借貸期限較短（通常最長一年半），遇市場流動性緊張時容易面臨抽銀根或無法展延極端風險。

內建槓桿（槓桿型ETF）：無需經過銀行信用審查即可即時調整曝險，雖存在轉倉與扣血耗損，但沒有被機構抽銀根或追繳的個案風險。

99啪提醒，槓桿是一把雙面刃，在市場大漲時因FOMO（恐懼錯過）心態盲目追高開槓桿，是投資大忌。在進入市場前，應先確認個人現金流穩定度與心理承受極限，將曝險控制在合理範圍內。投資應回歸基本面與長遠規劃，方能建立穩健的財富累積模式。

99啪認為小孩更適合長期投資正2標的，具體為小孩規劃的投資正2策略是什麼？台股高點時，如何計算個人最適合曝險比例？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》聽更多。https://lihi1.me/DCb3o

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本文授權自今周刊，原文見此。

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