連淨苦茶油苯駢芘超標 939瓶流入棉花田、統一生機怎退費？一罐賣上千元的苦茶油 為何也會有致癌物

【撰文／蘇芳禾】

中聯油脂引發的油品問題持續延燒，新北市長侯友宜22日晚間於臉書表示，連淨公司旗下苦茶油產品驗出「苯駢芘」超標，新北市衛生局隨即勒令該工廠停工，直至釐清原因並完成改善。 新北市長侯友宜22日主持相關會議，並指派團隊會同食藥署前往現場稽查。經初步掌握，該批違規油品總計5,024瓶，其中939瓶已售出予棉花田及統一生機等零售業者，目前已全面啟動下架回收程序。 查看業者官方商城，連淨標榜「精選初榨苦茶油，為您提供最純粹的健康選擇，50公頃原生態區生產契作，鮮果不落地，從產地到餐桌完全掌握，茶籽-18℃冷凍保鮮，每瓶皆有生產履歷，一罐500ml賣到1380元。 對此，棉花田生機園緊急發出聲明，不論是否開封、是否持有發票，一律全額退款，統一生機暫時未發聲明，連淨退費方式也出爐！ 針對苦茶油苯駢芘超標，衛福部長石崇良周四(7/23)受訪時被媒體追問，苦茶油與中聯油品驗出苯駢芘的超標不同？石崇良回應是不一樣的，原料完全不同，先進行預防性下架，詳細情形還在調查。 (原文刊載於7/22 2200，更新時間為7/23 1030)

7月初爆發中聯「大豆沙拉油」致癌物苯駢芘超標案仍在延燒中，除1300公噸流向泰山、福壽及福懋等，受影響下游業者高達上千家，相關調查在21日有新進展，衛福部長石崇良指出，中聯去年將黃豆原料「熱損率」允收標準從0.5%放寬至5%，放寬十倍，且未依據原訂的管制點執行管控，後續尚待專家確認是否與油品苯駢芘超標具有因果關係，沒想到價格昂貴的苦茶油卻也中鏢！

新北市衛生局表示，週二晚間接獲連淨綠色科技股份有限公司自主通報其生產之連淨苦茶油疑似檢出苯駢芘 2.9 μg/kg (標準：2.0 μg/kg)，業者通報時已立即主動通知下游業者將相關產品下架回收。

苦茶油含致癌物批號曝光

衛生局於週三會同衛福部食藥署至現場查核，經查連淨公司本次生產該批苦茶油共5,024罐(1,932 L)，其中「有機苦茶油250 mL(批號:26V224XW01)」於棉花田生機園地販售及「統一生機初榨苦茶油250 mL(批號:26S624XW01)」於統一生機健康有機超市販售共939罐(234.75 L)，其餘產品均未販售並予以封存。

圖/今周刊

苦茶油驗出苯駢芘超標 新北市衛生局勒令連淨停工

新北市長侯友宜在22日晚間於臉書指出，新北市政府21日接獲通報，連淨公司生產之苦茶油產品經檢驗發現苯駢芘含量超出標準。衛生局獲報後立即勒令業者停工，要求其釐清污染原因並完成設備與製程改善後始得復工。

侯友宜表示，22日上午主持專案會議，並由團隊前往現場進行實地稽查與抽驗。目前掌握消息，該批油品共5,024瓶，其中939瓶售出給棉花田及統一生機零售業者，已啟動下架回收，其餘均未出貨，也沒有其他再製品。

侯友宜強調，讓民眾吃得放心，是食安的最高原則。第一線全力防堵、持續追查，依法依規定嚴查嚴辦，守護消費者的健康與權益。

食藥署表示，連淨綠色科技股份有限公司於115年7月21日晚間於自主通報其製造之「連淨苦茶油」產品檢出苯駢芘 2.9μg/kg 不符規定案(限量：2.0μg/kg)，食藥署及新北市政府衛生局於今(22)日即赴連淨公司查核。

該批苦茶油由連淨公司生產，於棉花田生機園地和統一生機健康有機超市等通路販售。新北市政府衛生局已要求業者自即日起暫停作業及停止販賣苦茶油產品。而連淨公司並表示，於通報新北市政府時，即主動通知其下游業者將相關產品下架回收。

另查廠時，並於現場抽驗5件苦茶油產品，由食藥署協助檢驗，後續中央與地方將持續攜手合作，依照檢驗結果依法辦理後續事宜，守護國人食品安全。

苦茶油為何會有致癌物？

究竟為什麼苦茶油也會有致癌物苯駢芘？根據民視新聞網報導，食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，連淨公司於自主檢驗發現異常後，隨即主動向衛生單位通報。經初步調查，本次事件與先前的中聯油脂案完全無關，該公司使用的苦茶籽原料主要自國外輸入。

劉芳銘分析，苯駢芘屬於多環芳香族碳氫化合物（PAHs），推測本次檢出超標，很可能是苦茶油在「製程過程中高溫加熱」所導致生成。

食藥署及新北市衛生局已於現場稽查並抽驗 5 件苦茶油相關產品帶回檢驗，同時要求業者依據「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量之作業指引」提出改善報告，待主管機關審核確認改善完成後，始得恢復生產與販售。

衛生局則是呼籲食品業者應即時主動通報疑慮產品資訊並預防性下架相關疑慮產品，並以保護消費者為優先。

依食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全，發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。倘經衛生機關查獲食品業者違反上述規定，未主動通報並辦理執行相關措施，依食品安全衛生管理法第47條，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

棉花田苦茶油怎麼退費？

棉花田也緊急發出聲明指出，本公司第一時間全數下架，立即停止販售，並全面配合主管機關辦理後續回收作業。主管機關公告的「連淨有機苦茶油」商品，為經由政府核可有機驗證機構 「慈心有機驗證股份有限公司 」驗證，（有機驗證字號1-009-210167），目前仍在主管機關依法調查中。

棉花田表示，涉及批號的「連淨有機苦茶油」商品，不論是否開封、未持有發票，一律全額退款。凡於本公司門市購買的該批號商品，均可辦理全額退款。

連淨苦茶油怎麼退費？

連淨表示，於接獲自主檢驗異常結果當下，已立即採取下列處理機制：

主動通報與配合稽查：已於 7 月 21 日主動向衛生機關通報，提供完整生產紀錄、銷貨流向與庫存清冊，全力配合主管機關稽查，並依指引落實廠區管理改善。

通路即時攔截封存：經清查，本批次產品共 5024 瓶，其中出貨僅 939 瓶，已追回 700 多瓶，大部分均在工廠與倉儲物流端即被及時攔截並全數封存，未收回部分也已掌握動向並持續收回中，請消費者不用過度擔心。

無條件全額退換貨：凡購買到受影響批號（批號：26V224XW01、26S624XW01）及對產品有疑慮之消費者，憑發票連淨均提供無條件全額退款或換貨服務，相關費用全數由連淨負擔。

本次事件對所有支持品牌的消費者、夥伴及通路造成困擾，公司深感歉意，也虛心接受各界監督。本公司將持續配合主管機關相關規定及第三方檢驗程序，全面檢視原料、製程及品質管理機制，並強化自主檢驗措施，以確保產品品質及食品安全。食品安全沒有妥協空間，消費者的信任更是企業最珍貴的資產。連淨將以最負責任的態度面對此次事件，持續公開相關處理進度，並全力保障消費者權益。

如消費者持有本次公告批號產品，可透過本公司客服專線 02-2917-2068 或連淨商城網站公告辦理退款相關事宜。

統一生機初榨苦茶油怎麼退費?

統一生機尚未公布專案退款細節，建議先保留完整商品、批號照片、發票或會員訂單，再聯絡統一生機客服 0800-777-000 確認退費方式，若是直接向連淨購買，或通路暫時無法確認退費流程，也可改向連淨客服 02-2917-2068 詢問。

現場抽驗5件苦茶油產品由衛福部食藥署攜回檢驗，後續將依檢驗結果依法辦理，為確保產品品質安全，衛生局命業者自即日起暫停作業及停止販賣苦茶油產品，並依據「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量之作業指引」提供改善報告書及相關資料後，始得恢復作業及販賣。

本文授權自今周刊，原文見此。

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