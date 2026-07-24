記憶體斷魂時刻！南韓股市小白慘遭斷頭 謝金河：7家公司決定全球命運

【撰文／謝金河】

記憶體的斷魂時刻！7家公司決定全球命運！ 今年帶領全球股市風馳電掣的7家記憶體公司，6月以來出現巨幅波動，源頭是南韓金融監督院一口氣核准16檔以三星及海力士的單一個股兩倍槓桿ETF，一下子吸金14兆韓元，南韓投資人為了賺快錢，幾乎把全部家當都押下去！

結果這不到2個月的光景，南韓年輕小白有120萬戶被追繳保證金，超過30萬的戶頭被斷頭，這堪稱是南韓資本市場最大的慘案，也為李在明政權帶來很大的壓力。

我算是最早注意這個兩倍槓桿可能出大事的人之一！從香港發行的南方兩倍槓桿海力士，三星股價暴漲，南韓股民爭相到香港下單，再回頭壓迫政府開放兩倍槓桿ETF在南韓發行，在三星，海力士已經大漲後再加大他們的槓桿，我已經看出未來必有災難。

我每天起床做功課，先統計7檔記憶體公司的漲跌，從海力士，三星，鎧俠，SNDK，STX到WDC，再加上美光。理論上，記憶體的基本面並沒有出現太大變化，但是兩倍槓桿的每日再平衡機制，讓股價波動加大。

南韓年輕投資人從未見過如此盛況，無不全力下注，每日再平衡機制在股價向下修正的時候，更加大跌勢，一下子斷頭的人遍地都是，海力士拉下美光，也拉下鎧俠，全球記憶體成了重災區。

這次跌最慘的是日本鎧俠，從112700到52110日圓，跌幅53.76%，WDC跌46.18%，海力士跌43.82%，SNDK跌43.68%，STX跌38.78%，美光跌35.95%，三星跌35.91%。

從這個跌幅來看，最輕微的跌35%，用這個角度來看，台股有很多個股腰斬，也是這樣的效應形成的。記憶體是這一波Ai軍備競賽基本面最強韌的，對比很多本益比上千倍的光通訊股要強太多，台股的調整也是必然！

這次南韓股市下跌31.5%，台股從48218到41967跌12.96%，日本股市跌13.9%，美國費城半導體指數也是重災區。最慘的是在美國發行的三倍槓桿SOXL，KORU，及香港兩檔海力士，三星ETF跌幅都在七，八成，融資者全部斷頭。可以想見槓桿威力有多大！

這次記憶體基本面沒有大壞，壞的是槓桿及籌碼，南韓政府已經得到教訓，最大風暴已過，市場重新調整新秩序，沒有基本面支撐，股價被市場炒作太激烈的公司仍然有後座力！

本文授權自今周刊，原文見此。

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