SpaceX夢醒時分！市值蒸發1.4兆美元 謝金河點名5檔低軌衛星概念股炒太高

撰文：謝金河

SpaceX的夢醒時分！ 阿扁選總統時，他留下的名句：有夢最美，希望相隨！這句話似乎在Space X上市後兌現！

6月12日Space X正式IPO掛牌上市，每股承銷價是135美元，儘管Space X仍然虧損累累，而且距離轉虧為盈還有一段漫長的路要走。不過投資人對Elon Musk有充分信心，Space X上市仍然得到市場熱情參與，連富邦也參加認購。

上市首日，Space X 收在160.95美元，上市第三天寫下225.64美元的最高紀錄。以Space X發行131.6億股來計，市值高達2.969兆美元，一下子成為美國前5大市值企業。

不過，這個美好的日子只維持3天，此後股價持續回落，到20日跌至119.68美元，市值縮水剩下1.577兆美元，這讓所有參加新股認購的投資人全都賠錢。

這次馬斯克快速整合旗下企業，很快拼裝出Space X，而且快速推向資本市場。不過，Space X上市前，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼就直喊這是史上最大的龐氏騙局。泡沫預言家Jeremy Grantham認為太空探索目標太遙遠，Space X最終將以崩盤收場！

資深華爾街投資家George Noble認為籌碼分散後，Space X每股只值30美元。知名的空頭大師Jim Chanos認為Space X只建立在希望與夢想中，股價不足以承載破兆美元的市值。大賣空的作者Michael Burry說Space X估值太膨風，他是因為權證太貴，才沒有去放空！

這些看壞Space X的空頭，目前似乎居上風，而且市值一個多月來已經蒸發1.4兆美元。先前台灣的供應鏈，像昇達科，華通，啓碁，同欣電，耀登股價都提前起跑，現在看起來效益尚未彰顯，最近股價也跌很慘！

而這也應驗了，股價必須有基本面當後盾，股價跑太快，像老人帶著狗散步，小狗跑四圈，最後仍然是跑回主人身邊！這次台股回檔，很多個股腰斬，都是股價炒太高的後座力！

本文授權自今周刊，原文見此。

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