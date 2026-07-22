中聯致癌油「苯駢芘」超標原因抓到了！擅自放寬1數值釀禍 重新上架有3原則

文．鄭鴻達

中聯致癌油風波持續發展，相關油品自7月9日起全面預防性下架。衛福部食藥署周二(7/21)宣布，中聯今年4至6月生產30批大豆沙拉油中，19批油品及其相關產品，已經檢驗並確認符合食安標準，即日起重新上架。 對於整起事件可能起因，衛福部長石崇良在會後說明，從目前調查發現，中聯油品對其製程的控管，於去年放寬自身驗收原料黃豆的允收標準，從過去的熱損粒率0.5%提高到5%，且製程也沒按原有管制點落實執行。 食藥署長姜至剛解釋，黃豆因高溫受熱而出現焦化、品質受損，可理解為豆子被「燒焦」，中聯原驗收標準為熱損率0.5%，亦即每1000顆黃豆中最多只能有5顆熱筍，中聯去年卻將標準放寬至5%，等同每1000顆可容許50顆熱損。

中聯問題油品7/9預防性下架 食藥署宣布19批檢驗合格重新上架

中聯油脂的大豆沙拉油苯駢芘超標事件爆發後，汙染油品流入食品供應鏈，造成全國食品產業重大衝擊。在7月9日全面預防性下架後，食藥署周二召開「食品風險評估諮議會」，討論後續處置。

在會議後，食藥署宣布經綜合檢驗結果、上下游產品流向核對及食品安全風險評估，並採納諮議會建議，公布中聯2026年4月至6月生產之30批大豆沙拉油中，19批油品及其相關產品已經檢驗並確認符合食品安全標準，自即日起重新上架。

中聯涉自行放寬「熱損粒率」0.5%至5% 衛福部：將調查因果關係

對於整起事件可能起因，衛福部長石崇良在會後說明，從衛福部目前的調查發現，此次主要煉油廠中聯油品對其製程的控管，於去年放寬自身驗收原料黃豆的允收標準，從過去的熱損粒率0.5%提高到5%，且製程也沒按原有管制點落實執行。

石崇良強調，這是初步調查的發現，後續仍需專家進行確認此事與製造上產生超標商品的因果關係，以及應該校正的部分。

何謂熱損粒率？食藥署長姜至剛解釋，這是指黃豆因高溫受熱而出現焦化、品質受損，可理解為豆子被「燒焦」。他說明，中聯原驗收標準為熱損粒率0.5%，亦即每1000顆黃豆中最多只能有5顆熱損粒，中聯去年卻將標準放寬至5%，等同每1000顆可容許50顆。

不合格、無檢體油品啟動銷毀 合格者採三原則恢復販售

食藥署表示，諮議會並做成三點決定說明包括：第一，7批不合格油品及1批無檢體油品，維持一律不得上架並啟動銷毀程序。

食藥署說明，中聯115年4月至6月共有7批油品，因已確認上游原油或下游終端產品檢出苯駢芘超標，已違反食品安全衛生管理法，這7批次的油品及相關產品一律不得重新上架，食藥署並要求各地方衛生局監督及啟動銷毀程序。另有1批油品因主要為外銷，無留樣檢體可供檢驗，亦屬不得恢復上架。

第二，19批油品及其相關產品均檢驗合格，可重新上架。

食藥署強調，秉持「分源分項、逐批確認、上下游核對」三原則，食藥署依上游原油檢驗合格及下游終端產品與其上游原油完成核對確認，才能重新上架。因此，符合檢驗標準的19批油品及其相關產品，可依規定重新上架販售。

尚未出貨3批油品 暫不在重新上架之列

第三，3批尚未出貨原油持續管制，不在此次上架範圍。

食藥署說明，中聯另有3批尚未出貨的原油，雖然檢驗符合標準，但目前仍由衛生主管機關留置管制，未流入市面，因此暫不涉及重新上架，也不在這次公布的上架範圍內。

食藥署表示，再次感謝中下游業者，配合政府緊急應變措施，自7月9日起配合全面預防性下架作業。食藥署強調，此次產品是否重新上架，是依「食品風險評估諮議會」討論，以科學檢驗結果及風險評估為判定依據。

食藥署說明，若是確認違反規定者，均維持下架管制，不得重新上架，至於確認符合食品安全要求者，始得重新上架，以維護市售食品安全及保障消費者權益。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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