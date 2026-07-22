靠「刷條碼」驗病毒 竟是逛超市想到的！瑞磁打入美醫院系統、實驗室 苦熬18年終賺錢

撰文：譚偉晟

專攻疾病檢測的瑞磁生技，苦熬18年後，終於在今年第1季首度獲利。創辦人何重人一路把握寵物檢測、疫情與美國市場商機，逐步走出成長之路。

花費數年完成臨床試驗、取得藥證、逐步擴大市場走向獲利，是多數生技公司必經的漫長過程。對開發疾病檢測產品，公司縮寫為「ABC-KY」的瑞磁生技而言，這更是一條長達18年的路，直到今年第1季，公司才真正迎來虧轉盈的時刻。

6吋晶圓切成磁珠

靠「刷條碼」驗病毒

瑞磁生技的核心產品，在於透過半導體技術檢測病毒。以6吋晶圓切割成數百萬個磁珠，結合進具生物相容性的高分子聚合物內，把它轉製為「條碼」型態的檢測試劑，「只要（磁珠）條碼鍵結到DNA上，它就會去抓住病毒、就可以檢測到。」瑞磁生技創辦人兼總經理何重人博士向《今周刊》解釋這個稱為「數位生物條碼（BMB）」的運作原理。

這個他口中「全球唯一」的領先技術，發想卻來自一個日常的觀察。「超市都會有二維的條碼，我就想可以縮小1百萬倍，放到DNA上。」在美國亞利桑那州立大學讀書，取得生化碩士與物理化學博士的他，畢業後不久，就想到「刷條碼」來檢驗病毒的可能性。

比較市面上類似的競爭者，何重人認為「Luminex是用顏色來辨識，有深紅、有淺紅，我覺得不精準。」堅信生物條碼能更精準地檢測疾病的他，2008年創立瑞磁的前身ABC-US，2010年完成數位生物條碼的開發，成為全球唯一具備數位化生物檢測技術的生技公司。

然而，身為檢測產業的新面孔，成立才2年的瑞磁，一開始很難取得客戶。創業前9年，營收始終無法突破3千萬元。直到2017年，何重人才在一次展會上遇到重要客戶，全球寵物檢測龍頭愛德士（IDEXX Laboratories）。

「坦白說，那時候我沒有想過做動物的（疾病）檢測。」何重人回憶，當時愛德士的成員來到攤位，「想要找可以一次檢測12種寄生蟲的方式，原本的作法需要12個（檢測）盤。」當對方發現瑞磁的技術，只需要1個檢測盤就能搞定，立刻決定以技術授權方式展開合作，到去年愛德士已是貢獻營收35％的大客戶。

但何重人念茲在茲的還是人類檢測，為了繼續投入研發，「發展初期還是需要投資人的支持。」2016年公開發行後，瑞磁憑著技術，陸續獲得來自Amkey Venture（美科創投）合夥人、現任瑞磁生技董事長李家榮，以及宏碁、緯創、國泰集團等旗下創投投資，才有底氣繼續投入發展。

2018年，瑞磁接連取得腸病毒檢測、呼吸道病原體（RPP）的FDA認證。隨後，新冠肺炎疫情爆發，瑞磁又取得了FDA的緊急使用授權（EUA）資格，「那一年就賣了4百萬到5百萬套，天天都被客戶追貨。」迄今共有5個檢測項目通過FDA認證。

疫情期間，瑞磁與國際檢測設備龍頭賽默飛世爾（Thermo Fisher Scientific）建立合作連結。賽默飛世爾的檢測設備早就打進各大實驗室，成為基本配備，只要有賽默飛世爾的推薦，瑞磁就有機會趁勢打進各大實驗室。

結盟賽默飛世爾

高效試劑打開成長路

由於瑞磁試劑的檢測效率極佳，「（傳統的試劑）檢測要做2、3天才給結果，用我們的試劑，凌晨1點檢體送到、9點以前就可以收到報告。」何重人解釋，加上去年起，美國保險公司對於醫療保單審核趨嚴，往往要求附上檢驗報告，檢測需求大增之下，瑞磁高效率的試劑更具有競爭力，「所以去年開始，大型實驗室HealthTrack等都開始跟我們合作。」

另一方面，賽默飛世爾與瑞磁的合作也如火如荼，去年第3季雙方決定以檢測試劑結合設備的模式，針對RPP的核酸檢測申請FDA認證，今年5月甫獲得FDA上市許可，未來，這套綁定模式將更有助於打進實驗室客戶。

有了與賽默飛世爾的深度合作、美國實驗室客戶需求提升的雙劍合璧助攻，瑞磁今年上半年營收達4.27億元、年增81％，一舉獲利轉正。黑木投資合夥人羅敏菁分析，瑞磁打入美國醫院系統，讓它成為台灣生技檢測公司中，發展機會更好的業者。

瑞磁大股東、前昆仲創投董事王財貴則強調，創新技術帶來的價格競爭力，以及在美國醫院和實驗室的客戶增加，「今年瑞磁營運會跳上去。」

「有了FDA認證，我們導入實驗室的速度就會加快。」何重人信心十足地表示，2026年瑞磁全年可望延續第1季轉盈氣勢，讓這趟熬18年的創業之旅，可望自此走向穩定獲利的大道。

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