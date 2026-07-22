門外漢用半導體解決血液檢測癌症問題！8小時縮至3分鐘判讀 醫華如何花逾10年獲認證

撰文：譚偉晟

1家鎖定生技領域，從台灣起步的半導體新創，7月初與泰國國家級癌症機構簽署合作協議。醫華生技董事長黃忠諤，憑藉跨領域探索，拚出在生技界的創新機會。

7月2日，來自台灣的半導體新創醫華生技，與隸屬於泰國公共衛生部的國家癌症研究所（NCI）共同簽署戰略合作協議，未來醫華將把自家研發的血液檢測設備，全面導入泰國。

醫華的核心技術，是藉由生物晶片奈米結構會與特定細胞產生化學鏈結，得以精準捕捉血液裡的癌細胞，只要將血液放到特製的生物晶片上，配合自動化檢測設備，就能批量篩檢出大腸癌、乳癌等多種癌症的細胞。

相比透過核磁共振、電腦斷層，找出癌症病灶的傳統作法，一整天時間僅能檢測2、3位病人是否罹癌，這套有如「血液切片」的自動化設備，因為能在短時間內評估大量患者，獲得NCI、日本千葉大學附設醫院、台灣的臺安醫院等醫療機構認可，實際採購設備用於醫院的數位病理檢測，以及癌症早期篩檢。

研發逾10年 獲台日採購設備

「我們本來以為（簽約）會更早，但因為泰國總理改選，合作協議一直到6月初才又動起來。」醫華生技董事長黃忠諤指出，去年公司已經達到損益兩平，且今年上半年營收已接近去年全年，確定與NCI合作後，營收可望創下2015年成立以來新高。

創業之前，黃忠諤是個沒有生醫背景的門外漢，原本在和碩旗下、海華科技擔任事業群主管的他，由於當年以代工為主的電子業毛利率不佳，他一直認為，若想創業必須另謀他途。

2013年，黃忠諤經友人推薦，拜訪加州大學電機工程學系講座教授張懋中，看到了整合半導體與化學、尤其是將晶片用於血液檢測的研究方向，讓他想起自己當年在交通大學電子工程系博士班，也曾進行類似研究。

「那一年，我也自己寫軟體、設計一台機器，結果測出來的數據，完全不對。」儘管設計受挫，卻未澆熄黃忠諤對半導體用於血液檢測的興趣，有感於該項目無法在海華內部發展，他於是在2015年離職自行創業。

靠著過去科技業的人脈，黃忠諤很快募集到7億多元資金，多數存在英屬維京群島，台灣本地的登記資本額則約8千8百萬元。但想製造血液檢測設備，「醫師」是不可或缺的拼圖，黃忠諤於是透過EMBA同學引介，找上臺安醫院婦產科主治醫師周輝政協助開發。

周輝政解釋，醫界當然希望擴大早期癌症篩檢，但因為血液裡的癌細胞很少，且難度極高；既然醫華想做的是解開醫界難題，他當然願意扮演協助團隊正確理解癌細胞特性、確認辨識結果符合醫師需求的角色。

有了醫師協助，醫華開始從檢測用晶片的設計、染色系統的探索、結合AI的自動化辨識系統，一步步進行開發。

醫華生技共同創辦人暨副總經理唐建翔說明，為了檢測幾滴血中的數億個細胞，還要將實驗室與論文中找出的參數，依照實際應用狀況調整，才能正確抓到需要辨識的癌細胞。

黃忠諤接著說，過去產品用螢光單色作細胞標記，可能要花8小時才能看完1片檢體，效率甚至低於傳統影像檢查；醫華致力於改用AI進行病理影像辨識，並結合自動化的檢測設備，2024年推出的第6代設備，只要3分鐘就能辨識1片檢體，讓醫華在醫界受到關注。

與泰國簽協議 營收上看億元

2025年，黃忠諤高中時的好友，與泰國公共衛生部關係密切的泰國緬甸商會主席黃暹豐（Kich Aungvitulsatit）建議下，決定往泰國發展。他著眼的是，當地有6千多萬人口，不僅市場需求大於台灣，還有東南亞醫療旅行商機，「高階醫院非常多，而且很多印尼、馬來西亞人，會跑來泰國做醫療。」他說。

於是黃忠諤先到泰國設立醫華分公司，同時不斷與泰國醫師進行交流；但泰國方面對於這項新科技非常謹慎，陸續派了10多批癌症醫師與研究專家到台灣參訪，就連泰國官方高層也私下訪台，就是要確認醫華的設備是不是真的能精準檢測。

黃忠諤很清楚，泰國醫師反覆參訪，是因為一提到血液檢測癌症，多數人都會聯想到知名的矽谷騙局、被寫成《壞血》一書的美國新創Theranos詐騙案，「簡報沒辦法讓醫師相信，他們一定要進到實驗室，確定你是用自己的設備，完整操作一次才會信。」

經過18個月的等待，醫華總算通過泰國官方與醫界考驗，與NCI正式簽署合作協議，今年營收也將首次突破億元門檻。

黃忠諤透露，目前公司也在尋覓其他海外國家的合作機會，目前就有1家越南國家級電信業者正在洽談當中；雙方合作不局限於檢測應用，還包括AI算力需求，「我們是半導體加上AI，這就是我們在生技領域的優勢。」他自信地說。

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