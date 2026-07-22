Gucci撤櫃、精品降溫 華泰名品城卻越賣越旺？引進Matin Kim、MFG...打造Outlet霸主

撰文：陳禹蓁

上任就逢精品市場降溫和消費力外流挑戰，華泰名品城總經理劉亭君率團隊調整櫃位、引進韓系潮牌，在逆勢中改寫營收紀錄。

平日上午11點營業時間一到，桃園華泰名品城入口等候的人潮立刻騷動起來，有人直奔COACH、Prada等精品櫃，有人則快步穿過一期街區，朝第二大道一側的韓國潮牌 Matin Kim而去。

那裡，是華泰Outlet這兩年營運飛升的起跑點。

去年華泰繳出逾124億元營收新高紀錄，今年上半年又端出營收成長16.7％的佳績，預計全年營收可望提前達成去年所訂出的130億元，續守Outlet店王寶座；總經理劉亭君看好後市，認為照目前成長態勢，原定2028年跨越150億元大關的目標，將可在明年達成。

相較之下，今年百貨零售業平均前五月業績年增率8.3％，華泰憑什麼跑得比市場更快？

答案，正是以Matin Kim為代表的櫃位調整術。

Matin Kim、MFG進駐

吸引年輕10歲客群

去年，華泰的換櫃率達17.6％，今年則是16％，鎖定MZ世代（1981至2011年出生）消費者喜愛的日韓時尚潮牌與輕奢品牌進行大變身，成功帶動營收雙位數成長。

45歲的劉亭君，是華泰的開山元老之一，也是啟動大換櫃策略的操盤手。

曾任貴婦百貨法務的她，從華泰籌備時便加入，協助完成上百家品牌簽約，從法務主管一路做到集團執行長特助，於2024年10月接掌總經理。

劉亭君接棒的時間點並不輕鬆。扣除疫情重創的2021年，在此之前，華泰受惠於基地擴建，營業面積擴增，業績連年雙位數成長；沒想到2024年，精品市場業績鈍化，部分國際品牌為守住正價市場陸續退出Outlet，華泰的主力精品櫃位Gucci也撤櫃，再加上疫後出國潮削弱分散消費力，華泰當年營收成長僅0.2％、遠低於前一年近20％的成長幅度。

大環境不利， 國際精品出走，劉亭君的突圍之道，從補足「消費者渴望但華泰沒有的」出發，她盤點現有櫃位發現，過去華泰偏重歐美精品、日系品牌也僅有兩個老字號中高端女裝，韓系品牌更是完全缺席，決定「重整品牌組合」來打開新格局。

2024年起她帶團隊赴日韓考察。首站前進韓國，就深刻感受到韓系潮牌威力。走訪當地潮牌店，充斥台灣年輕人的蹤影。譬如Matin Kim，就因是韓國女團如Twice、少女時代等明星的私服愛牌，也深受台灣MZ世代追捧，當場暗暗決定納為招商標的。

回台後，招商團隊得知香港代理商已拿下Matin Kim代理權有意進軍台灣，立即展開接觸，並順勢談下代理商旗下的另一個熱門品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD（MFG）。這個由法國設計師創立的品牌，一度瀕臨破產危機，後由韓國公司取得授權，重新打造翻紅，找來人氣女星高允貞代言，被形容在首爾聖水洞，「每走10步就能看到1人穿」。

去年8月起，Matin Kim和MFG分別進駐華泰，其中Matin Kim開業第1周業績就做到原先預期1個月的成績，迄今業績更是其他同級女裝品牌的3至4倍，證明華泰押對寶。

除了韓系品牌，劉亭君也看上日系選品品牌UNITED ARROWS（UA）等品牌。當時，UA在國內日系Outlet已有據點，正希望接觸新客群，雙方一拍即合，決定先以快閃櫃試水溫。半年後便因業績亮眼而擴大店面，預計今年10月將轉為正式櫃位。

UA的成功讓劉亭君更敢大舉換櫃，在後續1年半陸續引進and ST、Urban Research等價格相對親民的日系品牌。

連番的品牌大換血，不僅助攻華泰業績翻揚，也讓華泰成功吸引年輕新客群，比目前35至55歲主力客群年輕約10歲。

人氣櫃位分散擺

「交叉導流」才是真算盤

不過，劉亭君很清楚，單靠日韓潮牌，無法持續維持業績成長。一名Outlet主管認為，讓高話題性品牌與高單價商品彼此導流，效果才能綿延不斷。

華泰的作法，則是刻意將人氣品牌分散於不同期別的建築，讓原本只為單一品牌而來的客群，前往目的櫃位的過程，能被導流至其他櫃位，創造雙贏；同時，仍持續進行櫃位調整，透過定期檢視各家櫃位業績，進行汰舊換新。

透過精準的櫃位調整，華泰證明不靠擴張，也能帶來業績創新成長。而所在的青埔商圈仍持續開發，隨著辦公大樓與國際飯店陸續到位，劉亭君有信心華泰未來的業績，不會止步在150億元。

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