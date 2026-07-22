失智症不是老了才開始！醫示警40歲就該開始防失智 做好14件事可望預防45％風險

撰文‧今周刊編輯團隊

失智症至今仍無法治癒，但這不代表人類對它束手無策。

當台灣邁入超高齡社會，失智人口持續攀升，這場戰爭其實早在症狀出現前20年便已開始。真正的對抗，不只是新藥，更是家庭、公共衛生與醫療共同努力的漫長旅程。

前華梵大學副教授陳新轉，50多歲就確診罕見的額顳葉型失智症，語言能力逐漸流失，最後連最熟悉的詞彙都說不出口，看到一隻狗，他只能說「一張狗」，因為「張」已是他唯一記得的量詞。

家人選擇好好伴隨他走失智這條漫長的路，他們為他成立臉書專頁，女兒形容父親像「偶然坐上失智症的宇宙飛船」，希望用文字與照片成為他的黑盒子，留下仍然存在的生命軌跡。

失智改變的向來不只是病人，更會重塑整個家庭。妻子楊碧治陪伴丈夫學習新的生活方式，從玩數獨、學鋼琴，到重新安排居家環境、尋找社區資源。

三個孩子也逐漸學會理解疾病，而非責怪改變。一路走來，他們經歷走失、失禁、情緒崩潰，也在照護中重新凝聚彼此。最終，家人決定讓陳新轉入住安養機構、接受安寧照護。

女兒 Vivi 對父親說：「我們記得，你的記得。」那些共同走過的片段，從未真正消失。

她始終記得母親曾抱著散步回家的父親說：「好棒喔，你今天自己走回來。」

就像長庚醫院失智症醫師徐文俊說的，失智真正重要的是「關係」──病人與自己、病人與家人、家人彼此，以及家庭與社會的關係。即使疾病無法逆轉，但人仍能在陪伴中重新相遇。

目前台灣65歲以上失智人口已約38萬人，預估2050年將逼近85萬人。

與其盼著治癒，「預防」可能是更重要的關鍵。國際權威醫學期刊《刺胳針》整理出包括高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖、吸菸、過量飲酒、聽力受損、憂鬱、睡眠品質不佳、社交孤立等14項可控制風險因子，若積極改善，可望延後或避免45%失智病例。

醫師楊淵韓點出，異常蛋白往往在症狀出現前15~20年便開始累積，因此40歲就是護腦的重要起點。

控制三高、規律運動、維持熟睡、持續閱讀思考、保持社交與感官刺激，都能增加「認知儲備」，提高大腦抵抗退化的能力。正如徐榮隆形容，控制風險因子就像每個人都應完成的義務教育。

歷經40多年無數臨床試驗失敗後，阿茲海默症治療近年終於也出現新進展。台灣已核准兩款單株抗體新藥，可清除腦中的乙型類澱粉蛋白，適用於輕度認知障礙及早期阿茲海默症患者，有機會延緩疾病進展約2~3年，讓患者維持較好的生活品質。

不過，新藥並非萬靈丹，只適用部分患者，與其說它能治療，不如說只能為病情「輕踩煞車」，目前也存在腦水腫等副作用和施打限制，必須搭配風險因子控制、生活管理與持續追蹤，才能發揮最大效益。

失智症仍是一場艱難而漫長的戰爭，但今天的人類已不再只能等待。

從40歲開始照顧自己的身體與大腦，經營家庭與人際關係，善用醫療科技，每一項努力，都在延緩遺忘到來。

真正的抗失智，不只是對抗疾病，更是在有限人生裡，努力守住彼此相伴的時光。

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