遺囑怎麼寫？大S手機寫遺囑為何無效？合法遺囑有這5種 律師：少1個要件視同廢紙

文．黃明惠

女星大S（徐熙媛）過世1年多，留下不少遺產繼承問題。有媒體報導，大S生前在手機備忘錄打好了遺囑，但徐家人至今未執行，是因為這份打在備忘錄的遺囑不具法律效力。 究竟遺囑怎麼寫才具有法律效力？口頭列出遺囑、只蓋印章可以嗎？其實依據《民法》第1189條規定，合法有效的遺囑共有5種形式，而律師也分享見解。

合法且有效遺囑 有這5種形式

新北地方法院指出，根據民法第1189條，符合法律效力的遺囑必須符合5種法定形式，包含自書、公證、密封、代筆、口授，並確保內容未侵害法定繼承人的「特留分」。

上列5種遺囑方式應具備之法定要件如下：

自書遺囑

民法第1190條

遺囑人應親筆書寫遺囑全文，不得利用打字機、電腦等自動化機器打字列印，或先影印再簽名等方式處理，並記名年、月、日。

遺囑人親自簽名。如有增減、塗改，應註明增減、塗改之處所及字數，另行簽名。

公證遺囑

民法第1191條

遺囑人親自指定二人以上之見證人。

遺囑人於見證人在場之下，在公證人面前口述（須以言詞為之，不得以點頭、搖頭等舉動表達）遺囑意旨，由公證人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日。

由公證人、見證人及遺囑人同行簽名；遺囑人不能簽名者，由公證人將其事由記明，使按指印代之。

見證人於被繼承人為遺囑時須全程在場，始終親自見聞遺囑人表示之真意，及公證人製作遺囑之過程。

密封遺囑

民法第1192條

遺囑人親自書寫或委請他人繕寫遺囑後，由遺囑人於遺囑上簽名、並將遺囑密封，再於封縫處簽名。

遺囑人指定二人以上之見證人，向公證人提出遺囑，陳述其為自己之遺囑（如非本人自寫，須陳述繕寫人之姓名、住所）。

由公證人於遺囑封面記明該遺囑提出之年、月、日及遺囑人所為之陳述後，與遺囑人及見證人同行簽名。

代筆遺囑

民法第1194條

遺囑人指定三人以上之見證人。

遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之一人筆記（親自書寫，或以電腦打字等自動化機器製作均可）、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日，及代筆人之姓名。

筆記、宣讀、講解之行為各自分立，非必三者合一，見證人得互證真實，不限於同一見證人獨力完成。

遺囑人及見證人全體同行於遺囑上簽名。

實務關鍵提醒： 常見爭議為「遺囑人口述時能否清楚表達意思」。實務上常見兼以代筆及公證方式製作，並全程錄影，甚至請醫師先行鑑定遺囑人心智狀況，以求慎重並杜絕後續質疑。

口授遺囑

民法第1195條

先決條件：須遺囑人已因「生命危急」或其他特殊情形，不能依其他方式為遺囑者。

方式一 (筆記)：

由遺囑人指定二人以上見證人並口授意旨，由其中一人據實作成筆記，記明年月日，與其他見證人同行簽名。

方式二 (錄音)：

由遺囑人指定二人以上見證人並口述意旨、姓名及年月日，由見證人全體口述遺囑為真正及見證人姓名，全部予以錄音，將錄音帶當場密封，並記明年月日，由全體見證人在封縫處同行簽名。

遺囑打在手機備忘錄沒用

針對「手機備忘錄」能否作為遺囑，律師林智群臉書發文解釋，台灣法律明定5種遺囑形式，各有嚴格的程序與要件，只要少一個要件就視同廢紙。

以「自書遺囑」為例，法規鐵腕要求必須全程「親自書寫」並簽名，只要透過電腦或手機打字就是無效。

有不少人好奇「為什麼這麼死板？」、「用電腦打字不行嗎？」林智群也解釋，之所以會如此死板，是因為民法中關於遺囑的規定，是在民國19年（1930年）制定的，距今已將近100年。

在百年前的時空背景下，根本沒有電腦和手機，因此當然是以手寫為主；且當時文盲人口多，才會另外衍生出「代筆遺囑」的規定。

對於現行法條的僵化，林智群也直言，民法的這些遺囑規定根本就是「古董」，完全沒有隨著科技發展與時俱進，「立法院整天在打混，這種大家都可能碰到的法律，有不合理的地方，也不處理一下，整天搞一些有的沒的，真的是莫名其妙。」

手寫遺囑必須由立遺囑人親筆書寫

有些人預立遺囑，會選擇將內容打在電腦並儲存成Word檔，或是過社群軟體LINE的記事本功能傳送給家人。

蘇家宏律師也直言這種做法「絕對是不可以的」。他解釋，雖然將自己的想法與感情記錄下來是非常棒的事，但以電腦打字或LINE傳送的文字，在法律上是完全沒有法律效力。

蘇家宏律師建議，若民眾已經用LINE或Word打好草稿，不需將其刪除，而是應該立刻準備「一張紙與一支筆」，將原本的內容從頭到尾親自手抄一遍。

由於手寫遺囑必須由立遺囑人親筆書寫，且一定要記得親自簽名並寫明具體日期，確保從頭到尾都是自己親手完成；最後可透過錄影的方式，錄下自己聲明「這份遺囑是我寫的」的畫面，確保這份遺囑兼具法律效力與感情，讓財產能確實照著當事人的想法進行分配。

手書遺囑有5大內容要留意

全文親筆手寫遺囑

必須是由立遺囑人親自拿筆寫下每一個字，不能使用電腦打字、影印或他人代筆。

註明年、月、日

須明確寫下立遺囑的確實日期（如：中華民國〇〇年〇〇月〇〇日），一定要同時有年／月／日；若漏填一項，遺囑都無效。

親筆簽名

在遺囑的最後親自簽名，不可蓋印章或按手印代替。

內容具體明確

清楚寫下想要分配的財產項目與繼承對象，避免後代產生糾紛。

注意「特留分」

分配財產時需符合《民法》規定，保留法定繼承人應有的特留分比例，避免遺囑部分失效。

本文授權自今周刊，原文見此。

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