南亞科、鈺創、創意...8檔營收雙增股 續攻下半年行情 這檔「低基期股」補漲空間最大

文．龔招健

今年第二季台股整體表現非常亮眼，哪些公司第二季及上半年財報優異、營運成長動能可望延續到下半年？

上市櫃公司已公布六月營收，《今周刊》從中嚴選八檔第二季營收優於第一季、且優於去年第二季的個股如附表，這些公司不僅上半年營運大幅成長，下半年展望亦佳，可趁盤勢震盪拉回之際找買點。

附表中仍以記憶體族群最整齊。由於記憶體報價自去年第四季全面大漲，相關公司上半年營收較去年同期成長一倍以上者比比皆是，南亞科（2408）成長幅度甚至高達643.1％。

南亞科近期舉辦線上法說會，公布第二季毛利率為79.5％，單季稅後純益突破5百億元，創單季新高紀錄，上半年每股稅後純益（EPS）23.07元，與去年同期仍在虧損，形成強烈對比。

總經理李培瑛指出，AI伺服器對記憶體的強勁需求帶來結構性改變，第三季平均出貨單價確定高於第二季，預期記憶體供應吃緊的市況還會延續數季以上。

記憶體吃緊 漲價動能延續

近期包括美光（Micron）及韓國兩大DRAM廠都有擴產計畫，南亞科也規畫將資本支出從今年的5百多億元提高到明年的2千億元以上，但這些新產能最快要到2028年才會大規模開出。在新廠產能開出前，出貨量無法大幅提升，整體營收成長主要由「產品平均單價上漲」來推動。

根據TrendForce最新記憶體價格調查，今年第三季DRAM合約價漲幅收斂，預計將季增13至18％； NAND Flash預估合約價平均將季增10至15％，幅度都較前幾季明顯收斂，但漲價的趨勢尚未結束。

從供需結構來看，即使未來幾季記憶體價格漲不動，至少也會維持在高檔，明年也沒有大跌的疑慮，相關個股可望維持高獲利，且明年就有機會發放高股利。而近期股價回檔整理之後，會重新吸引買盤，其中以基期最低的鈺創（5351）後續補漲空間最大。

巨漢（6903）專注於高科技廠房的無塵室、機電、空調等廠務工程，第一季營收即創歷史同期新高，單季EPS為6.72元，第二季會更好；目前在手訂單約110億元，能見度達2至3年，主要成長動能來自AI伺服器大廠與半導體廠建廠潮。

相較於同業，巨漢算是小而美，雖營收規模較小，但毛利率相對較高，在半導體大擴廠期間的營運爆發力也較強。隨著台灣伺服器與半導體大廠大手筆赴美投資設廠，巨漢已決定成立美國分公司，拓展海外營收，近期也將發行可轉換公司債，以充實營運資金，為承接更多大型專案做準備。

AI需求 帶動ASIC成長

創意（3443）是台積電轉投資的專業ASIC（自研特殊應用IC）設計與矽智財服務廠，雙方為緊密的業務與技術合作夥伴。6月營收創單月歷史新高，第二季營收約139億元，季增21.4％、年增127.6％；上半年營收年增達93.1％，也是歷年同期新高，主要成長動能來自大型雲端服務供應商（CSP）的客製化AI晶片量產。

隨著AI從模型訓練走向終端應用，推論需求大增，創意看好客製化AI晶片出貨成長率超越GPU，包括雲端服務、光通訊傳輸、車用電子等相關專案將挹注營收，今明年高成長可期。

工業電腦龍頭研華（2395）六月營收創單月歷史新高；第二季營收261.3億元，季增28.2％、年增46.5％；上半年營收465.1億元，年增32.2％，主要受惠於實體AI（Physical AI）與邊緣AI應用在工業現場快速普及，帶動高毛利產品出貨大增。

為迎接AI應用落地大商機，研華全面整合代理型AI工具至其邊緣AI平台，今年迎來各區域需求全面復甦，包含北美、歐洲與台灣等地，接單出貨比（B/B Ratio）皆維持在高檔水位。

今年台股除了AI相關族群表現亮眼，金融股也不遑多讓，受惠於台股交投熱絡，以及股債部位操作得宜，國票金（2889）上半年營運大成長，自結稅後純益年增率超過三倍，EPS為0.77元，遠高於去年上半年的0.18元。主要來自旗下子公司國際票券、國票證券的貢獻。近期似因經營權之爭進入「延長賽」，籌碼面有利多頭，可留意拉回時的買點。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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