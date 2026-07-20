40歲勇辭公職！他用「槓鈴策略」翻轉資產 保守配積極 不怕股災安心退

文．周靖璞

公務員過去常被視為最穩「鐵飯碗」，然而在年金改革、高通膨與房價飛漲夾縫中，這份安穩是否正逐漸生鏽？前公職人員、理財作家 99啪，在2008年金融海嘯時目睹全球金融規則被少數人操弄，因而下定決心學習資本市場遊戲規則。他從一名毫無投資經驗的小白，逐步摸索出適合自己的投資哲學，不僅成功在40歲提早退休，告別公務員人生，更利用「槓鈴策略」搭配槓桿工具，為自己打造出比公家機關更穩健的理財鐵飯碗。

公務員鐵飯碗「穩定變窮」

投資打造自己的退休金

99啪坦言，自己和多數人一樣，從小就被教育「公務員最穩定」。並且被父母告誡，股票市場很危險、不要碰。然而當他進入職場後，開始發現現實並非如此。首先公家機關起薪雖高，但每年加薪幅度低，實質購買力其實在持續縮水，形同「穩定的變窮」；接著他發現基層公務員加班越來越常態，換算實薪其實與工讀生相差無幾。最重要是政府在他擔任公務員期間將退休保障年資從「75制」改「85制」，連退休承諾都成了問號。

於是99啪開始研究投資，最初選擇把資金交給專業人士代操，自己也會聽市場消息進出股票，做一個「菜籃族」，結果歷經金融海嘯後發現，即使是專業人士，也無法保證績效。後來轉而研究中小型價值股的「主動選股派」，利用財報篩選、籌碼面、技術線型，並搭配汰弱留強的動能操作。

「主動選股模式在短時間內績效確實可能很好，但它非常違反人性。」99啪坦言，這不僅需要投入大量時間做功課，在操作上還要敢於在虧損10%到20%時果斷停損，並在起漲時啟動右側交易勇於加碼。隨著工作日益繁忙、家庭生活重心改變，他意識到多數人並沒有時間與心力持續這種高壓操作，因而將投資重心逐漸轉向以大盤為主的「被動指數化投資」。

退休後的資產配置

用「槓鈴策略」保留現金彈性

99啪表示，依據4%法則回推，自己投資收入已經超出年薪的25倍，加上身體出現一些狀況，因此果斷選擇離開工作崗位。不過因為離職後退休後失去主動收入，即使存到足夠退休本金，也會因資產規模變大，連帶讓波動風險一併放大。

「以前資產100萬時，大跌20%只是少20萬；當本金累積到3000萬，跌20%就是賠掉600萬。」但如果因害怕波動而把資金全放定存，一旦錯過股市10%漲幅，也會損失高達300萬的機會成本。

為同時解決「控制風險」與「長期參與市場成長」的雙重難題，99啪引入了《黑天鵝效應》作者塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）提出的「槓鈴策略（Barbell Strategy）」 。槓鈴策略的核心在於：一端配置極度保守的資產（如現金），另一端配置極度積極的資產（如槓桿型ETF），忽略中間風險的標的 。透過這種配置，投資人能利用小部分的本金，創造出相等的股市曝光度（曝險），同時手上能保留高額的流動性現金。

傳統 100% 曝險配置：3000萬元全數買入大盤原型ETF（如 元大台灣50），手上無現金。若遇股災，只能被動套牢，甚至可能被迫在低點變賣股票 。

槓鈴策略 100% 曝險配置：僅需投入 1500 萬元於 兩倍槓桿ETF（如 元大台灣50正2），即可創造等同 3000 萬元的股市曝險。剩餘的 1500 萬元則全數保留為定存或現金 。

99啪指出，根據歷史數據回測，現金搭配兩倍或三倍槓桿ETF（曝險控制在100%）的長期走勢與績效，與傳統原型大盤ETF幾乎一模一樣 。然而，採取槓鈴策略的投資人，在面臨股災時心態會無比強韌，因手上擁有極為充裕的現金流，即使以每年生活費100萬計算，1500萬現金也足以支撐15年不用被迫砍倉賣股，大跌時甚至有餘力分批超底。

原型+槓桿ETF

動態彈性調整水位

已退休的他，目前資產配置以「核心持股（90%）」搭配 「衛星主動投資（10%）」 。在核心持股中，他靈活運用 0050 等原型市值型ETF、台灣50正2（00631L） 槓桿型ETF及短債或現金進行搭配 ：

原型與槓桿搭配： 由於槓桿型ETF存在「每日複利再平衡」內扣耗損缺點，不適合完全無腦抱長期；而原型ETF雖無耗損，但資金使用效率較低 。因此，可將兩者進行「退階」合成 。例如：部分原型 ETF、部分正2 ETF 與現金，調配出既能抗耗損、又保有彈性現金的黃金比例。

動態再平衡（Rebalancing）： 投資人應設定好固定曝險比重（例如：每半年檢視一次） 。當股市大漲時，槓桿部位價值暴增，應適度減碼、收回現金，將曝險降回設定值；當股市大跌時，槓桿部位縮水，此時則利用手上充裕現金進場超底，重新補足曝險比重 。這種動態調節能讓財務在多頭時不怕少賺，空頭時擁有隨時應變底氣。

「工具本身沒有對錯，真正風險在於使用者創造多少曝險，而非工具本身。」99啪以駕駛 300 匹馬力的跑車比喻，只要控制好油門（曝險比例），槓桿不僅不可怕，反而是保護資產、創造財務彈性的最佳護城河。

面對台股或美股市場震盪時，投資人該如何具體評估自己的風險承受度？除兩倍槓桿外，美股三倍槓桿工具在槓鈴策略中，該如何安全搭配？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》聽更多。https://lihi2.me/qnnSt

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本文授權自今周刊，原文見此。

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