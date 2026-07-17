毒油風波延燒！謝金河談食安風暴：台灣迄今缺乏一套完整檢驗機制、業者自我管理格外重要

【撰文‧謝金河】

善與惡的起點 毒油風波延燒，在野陣營火力全開，要求執政黨必須負責，行政院長卓榮泰在立法院遭到圍攻，今天(7/15)藍營又指控賴清德總統和福壽實業董事長洪堯昆關係良好。綠營則攤出政治獻金，收錢的人都是藍營民代。

一個事件爆發，大家努力潑對方髒水，很少看到政治人物用心提出解決問題的對策。其實食安問題很重要，但台灣只有義美食品設立自己的檢驗機構，台灣迄今仍缺乏一套完整的檢驗機制，這個時候，業者的自我管理就格外重要。

但是，這個良善的機制在朱國榮人馬拿下泰山的經營權，還有炒股的吳金泉控制福懋油之後，已經種下危險的引信。這次出事的中聯油脂總公司在台中市清水海濱里，泰山，福𢡟油及福壽各持有三分之一股份，由福壽的洪堯昆擔任董事長，今年第一季淨利5004萬。

生產黃豆油，沙拉油是一本萬利的穩當生意，像統一，益華，大成共同投資的大統益，每年EPS都有8元以上，股價穩穩站在150元以上。中聯油脂也是穩健獲利的企業。

但是當泰山的經營權從詹仁道家族，到家族堂兄弟內訌，最後被朱國榮入主，味道就全變了。泰山一直以來都被認為誠信的企業，但朱國榮偷渡，以劉偉龍為首的人馬仍控制泰山，他們還請來王燕軍當董事。這次的毒油事件，其實在朱國榮入主後就已經種下。

另一個大股東是福𢡟油，這家公司過去一直是許忠明家族（和華城董事長許邦福是兄弟）在經營，後來經營權不小心被股市炒手吳金泉搶走，吳金泉靠著炒股控制三家上市公司，除了福𢡟油，還有興泰，及資訊軟體的晉泰。

吳金泉把興泰炒高到169元，現在剩下35.3元，再用興泰把福𢡟油炒到183.5元，後來吳金泉炒股被判刑6年6個月，太太判4年4個月，目前都在服刑中，現在福𢡟油董事長是吳金泉的兒子。這次事件被交保候傳！

吳金泉的另一家系統資訊服務公司是晉泰，這家公司在新竹，手上握有台積電的業務，股價一度到88.8元，精誠資訊本來想和晉泰合作，一度從市場買入晉泰逾三成股權，但吳金泉堅持不放手，在他坐牢後，他的女性密友擔任董事長，人員流動頻繁，如今股價剩下21.4元。

這次看到毒油風波延燒，我想到「人謀不臧」！這些壞的源頭老早就種下，只是大家都沒有能力處理他們。這次出問題的中聯油脂，福𢡟都在台中，泰山在彰化縣，當大家努力向對方潑髒水的時候，地方政府是不是要先負責任？更可怕的是，來自對岸的認知作戰正大力使力！

本文授權自今周刊，原文見此。

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