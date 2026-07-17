漢翔（2634）開盤漲停鎖死，受惠無人機及千億國防預算 董座親解漢翔未來發展

【撰文‧彭蕙珍】

資金回流軍工，並加惠無人機族群，漢翔（2634）周一（7/13）開盤沒多久就漲停鎖死，股價來到63.8元。買盤受「無人機條例」與千億國防預算進度吸引，許多投資人看好無人機產業未來的發展。 謝金河在最新一集《數字台灣》節目中邀請漢翔董事長曹進平暢談公司在無人機產業中的定位。他表示，漢翔按照經濟部長官的期許，在無人機產業中，帶領業界形成TEDIBOA，也就是「台灣卓越無人機海外商機聯盟」。 他強調：「我們希望用這個平台，把過去台灣都是新創公司的力量整合起來。」 謝金河指出，漢翔股價還不高，未來仍有很大的努力空間，也有很大的發揮空間。

謝金河先拋出一個提問，指出美國國防科技獨角獸 Anduril Industries 的共同創辦人Palmer Luckey（帕爾默·拉奇）認為，台灣最符合美國大量生產無人機的生產基地要件，雙方也有非常密集的互動，台灣如何來承擔這個角色？

曹進平表示，漢翔過去一直將重心放在航太，並建立一定的地位。從去年第4季開始慢慢將重心轉到無人機，「首先要先讓大家知道，過去航太產業的技術跟製程，和無人機是不一樣的，需要一點時間來調整。」

他認為，漢翔調整到現在，已經可以整合業界有實力的業者，提高產品和技術的提高附加價值，「過去，我們主要是協助產能跟產量，接下來會慢慢開始自己本身投入無人機的發展。」

無人機多小企業 整合不易

曹進平笑道：「大家經常戲稱我是『盟主』。」最主要的原因是無人機產業中較多的是新創公司和中小型企業，「這些企業比較分散、規模比較小、能見度不高，由我跟幾位協同主席共同帶領大家，到很多地方參展，或者去簽約，希望藉此形成更大的力量。」

曹進平認為，漢翔投入無人機有一定的挑戰，「無人機講求的是速效、低成本，以及可以持續供應的角度，漢翔要從過去航太的精密製造，轉換到無人機的生產模式，並不容易，中間還是有一點區隔。」

他說明：「在台灣無人機產業中，有一個最關鍵的點，就是新創跟中小型企業的比例非常高，整體力量都比較薄弱。現在透過整合，形成聯盟的模式，有點像足球比賽裡面的後衛，在後方負責分配球權。」

「當其他國家或其他團體，有生意上的合作需求，或者商機上的連結時，就會先跟聯盟接觸。聯盟接觸之後，再依照需求與供應的情況，進行媒合與分配，幫助這些小公司接觸更多商機。」

他指出，在這個階段不見得是彼此技術上的整合，但至少可以做到商機上的整合，這就是第一層的效應。

第二層的效應是漢翔現在可以扮演的角色，「按照過去航太工業的經驗，我們具有系統整合的能力，想辦法把大家的感測器、任務組件，或者飛控系統等不同技術整合起來，創造附加價值。」

曹進平強調：「如此一來，很多原本只能賺取小利潤的小公司，就有機會創造更大的利潤。目前，我們大概就是朝這個方向來推動。」

烏俄戰爭 無人機角色重

無人機受到矚目是從烏俄戰爭開始。謝金河指出，烏俄戰爭打了4年多，有很多新的變化，這是因為無人機在其中扮演的重要角色。

全球觀智慧永續顧問李東昇表示，烏克蘭將把無人機從戰術性的武器，變成戰略性的武器，「過去，無人機還是在戰壕裡面打坦克車、打士兵；現在已經變成可以長距離攻擊。」

「烏克蘭特別重要的，不是打原油而已，主要是打俄羅斯的蒸餾設施，也就是打成品油，像柴油、汽油，打到目前為止，已經大概影響了25%。預估總共要打4個月，目前已經打一個月，接下來3個月，很有可能把整個俄羅斯成品油市場的供應能力削弱到50%。」

謝金河觀察，烏克蘭透過無人機，逆轉戰況，成為「不對稱戰爭」最重要的武器。

李東昇分析原由，「無人機在過去的航程，也就是飛行距離是受限制的，大約只有30分鐘，且易受干擾，這些限制，在AI及新科技不斷加入後，已逐漸突破。」

「烏克蘭的無人機，已經從原本只能打4公里、10公里，現在變成可以飛幾百公里，甚至幾千公里，讓戰場完全改變。」

另外，烏克蘭發展出一個非常有名的案例，叫做「無人機牆」。他指出，烏克蘭利用公路或鐵路的路廊，「因為這些都是地面上很容易辨識的景觀」，再利用上空大約50公尺、旁邊寬約一公里、長度10公里到20公里範圍，形成一塊可以徹底摧毀敵方有生力量的空間。

俄國死亡人數創高 人類戰爭史從未出現

「在俄羅斯與烏克蘭戰爭，傷亡人數已經創下歷史紀錄，目前總傷亡人數大約140萬人，其中死亡約40萬到45萬人。」

「俄羅斯現在死亡的人數，已經超過美國韓戰、越戰、波斯灣戰爭等戰爭總死亡人數的4倍以上。其中，有7成到8成以上的死亡都是無人機造成的。」

李東昇說明，無人機造成了人類戰爭史上從來沒有面對過的情況，「死亡人數超過受傷人數」，「以往的戰爭，傷亡比例大概最多1比3就已經很高了。」

他認為，目前烏克蘭採取的戰爭策略1個月就有這樣的成果，「我們預測再過3個月，普丁就會被迫談判，美國總統川普以及美國政府的態度也開始轉變。」

謝金河補充：「以前大家都認為國家大、人口多就一定打得贏，現在未必如此。」

費多羅夫扮關鍵角色 望漢翔成為台灣費多羅夫

另，李東昇指出，烏克蘭的無人機發展，有2個非常重要的關鍵。

一是「馬扎爾鳥（Magyar's Birds）」無人機部隊。這是全世界第一支正式成立的無人機部隊。這支部隊主要在前線作戰，以戰術運用為主。 二是有一位非常重要的關鍵人物，就是費多羅夫（Fedorov），他將烏克蘭無人機的年產量，從百萬架提升到千萬架。

「我自己有一個小小的願望，就是希望曹董事長可以成為台灣的費多羅夫。費多羅夫推動了Brave1平台，也是從烏克蘭國內開始帶動，把整個軍工產業重新振興起來。」

「整個生態系最核心、最簡單的概念就是，如果你是部隊，需要採購裝備，就像共同供應契約，可以直接透過平台，像電子商務下單，向某一家無人機廠商購買產品。」

「買了後立刻投入戰場。如果成功摧毀坦克，立即計點。點數可以直接折抵下一次採購金額。也就是說，打得越好，能採購越多。」

「如果能夠由漢翔帶頭，建立類似Brave1的生態系，讓台灣所有相關廠商都能投入，可以很快完成驗證。例如，載貨無人機飛到部落，運送水果、運送物資，表現良好，就給予點數，再用點數持續採購。」

「我們完全可以仿效烏克蘭費多羅夫的策略，把整個生態系建立起來。這個生態系不只是技術，包括AI發展，其實都可以借鏡烏克蘭成功的經驗。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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