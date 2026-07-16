蝦皮智取店新型「釣魚詐騙」網瘋傳！機台放現鈔撿了被控侵占？律師解答曝光

撰文‧陳彥澐

詐騙手法日新月異、防不勝防，從實體詐騙方式到網路虛擬詐騙，手法日趨多元，也讓民眾容易提高警覺，避免受害。 近期就有網友在社群上分享疑似是蝦皮店到店的新型釣魚手法，該網友表示，到蝦皮店到店取貨時，發現有百元鈔留在機台上，似乎是新型的設局「釣魚詐騙」，若民眾碰到就會有人跳出來指控是侵占，提醒大家務必小心。 對此，165反詐騙專線表示，國內目前尚未接獲此類報案。以實務經驗來說，這招也難以認定是侵占意圖，成立犯罪的機會極低，該筆款項也不符合法律上的遺失物定義。提醒民眾可提高警覺，但也不用過於擔憂。

蝦皮店到店出現新型「釣魚詐騙」？

近期，社群媒體上出現類似貼文，指出詐騙集團疑似鎖定蝦皮店到店，在門市取貨機台上擺放現鈔，並躲在暗處觀察。若有民眾拿起鈔票，就會從暗處跳出並自稱是失主，揚言要報警提高侵占，並藉此索取高額和解金。

而這種疑似會觸發NPC的「碰瓷詐騙」讓不少網友擔憂，台灣事實查核中心向165反詐騙專線進一步詢問，165說明，目前為止並沒有收到類似的報案，研判該訊息為網路謠言的可能性較高。

由於蝦皮店到店門市內均設有24小時錄影設備，不管是掉落物品、包裹被取走...等情況皆有影像紀錄可供查證。以實務上來說，這樣的情況多半是民眾不小心將現金掉在地上，或是忘記拿走繳費機的鈔票、退幣口的零錢，而非有心人士故意設局。

撿拾者不構成侵占罪，設局人反倒可能入獄

銘傳大學犯罪防治學系助理教授、前刑事局預防科科長林書立指出，雖然《刑法》第337條設有「侵占遺失物罪」，但在司法實務上極難成立。就像是一般情況下，民眾若拾得遺失物，也會有「撿起來送交」警局招領的過程。僅憑撿起或移動物品的動作無法認定撿拾者屬有侵占犯意。

律師李郁霆認為，就算這種設局手法真的存在，這筆錢也不符合法律上的「遺失物」定義，因為它並沒有真正脫離物主的持有。因此，撿拾者不會構成侵占罪，反而是設局的人可能會構成犯罪，甚至入獄。

李郁霆解釋，設局者若根據捏造出來的虛假犯罪事實而威脅對方賠償，反而可能會構成「恐嚇取財罪」，且不論被害者是否有交付賠償，亦可處罰未遂犯。根據《刑法》第346條規定，可處以六個月以上、五年以下有期徒刑。

倘若設局者在當下選擇提吿撿拾者，屬於故意虛構不實事項，向偵查機關提出告訴，可能構成《刑法》第169條的誣告罪，可處七年以下有期徒刑。李郁霆指出，根據《刑法》第41條第1項規定，只有最重本刑五年以下，且實際判刑六個月以下，才可以易科罰金，否則都必須入監服刑。

若真遇到類似狀況怎辦？自救辦法這樣做

如果真的類似遇到相關糾紛，要如何自救？林書立建議，若真的發生類似相關爭議，應在第一時間聯絡警方到場，協助釐清事件原委，不要因為一時恐慌或遭受恐嚇，而輕易私下交付和解金。

蝦皮也表示，若用戶在門市發現遺失物或款項，建議轉交給警方或鄰近派出所，按照標準流程進行處理，且過程中可錄影自保；若不想要惹上不必要的麻煩，民眾也可以致電蝦皮客服人員，請客服人員協助處理。

網路購物這些詐騙手法最常見！社群假賣家真詐騙要小心

比起釣魚詐騙，現代人習慣運用網路購物方式購入商品，也讓詐騙集團盯上這塊肥肉。常見的犯罪手法及話術包含：寄出的商品與廣告不符且明顯低價、先匯款保留商品，或是提供仿冒網站，讓被害人誤以為進入官方交易系統等，提醒民眾若是於社群平台或官網交易時，務必留意陌生連結。

詐騙話術解析 1.詐騙集團在社群平台刊登熱門商品吸引買家上鉤 2.架設仿冒網站，讓被害人誤以為進入官方交易系統 3.佯稱系統異常、實名認證未完成等理由，誘導加入假客服LINE，由專人一步步操控被害人 4.謊稱進行帳戶驗證，實際上是在引導轉帳及提款

網路購物詐騙常見手法。（圖／165打詐儀表板）

內政部警政署提醒，賣貨便、物流平台不會要求加入私人LINE客服進行交易處理，呼籲民眾若要登入或輸入卡號交易時，務必留意網址與官方網站是否一致，若發現異狀，應立即停止操作。網路購物不需要透過網銀轉帳來完成認證或帳戶重啟，若遇到購物糾紛或系統問題，應直接透過官方客服查證。

本文授權自今周刊，原文見此。

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