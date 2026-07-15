曾投資LED失利、自嘲最壞時機就現在…強茂方家兄弟10年從車規練出AI通行證 攻進國際車鏈

撰文‧譚偉晟

今年以來，強茂營運持續增溫，上半年營收創下近11年新高。

站穩AI商機的背後，是方家兄弟二人對車用的堅持，以及逾十年的市場耕耘。

「我們不是只等風起，自己也有翅膀了！」接受《今周刊》專訪這天，功率元件大廠強茂集團總裁方敏宗，迎著高雄總部窗外豔陽，自信訴說著對營運前景的展望。

今年上半年，強茂營收達73.77億元，年增14％，寫下近11年新高。

業績成長強勁的主因，是強茂的功率元件產品，在高階AI伺服器中的重要性大增。強茂營運長陳佐銘透露，今年六月，強茂的接單出貨比（B/B Ratio）已達1.6，意味著每出貨100元的同時，也能接到價值160元的訂單，可見需求十分暢旺，「總裁希望，強茂能盡快達到年營收十億美元（約新台幣320億元）的目標」。

成立滿40年的強茂，重要產品包含MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）與二極體等功率半導體電力管理的重要元件。前者就像路口的紅綠燈，負責電力開關控制；後者像方向號誌，確保電力往同一個目標流去。

10年布局 迎來AI帶火需求

在需要更大電壓、更乾淨電力的AI伺服器中，功率元件的角色更關鍵，用量持續增加。中信投顧的研究報告指出，強茂正積極與美系CSP（雲端服務供應商）客戶持續合作、進行產品驗證，可望站穩AI基礎建設供應鏈。

「我們可以在產業中站起來，是因為我們等到機會、等到AI大火紅的需求。」方敏宗解釋，AI商機絕不會憑空而來，而是憑藉著強茂在車用領域同類產品的多年深耕布局。

早年，強茂由代工家電等消費性電子所需的二極體起家，逐漸跨入筆電市場，但消費性市場代工業務的利潤是眾人周知的「毛三到四」，方敏宗在2010年決定跨足利潤較高的車用市場。

當時，強茂在車用供應鏈名不見經傳，根本找不到願意垂青的客戶，因此建立車用產線前八年，儘管自認產品頗具競爭力，強茂仍只能做車燈、影音娛樂系統這類安全要求較低的裝置。

2018年8月，方敏宗透過共同好友，找來曾擔任國巨大中華區業務總經理的陳佐銘，情況才開始出現轉變。

陳佐銘解釋，到強茂報到沒多久，就聯繫過去熟識、剛跳槽車廠的友人推銷強茂，主要訴求是強茂產品性能已符合車用等級、且具備多國生產據點，恰好能符合車廠因應美中貿易戰、想分散地緣政治風險的需求。

國際局勢轉變，再加上陳佐銘過去的信譽，讓車廠願意一試，親自深入強茂產線提供建議並加以驗證，「強茂的工廠自動化，就是被他帶起來的，全面改善我們的生產體制和系統。」同時間，2019年初方敏宗遠赴德國挖角，過去任職於安世半導體、恩智浦等車用供應商的羅蘭（Koenig Roland Herbert），也加入強茂擔任副總經理、掌管車用事業群。

這兩年升級，逐步將強茂調整成符合OE（車廠標準）、VDA（汽車工業品質標準）的狀態，讓強茂的DPPB（十億分之不良率）從過去的高於10，改善到均值為6，符合頂級標準。

打入國際鏈 趁缺貨快速突破

「我們投入百億元設備、人員訓練，確保符合車規，因為我跟（方敏清）董事長都很清楚，一定要走車用這條路。」方敏宗用了一個比喻，釣手總是得先架好釣竿，否則魚群經過時「你才想到買釣竿，來不及」，而2019年底突然爆發的疫情，碰巧成了強茂這位釣手的最佳機會，因為當時出現全球供應斷鏈危機。

方敏宗說明，疫情期間從消費性電子到車廠全面缺貨，連功率元件大廠英飛凌在台灣的銷售人員也拿不到貨，「市場缺貨缺得一塌糊塗，強茂的產品已經做好、擺出來了，所以我們就進到了Tier 1供應商。」

從一開始在市場上無人問津，如今的強茂在中國與歐洲已有多家車廠客戶，並逐步打入輔助駕駛、電子動力方向盤等高安全性關聯的高階車用領域，2020年疫情爆發後，強茂在車用的營收貢獻，逐步突破一成。

2025年9月，國際功率半導體大廠安世半導體（NEXPERIA），因為夾在荷蘭與中國政府出口管制衝突間，元件供應瞬間停擺，也成為強茂意想不到的契機。

方敏宗透露，安世半導體在汽車領域的功率元件市占率極大，價格極具競爭力，一直是強茂難以匹敵的對手，但隨著安世捲入地緣政治困局，「老二自然上位」。

強茂團隊迅速開會評估，有哪些安世產品是公司能直接供貨、又有哪些需要重新研發，希望全面替代安世接單，因此過去一年來，強茂車用領域急速成長、如今營收占比已達35％。

深耕車用領域所需的大電力功率元件技術，也讓強茂自2025年起，更有信心地挑戰AI賽道。方敏宗解釋，AI伺服器與車用功率元件類似，同樣有耐高電壓、高頻切換的元件要求，「客戶希望強茂按照車用標準，提供AI伺服器需要的非車規元件。」

車用、AI 雙引擎推升成長

具體的切入路徑，則是跟著台灣電源大廠，供應BBU（電池備援電力模組）等AI電源所需的功率元件；另一頭，則是跟著散熱大廠合作，供應氣冷與液冷設備所需的功率元件。

陳佐銘指出，此刻AI市場需求正在不斷擴張，「餅太大，大家都吃不完」，而強茂與電源、散熱客戶合作已久，只要產品合規，就有極高機率打入供應鏈。

中信投顧研究報告也預期，強茂AI應用的營收占比可望從去年底的7％，在今年底成長到14％，與車用同為今年營運成長的主力。

從車用轉往AI看似一帆風順，但方敏宗話鋒一轉指出，「如果計畫都能量化得很清楚，那叫做執行，不叫做策略」，未來仍會視市況隨時調整步伐，不會過度樂觀。

相比於方敏宗，年紀小兩歲的方敏清更是謹言慎行，「我跟營運長考慮的，是我們當下的能耐，也要評估投入的風險。」當方敏宗下決定走向創新，實際管理工廠、帶領團隊運作的，是話不多、卻總是能清楚記得細節的方敏清。

方敏宗說著兄弟的互動，方敏清總是微笑著聆聽，「我每次問他（方敏清），總是不直接給我正面回應，但我知道他心裡在思考。」兄弟默契，讓兩人總是相互支持與承擔，例如強茂也曾投入太陽能、LED產業，沒多久就遭遇低價競爭的洪流，只得迅速止損，但兩人從未爭執。

「方總裁他是很有開創性的人。」與強茂同樣在高雄創業、並且過去也一起參加港都會活動，雷科董事長鄭再興談起強茂投資的失利，強調方敏宗不只勇於止損、也善於鼓舞士氣，「強茂曾經投資LED、損失很大，方敏宗曾在尾牙時就說『最壞的時機就是現在、未來不會更差』，隔年之後他也帶領強茂成長、確實做到愈來愈好。」鄭再興說道。

談到過去，方敏宗想起創業初期，兄弟二人在過年期間，兩人輪流守著機器設備的往事，「我們從小默契、兄弟間的義氣，一直都在。」

方敏宗感性地說，共同創業的兩人，未來依舊會扮演互相扶持的角色，「對團隊也是這樣，因為信任所以託付，只有實踐了夢想才能夠更好。」他拉著方敏清，在起家厝的岡山廠門口合影，「強茂總是這樣被風吹起，但我們不會只坐著等風來。」他如此說道。

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