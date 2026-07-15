偉詮電今年漲30%！護國神山牽線 祕密併購切入AI鏈、市占飆4成「輝達牛肉再好，沒我們上不了桌」

撰文‧王子承

當多數IC設計業者仍苦於價格戰，偉詮電靠一場併購翻轉命運。

由「護國神山」牽線，成功切入AI資料中心生態系，走出成熟製程紅海困局。

一場由「護國神山」牽線的併購案，讓老牌IC設計公司偉詮電，得以切入全球資料中心生態系，在消費性電子產品疲軟不振之際，逆勢突圍，今年上半年營收創下歷史新高，第一季稅後淨利成長幅度更高達475％。

成立於1989年的偉詮電，過去的強項是Type-C快充設備的電力傳輸控制晶片，以及筆電及遊戲機電源管理晶片。然而，不少產品近年皆面臨中國對手低價競爭。

「台灣雖有兩百多家IC設計公司，但上有超級強勢的晶圓代工廠，下有台灣系統大廠的壓力，我們被夾在中間，議價能力非常弱勢。」2014年加入公司的偉詮電執行長林崇燾直言不諱。

身為董事長林錫銘之子、同時擁有外資分析師背景的林崇燾，幾年來一直積極尋覓轉型路徑，並鎖定併購規模較小且具備獲利能力的台灣晶片同業，在共用台灣供應鏈的前提下擴大客戶規模，偉詮電才能發揮綜效、持續成長。

併購陞達科保密到家

產品市占率大幅提升

機會，在2022年新冠疫情期間降臨。

當年，團隊規模僅50人的陞達科，面臨拿不到晶圓產能，也找不到研發人才的困境。台灣半導體業「護國神山」，看準陞達科這家客戶的技術含金量高，主動將它介紹給另一家長期客戶偉詮電。

林崇燾分析後認為，偉詮電與陞達科的客戶群重疊度不高，且當時偉詮電也在發展以MCU為主的馬達控制IC，主攻高階市場，陞達科則在研發用於伺服器氣冷散熱的馬達風扇控制IC，以ASIC晶片方式出貨、供應中低階市場，雙方市場高度互補。

由於偉詮電過去曾有洽談併購時，因消息提前走漏而導致被併購方股價大漲、收購成本大幅拉高，最終破局的慘痛教訓，林崇燾這次出手前保密到家，「宣布併購前，整家公司只有我、董事長還有財務長三個人知道。」他回憶。

因此林崇燾說服陞達科大股東日電貿後，先買下陞達科51％股權；2025年再透過換股方式，將陞達科收購下市。

兩家公司合併後綜效明顯，雙方在馬達風扇控制IC的市占率，從17％一路躍升至四成左右，不僅為公司創造全新的成長動能，也大幅強化產品議價能力。

「2025年營收成長15％、獲利近乎翻倍……，今年第一季散熱風扇馬達控制 IC年增率高達七成，就是受惠AI硬體建置的投資，抵銷我們在電源的小幅衰退。」林崇燾分析合併效益。

打破大吃小慣例

讓陞達科「反向管理」偉詮電

事實上，兩家高度互補的IC設計公司能成功合併，過程中也存在許多細膩安排。

為了讓陞達科技術團隊有歸屬感，第一階段偉詮電特別派出具備聯發科等大廠歷練的營運長蔡孟哲擔任執行長，「我們認為，研發是IC設計公司最重要的資產，一定要由技術人來領導。」林崇燾強調。

此外，偉詮電更打破大吃小的慣例，讓陞達科研發主管反向管理偉詮電台北研發團隊，不僅落實互相學習，也為穩健保守的偉詮電注入了新文化刺激。

在產品策略上，偉詮電則將MCU結合高壓製程，加上公司自研的演算法、韌體，藉此服務諸多台灣散熱大廠。

「演算法其實是我們馬達控制IC滿大的資產，比如發展出逆風起轉、緊急斷電的功能，都是透過軟體演算法實現，不需要另外開新IC。」林崇燾直言，身為台灣在地公司，偉詮電更將團隊依據客戶據點就近部署，甚至幫客戶開發好介面工具，「這種在地支援是外商同業難以匹敵的。」

與偉詮電合作的MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）設計廠廣閎科董事長林明璋也指出，偉詮電除了服務效率好，產品方案特性不錯，更是勝出關鍵。

隨著生成式AI爆發，偉詮電藉由在資料中心的深入布局，在IC設計同業中逆勢崛起，今年股價上漲三成，「偉詮電就像是主菜旁的蔥薑蒜、鹽巴跟胡椒，輝達端出的牛肉再好，沒有配料，也端不上桌。」林崇燾這麼形容。

在產能吃緊時仍堅守單一供應商來源策略，死忠留在台積電陣營，讓偉詮電在成熟晶圓代工製程緊缺時獲得晶圓廠支援。「因為他也不希望客戶少了蔥薑蒜導致上不了菜。」

儘管AI伺服器導入液冷散熱技術，引發市場對氣冷風扇需求減少的疑慮，但林崇燾指出：「氣對水架構在效率與成本上仍是主流，且伺服器周邊依然仰賴氣冷，加上電壓升級帶動晶片單價成長，總體產值並未減少。」

展望未來，偉詮電也計畫朝千瓦級伺服器輔助電源市場邁進，並布局機器人馬達控制市場。在傳統的筆電充電器端，林崇燾透露，公司近期成功取得超微平台認證，準備打入過去由外商主導的筆電主機板受電端控制IC市場。

透過併購突圍後，這家37年的IC設計老將，正持續穩健擴張版圖，未來發展可期。

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