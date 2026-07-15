蛋白堡日賣萬份！麥味登重返千店規模、穩坐營收龍頭 改寫連鎖早餐店版圖「2大秘密武器」

撰文‧徐采薇

台灣早餐店版圖正在改變，今年麥味登突破千店，竄升至台灣早餐連鎖品牌店數第二，

背後靠的，正是董座卓靖倫深耕加盟主與熟客的經營之道。

台灣早餐店突破兩萬家，店數甚至超越便利商店，十多年來市場排名幾乎沒變過。直到今年四月，揚秦旗下的麥味登重返千店規模，目前達1033家門市，超越早安美芝城與弘爺漢堡，僅次門市兩千多家店的瑞麟美而美，一舉從市場老四躍居第二，營收更是穩站龍頭寶座。

實際上，這並非麥味登第一次站上千店規模。十年前，全盛時期的麥味登門市一度高達1500家，因為母公司揚秦為了推動上市櫃，才開始大手筆整頓加盟體系，店數一路砍到八百多家。2020年揚秦順利上櫃後，麥味登重啟展店大旗，更一口氣在近三年淨增加近三百家門市。

能做到每年新增百家門店，董事長卓靖倫直言，關鍵在於「讓加盟主賺錢」。

一位曾是警察的加盟主就不諱言，加盟麥味登比過去捧鐵飯碗更賺錢，他甚至拉自己讀護理的兒子一起入夥。

卓靖倫也觀察到，「疫後餐飲業復甦、政府鼓勵小額創業，很多年輕人投入開店。」麥味登總計850位加盟主中，30歲以下占比，從疫情前不到3％來到一成以上。

AI掌握人流 加盟同步成長

加盟體系重新整隊的同時，卓靖倫也在2023年斥資上億元，整合全台門市POS（銷售時點情報）系統，並在隔年導入AI工具，讓總部即時掌握各門市營運數據，加盟主亦能有數據做為經營參考。

舉例來說，麥味登近九成門市位於住宅區，消費客群相對穩定，透過導入「尖峰預製AI」掌握的消費數據，可掌握不同時段的人力需求與備料數量。

「比如早上七點，可預先煎八份肉排，讓客人拿了就走。」卓靖倫表示，加盟主能提前配置，有助於接單，單日平均來客數與營收因此連袂成長，總部銷貨收入也隨之提升，可謂雙贏。

同時，「數位賦能」也讓加盟主更有餘裕展店。卓靖倫透露，麥味登有約三成加盟主經營複數店，平均每人開設2.7家，甚至有人一口氣管理七家門市。

台灣連鎖暨加盟協會祕書長洪雅齡觀察，麥味登的複數店主比重確實高於同業，「複數店增加一定是有賺錢，加盟主才會持續投入。」她斷言。

在貢獻揚秦逾八成營收的麥味登快速展店下，帶動揚秦今年上半年營收達逾17億元、第一季稅後純益0.61億元，雙雙創下同期新高。

「我們追求的是長線經營。」卓靖倫強調，麥味登不追隨著同業流行起舞，而是更看重消費者黏著度。

不同於多數業者頻繁推出新品吸引消費者，麥味登每年僅推出一至兩項新品。其中，冠軍產品「原塊嫩雞起司滿分堡」，貼合時下追求蛋白質的健康趨勢，從2019年推出迄今，銷售份數從20萬到去年已突破160萬份，成長力道遠大於門市增幅。

今年麥味登又改良既有嫩雞堡，瞄準減脂族群，推出以蛋白磚取代麵包的「原塊嫩雞起司蛋白堡」，立刻創下單日最高銷量達1.2萬份的紀錄，成功衝高業績。

「因為有母公司上游的支援，在改良、研發新品時也很方便，否則很難進行少量試貨。」卓靖倫坦言，有北部最大雞肉供應商、雙胞胎公司「超秦」做後盾，讓麥味登不論在產品開發上及原物料價格上都更具優勢。

品牌聯名 瞄準客戶長期連結

去年，麥味登首度與Snoopy合作，而且不同於同業頻繁短打各種聯名牌，雙方合約一簽就是兩年。

在卓靖倫眼中，這次的聯名最重要的用意，是建立長期品牌連結，讓消費者想到Snoopy，也會聯想到麥味登。

「Snoopy總裁來台兩次，也好奇我們為什麼要合作這麼久。」卓靖倫笑說，Snoopy活潑、充滿元氣的形象與早餐品牌契合，且雙方合作並未大幅更動餐點，而是從消費體驗著手，例如消費者可先透過App訂餐、集點，到自取櫃取餐時就可抽取「Snoopy祝福小卡」，增加互動與品牌記憶。

透過新產品、品牌聯名，麥味登也達到深化並累積會員黏著度的效果。目前App會員已突破140萬人，較去年六月成長逾四成，活躍用戶則穩定維持在25％左右，代表目前約有37萬名會員持續回流與品牌互動。

卓靖倫預告，接下來展店還不會減速。他拿出這幾年展店的數據分析，約一萬人次，四家超商的人流，就可以支撐一家麥味登，扣除台灣偏遠地區，約兩千萬人口換算，目標在五年內拓展至兩千家。

餐飲顧問林剛羽則認為，麥味登未來的對手，不會是傳統早餐店，而是無處不在的便利商店；如何讓愈來愈追求便利的消費者，願意選定麥味登，是負責人接下來的挑戰。

麥味登門市持續擴張，自然帶來營收成長，但唯有牢牢守住「加盟主賺錢、熟客回流」的核心競爭力，才能確保營收更上層樓的同時，獲利也同步而上。

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