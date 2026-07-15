信驊1張股票近2千萬！台股千金盛世 3年暴增39檔千金股 背後藏了什麼暴富秘密？

撰文‧今周刊編輯團隊

6年多前，剛考上交大EMBA不久的彭大年（化名）便聽到學長們在談論信驊，這家公司由交大EMBA第一屆學長林鴻明創立，產品是網路伺服器中極其關鍵的BMC（遠端伺服器管理晶片）。

「學長們交頭接耳討論這位老學長的公司長線看好，但當時信驊的股價約在一千元出頭，我怎麼買得下手？」

回頭看，如今一張市值逼近2千萬元、能在北市買下一戶好宅的信驊股票，必然會讓他對當年自己的「膽小」感到扼腕。

2020年，台股千金股僅7檔；今年6月底，數量已增至53檔。這不再是少數股王的一騎絕塵，而是一支由產業浪潮、技術實力與台灣供應鏈共同撐起的「千金軍團」。

其中51檔與AI、半導體及其基礎設施有關，占比高達96％。從IC設計、晶圓製造、記憶體、封裝測試、設備與測試介面，到銅箔基板、PCB、載板、伺服器組裝、散熱、電源、網通與光通訊，幾乎整條AI硬體供應鏈，都已有台廠股價跨過千元。

回望歷史，1988年國泰人壽成為台灣第一檔千金股，之後由金融與資產股領奏；九○年代個人電腦產業興起，台廠雖稱霸代工，卻難逃降價與微利競爭；智慧型手機時代，宏達電與大立光先後登頂，但仍多是單一明星。直到AI時代，千金股才真正由孤峰變成群峰。

關鍵在於，AI晶片無法獨自完成運算革命。一顆晶片從設計、製造、封裝、測試，到進入伺服器後的訊號傳輸、散熱、電力與系統整合，每一環都不能失守。

信驊管理伺服器，鴻勁、穎崴、旺矽與精測把守測試關卡；台光電、台燿、金像電、欣興與南電承載高速訊號；川湖、嘉澤、健策、奇鋐與雙鴻分守滑軌、連接器與散熱；智邦、聯亞、光聖、緯穎、台達電與勤誠則負責網路、光通訊、系統、電源與機構。

這支軍團宛如戚繼光的「鴛鴦陣」：長短兵器彼此掩護，各司其職，又互相補位。台灣真正難以取代的，不只是擁有幾家明星企業，而是數十種專業經過多年磨合，形成一套環環相扣的產業編制。上下游能共同修改設計、提升良率、縮短認證，並迅速推向量產，這種完整與協作能力，全球少有國家能夠複製。

目前51檔AI千金股中，有39檔是在2023年生成式AI浪潮興起後，才首度突破千元。許多公司早已是各自領域的龍頭，只是直到AI機櫃變重、運算加快、功耗提高與規格升級，它們長年累積的技術價值，才被市場重新看見。

台積電也在掛牌近30年後，於2024年乘著AI大浪跨過千元，成為軍團中最具指標性的領軍者。

然而，千金股盛世能否延續，除了企業獲利，還要看資金是否能夠持續。雲端巨頭的龐大資本支出，是訂單與估值上升的源頭；但利率維持高檔，意味科技巨擘必須以更高資金成本投入AI建設，未來可能從競相擴張轉向精打細算。

另一方面，高價股愈漲，潛在獲利了結賣壓愈大，也需要更充沛的市場量能承接。

因此，53檔千金股站上高台，不代表每一家公司都能長久駐足。真正托住它們身價的，不是千元這個價格，而是數十年工程經驗、良率提升、設計修改、客戶認證與研發磨練。

千金股讓世界重新衡量台灣的價值；至於這支軍團能走多遠，終究仍取決於產業浪潮是否持續、資金是否不退，以及企業能否用往後每一年的實績，兌現市場今日給予的期待。

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