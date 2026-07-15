從碰不到球的「空氣」到抗法王牌！西班牙最被低估球星如何重返巔峰

文．黃靖文

2026世足賽四強將在台灣時間周三凌晨3時開踢！由「無敵艦隊」西班牙，對陣火力全開的法國隊。西班牙擁有銅牆鐵壁的防守，面對進攻效率驚人的法國隊，這場「矛盾大對決」孰能出線？將是賽事最大看點。 西班牙陣中，鎂光燈總聚集在天才球星亞馬爾(Lamine Yamal)身上，實際上，另一位進攻核心人物，是效力西甲皇家社會的歐亞薩寶（Mikel Oyarzabal），他在本屆賽會已踢進4顆球，是西班牙最倚重的進攻手之一。 令人意外的是，歐亞薩寶國家隊戰袍經驗豐富，卻是首次參與世足賽。此外，他非豪門球隊，2022更歷經左膝十字韌帶撕裂，但他挺過傷病在近期國際賽場崛起，成為西班牙陣中最致命的進攻手，也被西班牙媒體評為「最被低估的球星」。

西班牙低調王牌 竟是首度參加世足賽

很難想像，今年29歲的歐亞薩寶其實是首度在世界盃出賽，與同隊的18歲天才少年亞馬爾形成強烈對比。

其實，歐亞薩寶曾多次披上西班牙國家隊戰袍，經驗豐富，此前他的國際賽出陣次數達52場，是西班牙隊全隊第四高的「老將」。只是，2022年他因為膝傷，錯過了卡達世界盃的出賽機會。

即便歐亞薩寶不像法國姆巴佩、挪威哈蘭德、阿根廷梅西那樣光芒四射，甚至光芒被同隊的亞馬爾搶走不少。但FIFA依舊特別撰文介紹這位「低調王牌」，歐亞薩寶在賽場上發揮他領袖特質，FIFA形容他是西班牙陣中的「沉默殺手(Spain’s silent assassin)」

首役遭維德角鐵桶陣包圍 歐亞薩寶一度遭譏「隱形人」

尷尬的是，西班牙出戰首役，分組賽碰上小國維德角的鐵桶陣頑強抵抗，即便西班牙擁有74%的控球權，歐亞薩寶開賽30分鐘卻連球都碰不到，直到31分才碰到球。

最終，西班牙與維德角在小組賽「踢和」，對於瞄準世界盃冠座的西班牙來說，可說是一次難堪的結果。整場賽事儘取得2次射門機會的歐亞薩寶，則被球迷譏諷「隱形人」、「空氣」。

面臨酸言酸語，歐亞薩寶馬上調整狀態，在對戰沙烏地阿拉伯與奧地利時，兩場比賽均「梅開二度」，狠狠甩了酸民一巴掌。目前，他在本屆賽事截至對戰法國前，已踢進4顆球，是西班牙陣中最多。

從未待過豪門球隊、最被低估的球星 成西班牙2024歐國盃奪冠功臣

歐亞薩寶所屬的職業球隊，並非豪門球隊如皇家馬德里、巴塞隆納，也不是馬德里競技。

歐亞薩寶1997年出生於西班牙巴斯克地區的小鎮埃瓦爾，在這座不到3萬人口的小鎮，歐亞薩寶憑著天資聰穎的球商，14歲就被西甲隊伍皇家社會相中，並在18歲完成西甲首秀。

其實，歐亞薩寶總是「被低估」，早已不是新聞，西班牙媒體也坦言，他是「始料未及的球星」。西班牙媒體形容，他單項能力上或許都不是滿分，但每一項都能維持在7.5分至9分之間。

歐亞薩寶比起同齡球員，比賽風格更冷靜、理性，很快的他不僅成為球隊最倚賴的一線球員，更從邊鋒、攻擊型中場一路擴展到偽9號，之後更接下隊長重任。除了射破球門，他對於策應、組織、跑位與戰術理解，成為球隊進攻發動機，才是讓他成為球星的關鍵。

國際賽嶄露頭角 成歐國盃奪冠功臣

歐亞薩寶多次擔任國腳，但真正嶄露頭角，進入大眾目光，則是在2024年歐國盃決賽，替補上陣的他，成功在賽末86分鐘時，踢入致勝的關鍵一球，以2：1助西班牙奪冠，讓英格蘭飲恨屈居亞軍。

而真正起飛時刻，是2025年歐洲國家聯賽。FIFA指出，原先歐亞薩寶在2025年3月前，代表西班牙出賽42場、踢進13球。不過，自歐洲國家聯賽八強對荷蘭之戰後，歐亞薩寶10次出賽，攻進11球，效率大幅提升，讓他成為西班牙國際賽最火燙的進攻手。

挺過十字韌帶受傷 歐亞薩寶反而更出色

「當你被迫停下9個月，中斷過去10年一直在做的事，會讓你重新認清自己的位置。」歐亞薩寶接受西班牙媒體訪問時回憶，2022年一個早晨，他在蘇比耶塔訓練基地進行隊內對抗賽，他轉身時一個不慎，聽見一聲脆響。

左膝前十字韌帶受傷，這對運動員來說，是場漫長的煎熬，這次不僅讓歐亞薩寶被迫修養9個月，更錯過了卡達世界盃。

更嚴重的是，這類重傷可能就此毀掉一名球員的職業生涯，即便復出，也不一定回到原本水準，僅有少數人能浴火重生，遑論還要更勝以往。恰好，歐亞薩寶就是那些為數不多的球員。

歐亞薩寶藉由此次受傷經歷，更懂得閱讀比賽、掌握節奏，同時讓領導能力與效率都再進步，也更懂得分配體力，甚至能取得比過去更好的成果；從進球與助攻數據來看，「他變得比受傷前更加出色」。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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